Stratos : un datacenter IA qui dégagera la chaleur de 23 bombes atomiques
Par Vincent Lautier - Publié le
Kevin O'Leary porte un projet de centre de données IA dans le nord de l'Utah qui ferait passer toutes les craintes énergétiques précédentes pour des broutilles. Baptisé Stratos, ce monstre consommerait 9 gigawatts à pleine charge, soit plus du double de la conso électrique totale de l'État américain, et il dégagerait chaque jour la chaleur de 23 bombes atomiques.
Le Stratos Project est porté par Kevin O'Leary, l'investisseur canadien connu pour l'émission Shark Tank, via sa société O'Leary Ventures. Le site est prévu sur 16 000 hectares. À pleine capacité, le campus pourrait atteindre 9 gigawatts, alimenté sur place par une centrale au gaz naturel raccordée au Ruby Pipeline. La première phase ne demandera
C'est Robert Davies, professeur de physique à l'Utah State University, qui a sorti la comparaison. Selon ses calculs, la chaleur dégagée par le datacenter dans la vallée correspondrait à environ 23 bombes atomiques d'énergie déversées chaque jour dans l'environnement local. Ce surplus thermique pourrait faire grimper les températures diurnes de 3°C, et les températures nocturnes de 15,5°C dans le secteur. La charge thermique totale du site, en combinant la production électrique et l'activité informatique, atteindrait les 16 gigawatts.
Sans surprise, les habitants ne sont pas vraiment ravis. Des centaines d'habitants de l'Utah ont déposé des recours pour bloquer le projet. Les craintes portent sur la consommation d'eau, les factures d'électricité qui pourraient s'envoler pour tout l'État, et la qualité de vie globale dans cette zone rurale. Kevin O'Leary, lui, n'a pas vraiment aidé à apaiser le débat en accusant certaines associations locales d'être des mandataires du gouvernement chinois. La promesse de créations d'emplois est aussi très contestée par les économistes locaux.
C'est un bon exemple de la course folle à l'infrastructure IA, où on construit des monstres énergétiques en se demandant après seulement si l'environnement et les habitants suivent. Le décalage est fort entre les promesses de progrès et la réalité d'une vallée qui va se transformer en sauna pendant que les factures s'envolent. Que la comparaison aux bombes atomiques soit un peu sensationnaliste ou pas, c'est violent de voir un projet de cette taille avancer aussi vite.
Un monstre énergétique en plein désert
Le Stratos Project est porté par Kevin O'Leary, l'investisseur canadien connu pour l'émission Shark Tank, via sa société O'Leary Ventures. Le site est prévu sur 16 000 hectares. À pleine capacité, le campus pourrait atteindre 9 gigawatts, alimenté sur place par une centrale au gaz naturel raccordée au Ruby Pipeline. La première phase ne demandera
que3 gigawatts, ce qui reste déjà colossal. En termes de taille au sol, l'installation serait équivalente à 2 000 supermarchés, et sa consommation rivaliserait avec celle de 40 000 supermarchés du même type.
L'équivalent de 23 bombes atomiques par jour
C'est Robert Davies, professeur de physique à l'Utah State University, qui a sorti la comparaison. Selon ses calculs, la chaleur dégagée par le datacenter dans la vallée correspondrait à environ 23 bombes atomiques d'énergie déversées chaque jour dans l'environnement local. Ce surplus thermique pourrait faire grimper les températures diurnes de 3°C, et les températures nocturnes de 15,5°C dans le secteur. La charge thermique totale du site, en combinant la production électrique et l'activité informatique, atteindrait les 16 gigawatts.
Les habitants montent au créneau
Sans surprise, les habitants ne sont pas vraiment ravis. Des centaines d'habitants de l'Utah ont déposé des recours pour bloquer le projet. Les craintes portent sur la consommation d'eau, les factures d'électricité qui pourraient s'envoler pour tout l'État, et la qualité de vie globale dans cette zone rurale. Kevin O'Leary, lui, n'a pas vraiment aidé à apaiser le débat en accusant certaines associations locales d'être des mandataires du gouvernement chinois. La promesse de créations d'emplois est aussi très contestée par les économistes locaux.
On en dit quoi ?
C'est un bon exemple de la course folle à l'infrastructure IA, où on construit des monstres énergétiques en se demandant après seulement si l'environnement et les habitants suivent. Le décalage est fort entre les promesses de progrès et la réalité d'une vallée qui va se transformer en sauna pendant que les factures s'envolent. Que la comparaison aux bombes atomiques soit un peu sensationnaliste ou pas, c'est violent de voir un projet de cette taille avancer aussi vite.