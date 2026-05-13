Une IA pour traquer les nids-de-poule : en voilà une bonne idée !
Par Laurence - Publié le
Les nids-de-poule sont devenus un véritable cauchemar pour de nombreuses villes, mais aussi pour certaines entreprises technologiques. Face à ce problème vieux comme les routes elles-mêmes, une nouvelle génération d’outils basés sur l’IA tente désormais d’automatiser complètement la détection des dégradations urbaines.
Après Waymo et Waze, c’est au tour de la société américaine Samsara de dévoiler sa propre solution baptisée
Depuis plusieurs années, l’entreprise équipe des camions, des utilitaires, des véhicules de livraison et aussi des flottes professionnelles avec des caméras embarquées destinées à surveiller les conducteurs, prévenir les vols, ou gérer les litiges d’assurance.
Aujourd’hui, Samsara utilise toutes ces données pour entraîner une IA capable de détecter automatiquement les nids-de-poule, mesurer leur gravité, et suivre leur évolution dans le temps. L’entreprise explique que la répétition des passages des véhicules permet de voir comment certaines dégradations s’aggravent progressivement.
L’objectif est de transformer complètement la gestion des infrastructures urbaines tout en améliorant la voirie. Aujourd’hui, les municipalités doivent souvent envoyer des agents sur le terrain, ou analyser manuellement des centaines de signalements citoyens. Samsara veut remplacer ce modèle réactif par une surveillance automatique permanente.
L’outil fonctionne via un tableau de bord qui affiche directement sur une carte les nids-de-poule détectés, leur niveau de dégradation, et les zones nécessitant une intervention rapide.
Les villes peuvent également consulter des vidéos anonymisées afin de vérifier certains signalements comme des panneaux tombés, des égouts bouchés, des glissières endommagées ou des lignes électriques dangereusement basses.
Et les ambitions de Samsara vont bien au-delà des routes, puisqu'elle explique que son système pourrait bientôt détecter automatiquement les graffitis, les infrastructures abîmées, certains problèmes de sécurité, et plus généralement tout élément visible présentant un intérêt pour les collectivités. L’idée est que les véhicules (pourquoi pas municipaux pour commencer) deviennent progressivement des capteurs urbains mobiles circulant en permanence dans les villes.
Samsara affirme avoir déjà signé plusieurs contrats avec des villes américaines. Chicago fait notamment partie des nouveaux clients annoncés cette semaine. Selon Johan Land, vice-président produit de Samsara, le principal intérêt est de rendre les réparations beaucoup plus efficaces.
Plutôt que d’intervenir ponctuellement sur un seul nid-de-poule, les municipalités peuvent désormais cartographier tous les problèmes d’une zone, puis organiser des opérations globales plus rapides et moins coûteuses.
Comme souvent avec l’IA et les infrastructures connectées, ces technologies soulèvent aussi certaines questions. Même si Samsara insiste sur l’anonymisation des images, le système repose malgré tout sur des millions de kilomètres filmés, des analyses automatisées, et une surveillance constante de l’espace public.
Mais pour les villes confrontées au vieillissement des infrastructures, au manque de personnel, et aux coûts croissants de maintenance, ce type d’outil pourrait rapidement devenir très intéressant. L’intelligence artificielle ne sert donc plus seulement à générer du texte ou des images : elle commence aussi à transformer discrètement la manière dont les villes observent et entretiennent leurs routes.
Des millions de caméras déjà sur les routes
Après Waymo et Waze, c’est au tour de la société américaine Samsara de dévoiler sa propre solution baptisée
Ground Intelligence. Contrairement à Waymo, qui s’appuie sur sa flotte relativement limitée de robotaxis, Samsara dispose déjà d’un immense réseau de véhicules connectés.
Depuis plusieurs années, l’entreprise équipe des camions, des utilitaires, des véhicules de livraison et aussi des flottes professionnelles avec des caméras embarquées destinées à surveiller les conducteurs, prévenir les vols, ou gérer les litiges d’assurance.
Aujourd’hui, Samsara utilise toutes ces données pour entraîner une IA capable de détecter automatiquement les nids-de-poule, mesurer leur gravité, et suivre leur évolution dans le temps. L’entreprise explique que la répétition des passages des véhicules permet de voir comment certaines dégradations s’aggravent progressivement.
Une ville qui se répare (presque) toute seule
L’objectif est de transformer complètement la gestion des infrastructures urbaines tout en améliorant la voirie. Aujourd’hui, les municipalités doivent souvent envoyer des agents sur le terrain, ou analyser manuellement des centaines de signalements citoyens. Samsara veut remplacer ce modèle réactif par une surveillance automatique permanente.
L’outil fonctionne via un tableau de bord qui affiche directement sur une carte les nids-de-poule détectés, leur niveau de dégradation, et les zones nécessitant une intervention rapide.
Les villes peuvent également consulter des vidéos anonymisées afin de vérifier certains signalements comme des panneaux tombés, des égouts bouchés, des glissières endommagées ou des lignes électriques dangereusement basses.
L’IA pourrait surveiller toute la ville
Et les ambitions de Samsara vont bien au-delà des routes, puisqu'elle explique que son système pourrait bientôt détecter automatiquement les graffitis, les infrastructures abîmées, certains problèmes de sécurité, et plus généralement tout élément visible présentant un intérêt pour les collectivités. L’idée est que les véhicules (pourquoi pas municipaux pour commencer) deviennent progressivement des capteurs urbains mobiles circulant en permanence dans les villes.
Samsara affirme avoir déjà signé plusieurs contrats avec des villes américaines. Chicago fait notamment partie des nouveaux clients annoncés cette semaine. Selon Johan Land, vice-président produit de Samsara, le principal intérêt est de rendre les réparations beaucoup plus efficaces.
Plutôt que d’intervenir ponctuellement sur un seul nid-de-poule, les municipalités peuvent désormais cartographier tous les problèmes d’une zone, puis organiser des opérations globales plus rapides et moins coûteuses.
Qu'en penser ?
Comme souvent avec l’IA et les infrastructures connectées, ces technologies soulèvent aussi certaines questions. Même si Samsara insiste sur l’anonymisation des images, le système repose malgré tout sur des millions de kilomètres filmés, des analyses automatisées, et une surveillance constante de l’espace public.
Mais pour les villes confrontées au vieillissement des infrastructures, au manque de personnel, et aux coûts croissants de maintenance, ce type d’outil pourrait rapidement devenir très intéressant. L’intelligence artificielle ne sert donc plus seulement à générer du texte ou des images : elle commence aussi à transformer discrètement la manière dont les villes observent et entretiennent leurs routes.