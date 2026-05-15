Rien ne va plus entre OpenAI et Apple : le partenariat ChatGPT / Siri tournerait-il au fiasco ?
Par Laurence - Publié le
L’alliance entre Apple et OpenAI autour de ChatGPT et Siri serait beaucoup plus tendue qu’il n’y paraît. Apparemment, OpenAI envisagerait désormais des actions juridiques contre Apple après plusieurs mois de frustrations autour de l’intégration de ChatGPT dans iOS.
Le partenariat, annoncé en 2024 avec iOS 18, devait initialement devenir l’un des piliers d’Apple Intelligence. Mais en interne, OpenAI estime aujourd’hui qu’Apple n’a pas respecté une partie de ses engagements. D’après Bloomberg, les avocats d’OpenAI travaillent actuellement avec un cabinet externe afin d’étudier plusieurs options juridiques contre Apple.
L’entreprise pourrait notamment envoyer une notification officielle accusant Apple de rupture de contrat, ou de non-respect des engagements pris lors du partenariat. Pour l’instant, aucune plainte n’a encore été déposée, mais les tensions seraient devenues particulièrement importantes entre les deux entreprises.
Selon plusieurs responsables d’OpenAI cités anonymement par Bloomberg, l’entreprise considère avoir rempli toute sa partie technique du partenariat.
Mais Apple n’aurait pas fourni le niveau d’intégration promis, la visibilité espérée dans Siri, ni l’exposition commerciale attendue. De même, Apple Intelligence n’a pas généré les abonnements espérés. L’un des principaux objectifs d’OpenAI était de transformer l’intégration à l’iPhone en gigantesque machine d’acquisition d’abonnés payants.
Il faut dire que la start-up espérait beaucoup des centaines de millions d’iPhone, de Siri et des réglages système d’iOS. Dans ces conditions, elle pensait pouvoir générer plusieurs milliards de dollars en abonnements ChatGPT. Mais selon Bloomberg, cela serait loin d’avoir fonctionné comme prévu. Même si les utilisateurs peuvent souscrire à ChatGPT Plus directement depuis l’application Réglages sur iPhone, les conversions seraient restées très décevantes.
OpenAI reprocherait également à Apple un manque de transparence lors des négociations initiales autour d’Apple Intelligence, sans réellement détailler la place exacte qu’occuperait ChatGPT dans iOS. Avec le recul, plusieurs responsables d’OpenAI considéreraient désormais que ce partenariat n’a jamais réellement permis d’atteindre les objectifs commerciaux espérés.
À l’approche de la WWDC 2026, Apple préparerait déjà une nouvelle version de Siri capable de s’appuyer sur plusieurs modèles IA concurrents comme Google Gemini ou Claude d’Anthropic, réduisant progressivement la place de ChatGPT dans iOS. Même si OpenAI affirme que cette ouverture n’est pas au cœur du conflit, les tensions entre les deux entreprises semblent de plus en plus fortes.
A priori, OpenAI refuserait désormais de collaborer davantage avec Apple sur certains projets IA, estimant avoir été déçue par le partenariat initial. La situation est encore compliquée par les ambitions matérielles d’OpenAI, désormais pilotées par Jony Ive, et par le recrutement de plusieurs ingénieurs de Cupertino. Malgré tout, ChatGPT reste encore profondément intégré à iOS, même si Apple et OpenAI semblent progressivement passer du statut de partenaires à celui de concurrents directs.
Même si Apple et OpenAI continuent officiellement de collaborer, la relation entre les deux entreprises semble désormais beaucoup plus fragile qu’à l’époque du lancement d’Apple Intelligence. Entre concurrence autour des modèles IA, ambitions matérielles et tensions stratégiques, le partenariat initial apparaît de plus en plus comme une alliance de circonstance. Et à mesure qu’Apple développe son propre écosystème d’intelligence artificielle, OpenAI pourrait progressivement perdre sa place privilégiée au cœur de l’iPhone.
OpenAI envisagerait une action juridique
Le partenariat, annoncé en 2024 avec iOS 18, devait initialement devenir l’un des piliers d’Apple Intelligence. Mais en interne, OpenAI estime aujourd’hui qu’Apple n’a pas respecté une partie de ses engagements. D’après Bloomberg, les avocats d’OpenAI travaillent actuellement avec un cabinet externe afin d’étudier plusieurs options juridiques contre Apple.
L’entreprise pourrait notamment envoyer une notification officielle accusant Apple de rupture de contrat, ou de non-respect des engagements pris lors du partenariat. Pour l’instant, aucune plainte n’a encore été déposée, mais les tensions seraient devenues particulièrement importantes entre les deux entreprises.
OpenAI estime qu’Apple n’a pas joué le jeu
Selon plusieurs responsables d’OpenAI cités anonymement par Bloomberg, l’entreprise considère avoir rempli toute sa partie technique du partenariat.
Nous avons tout fait du point de vue produit. Apple non. Et pire encore, ils n’ont même pas fait un effort honnête.
Mais Apple n’aurait pas fourni le niveau d’intégration promis, la visibilité espérée dans Siri, ni l’exposition commerciale attendue. De même, Apple Intelligence n’a pas généré les abonnements espérés. L’un des principaux objectifs d’OpenAI était de transformer l’intégration à l’iPhone en gigantesque machine d’acquisition d’abonnés payants.
Il faut dire que la start-up espérait beaucoup des centaines de millions d’iPhone, de Siri et des réglages système d’iOS. Dans ces conditions, elle pensait pouvoir générer plusieurs milliards de dollars en abonnements ChatGPT. Mais selon Bloomberg, cela serait loin d’avoir fonctionné comme prévu. Même si les utilisateurs peuvent souscrire à ChatGPT Plus directement depuis l’application Réglages sur iPhone, les conversions seraient restées très décevantes.
OpenAI reprocherait également à Apple un manque de transparence lors des négociations initiales autour d’Apple Intelligence, sans réellement détailler la place exacte qu’occuperait ChatGPT dans iOS. Avec le recul, plusieurs responsables d’OpenAI considéreraient désormais que ce partenariat n’a jamais réellement permis d’atteindre les objectifs commerciaux espérés.
Une WWDC tendue
À l’approche de la WWDC 2026, Apple préparerait déjà une nouvelle version de Siri capable de s’appuyer sur plusieurs modèles IA concurrents comme Google Gemini ou Claude d’Anthropic, réduisant progressivement la place de ChatGPT dans iOS. Même si OpenAI affirme que cette ouverture n’est pas au cœur du conflit, les tensions entre les deux entreprises semblent de plus en plus fortes.
A priori, OpenAI refuserait désormais de collaborer davantage avec Apple sur certains projets IA, estimant avoir été déçue par le partenariat initial. La situation est encore compliquée par les ambitions matérielles d’OpenAI, désormais pilotées par Jony Ive, et par le recrutement de plusieurs ingénieurs de Cupertino. Malgré tout, ChatGPT reste encore profondément intégré à iOS, même si Apple et OpenAI semblent progressivement passer du statut de partenaires à celui de concurrents directs.
Qu'en penser ?
Même si Apple et OpenAI continuent officiellement de collaborer, la relation entre les deux entreprises semble désormais beaucoup plus fragile qu’à l’époque du lancement d’Apple Intelligence. Entre concurrence autour des modèles IA, ambitions matérielles et tensions stratégiques, le partenariat initial apparaît de plus en plus comme une alliance de circonstance. Et à mesure qu’Apple développe son propre écosystème d’intelligence artificielle, OpenAI pourrait progressivement perdre sa place privilégiée au cœur de l’iPhone.