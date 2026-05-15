Rien ne va plus entre OpenAI et Apple : le partenariat ChatGPT / Siri tournerait-il au fiasco ?

OpenAI envisagerait une action juridique

OpenAI estime qu’Apple n’a pas joué le jeu

Nous avons tout fait du point de vue produit. Apple non. Et pire encore, ils n’ont même pas fait un effort honnête

Une WWDC tendue

Qu'en penser ?



Même si Apple et OpenAI continuent officiellement de collaborer, la relation entre les deux entreprises semble désormais beaucoup plus fragile qu’à l’époque du lancement d’Apple Intelligence. Entre concurrence autour des modèles IA, ambitions matérielles et tensions stratégiques, le partenariat initial apparaît de plus en plus comme une alliance de circonstance. Et à mesure qu’Apple développe son propre écosystème d’intelligence artificielle, OpenAI pourrait progressivement perdre sa place privilégiée au cœur de l’iPhone.

Mais en interne, OpenAI estime aujourd’hui qu’Apple n’a pas respecté une partie de ses engagements. D’après, les avocats d’OpenAI travaillent actuellement avec un cabinet externe afin d’étudier plusieurs options juridiques contre Apple.L’entreprise pourrait notamment envoyerPour l’instant, aucune plainte n’a encore été déposée, mais les tensions seraient devenues particulièrement importantes entre les deux entreprises.Selon plusieurs responsables d’OpenAI cités anonymement parMais, la visibilité espérée dans Siri, ni l’exposition commerciale attendue. De même, Apple Intelligence n’a pas généré les abonnements espérés. L’un des principaux objectifs d’OpenAI était de transformer l’intégration à l’iPhone en gigantesque machine d’acquisition d’abonnés payants.Il faut dire que. Dans ces conditions, elle pensait pouvoir générer. Mais selon, cela serait loin d’avoir fonctionné comme prévu. Même si les utilisateurs peuvent souscrire à ChatGPT Plus directement depuis l’application Réglages sur iPhone, les conversions seraient restées très décevantes.OpenAI reprocherait également à Apple, sans réellement détailler la place exacte qu’occuperait ChatGPT dans iOS. Avec le recul, plusieurs responsables d’OpenAI considéreraient désormais queÀ l’approche de la WWDC 2026, Apple préparerait déjà une nouvelle version de Siri capable de s’appuyer sur plusieurs modèles IA concurrents comme Google Gemini ou Claude d’Anthropic,Même si OpenAI affirme que cette ouverture n’est pas au cœur du conflit, les tensions entre les deux entreprises semblent de plus en plus fortes.A priori,La situation est encore compliquée par les ambitions matérielles d’OpenAI, désormais pilotées par, et par le recrutement de plusieurs ingénieurs de Cupertino. Malgré tout, ChatGPT reste encore profondément intégré à iOS, même si