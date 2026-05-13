Une IA pour traquer les nids-de-poule : en voilà une bonne idée !

Des millions de caméras déjà sur les routes

Ground Intelligence

Une ville qui se répare (presque) toute seule

L’IA pourrait surveiller toute la ville

Qu'en penser ?



Comme souvent avec l’IA et les infrastructures connectées, ces technologies soulèvent aussi certaines questions. Même si Samsara insiste sur l’anonymisation des images, le système repose malgré tout sur des millions de kilomètres filmés, des analyses automatisées, et une surveillance constante de l’espace public.



Mais pour les villes confrontées au vieillissement des infrastructures, au manque de personnel, et aux coûts croissants de maintenance, ce type d’outil pourrait rapidement devenir très intéressant. L’intelligence artificielle ne sert donc plus seulement à générer du texte ou des images : elle commence aussi à transformer discrètement la manière dont les villes observent et entretiennent leurs routes.

Après Waymo et Waze, c’est au tour de la société américainede dévoiler sa propre solution baptisée. Contrairement à Waymo, qui s’appuie sur sa flotte relativement limitée de robotaxis, Samsara dispose déjà d’un immense réseau de véhicules connectés.Depuis plusieurs années, l’entreprise équipe des camions, des utilitaires, des véhicules de livraison et aussi des flottes professionnelles avecdestinées à surveiller les conducteurs, prévenir les vols, ou gérer les litiges d’assurance.Aujourd’hui,, mesurer leur gravité, et suivre leur évolution dans le temps. L’entreprise explique que la répétition des passages des véhicules permet de voir comment certaines dégradations s’aggravent progressivement.L’objectif est de transformer complètement. Aujourd’hui, les municipalités doivent souvent envoyer des agents sur le terrain, ou analyser manuellement des centaines de signalements citoyens. Samsara veut remplacer ce modèle réactif par une surveillance automatique permanente.L’outil fonctionne viaqui affiche directement sur une carte les nids-de-poule détectés, leur niveau de dégradation, et les zones nécessitant une intervention rapide.Les villes peuvent également consulter des vidéos anonymisées afin de vérifier certains signalements comme des panneaux tombés, des égouts bouchés, des glissières endommagées ou des lignes électriques dangereusement basses.Et les ambitions de Samsara vont bien au-delà des routes, puisqu'elle explique que son système pourrait bientôt détecter automatiquement les graffitis, les infrastructures abîmées, certains problèmes de sécurité, et plus généralementL’idée est que les véhicules (pourquoi pas municipaux pour commencer) deviennent progressivement des capteurs urbains mobiles circulant en permanence dans les villes.fait notamment partie des nouveaux clients annoncés cette semaine. Selon Johan Land, vice-président produit de Samsara, le principal intérêt est de rendre les réparations beaucoup plus efficaces.Plutôt que d’intervenir ponctuellement sur un seul nid-de-poule,, puis organiser des opérations globales plus rapides et moins coûteuses.