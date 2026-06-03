Cette startup affirme prévoir la météo la plus fiable du monde grâce à l’IA
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle s’attaque désormais à l’un des domaines les plus complexes du calcul scientifique : la prévision météorologique. La startup américaine WindBorne Systems vient de dévoiler WeatherMesh 6, une nouvelle génération de son modèle d’IA. Cette dernière serait capable de produire des prévisions plus précises que celles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), considéré comme la référence mondiale du secteur.
Contrairement aux modèles météorologiques classiques, qui produisent généralement une nouvelle prévision toutes les six heures, WeatherMesh 6 actualise ses calculs chaque heure. La résolution atteint désormais 3 kilomètres en Europe et aux États-Unis, là où la qualité des données disponibles est la plus élevée.
Selon WindBorne, cette nouvelle version est capable de fournir des prévisions de température de surface à cinq jours avec une précision comparable à celle qu’offraient auparavant les modèles traditionnels seulement la veille. Pour Kai Marshland, directeur produit de l’entreprise,
Depuis plusieurs décennies, la météo repose sur des simulations physiques extrêmement complexes nécessitant des supercalculateurs parmi les plus puissants au monde. L’arrivée de modèles d’intelligence artificielle développés par Google DeepMind, Nvidia ou encore plusieurs startups spécialisées a commencé à changer la donne.
Ces systèmes sont capables de produire des prévisions beaucoup plus rapidement tout en réduisant considérablement les besoins en puissance de calcul. Jusqu’à présent, ils restaient toutefois dépendants des gigantesques bases de données construites par des organismes comme l’ECMWF ou la NOAA américaine. C’est précisément sur ce point que WindBorne cherche à se différencier.
Fondée en 2019 par plusieurs étudiants de Stanford, la société avait initialement pour ambition de vendre des données météorologiques collectées grâce à une nouvelle génération de ballons-sondes.
Aujourd’hui, environ 400 ballons sont simultanément en vol à travers le monde, lancés depuis une quinzaine de sites répartis sur plusieurs continents. Ces ballons recueillent en permanence des informations sur la température, la pression atmosphérique, l’humidité ou encore les vents.
La grande nouveauté de WeatherMesh 6 réside dans sa capacité à intégrer directement ces données dans le modèle d’IA, sans dépendre autant des systèmes traditionnels de traitement utilisés par les grandes agences météorologiques.
Pour John Dean, cofondateur et directeur général de WindBorne, la possession de données exclusives constitue même la clé du succès. L’entreprise estime désormais pouvoir produire des prévisions fiables même en réduisant fortement sa dépendance aux données fournies par l’ECMWF. Un changement majeur dans un secteur où la collecte et l’exploitation des données constituent depuis toujours le principal avantage compétitif.
WindBorne fournit déjà ses données à la NOAA, à l’armée de l’air américaine et à la marine américaine. Ses prévisions sont également utilisées par certains investisseurs et acteurs du marché des matières premières. La société a levé près de 25 millions de dollars et poursuivra avant tout ses investissements dans les infrastructures de données et les modèles d’IA.
Au-delà de la performance pure, l’émergence d’acteurs comme WindBorne montre que la météo pourrait suivre la même trajectoire que d’autres secteurs bouleversés par l’intelligence artificielle. Pendant longtemps, les meilleures prévisions étaient l’apanage des grandes agences publiques et de leurs supercalculateurs. Désormais, quelques centaines de ballons, un modèle de type Transformer et une bonne dose d’IA pourraient suffire à redistribuer les cartes.
Des prévisions mises à jour toutes les heures
Contrairement aux modèles météorologiques classiques, qui produisent généralement une nouvelle prévision toutes les six heures, WeatherMesh 6 actualise ses calculs chaque heure. La résolution atteint désormais 3 kilomètres en Europe et aux États-Unis, là où la qualité des données disponibles est la plus élevée.
Selon WindBorne, cette nouvelle version est capable de fournir des prévisions de température de surface à cinq jours avec une précision comparable à celle qu’offraient auparavant les modèles traditionnels seulement la veille. Pour Kai Marshland, directeur produit de l’entreprise,
WeatherMesh 6 est aussi précis à cinq jours qu’une prévision classique à un jour.
L’IA remplace progressivement les supercalculateurs
Depuis plusieurs décennies, la météo repose sur des simulations physiques extrêmement complexes nécessitant des supercalculateurs parmi les plus puissants au monde. L’arrivée de modèles d’intelligence artificielle développés par Google DeepMind, Nvidia ou encore plusieurs startups spécialisées a commencé à changer la donne.
Ces systèmes sont capables de produire des prévisions beaucoup plus rapidement tout en réduisant considérablement les besoins en puissance de calcul. Jusqu’à présent, ils restaient toutefois dépendants des gigantesques bases de données construites par des organismes comme l’ECMWF ou la NOAA américaine. C’est précisément sur ce point que WindBorne cherche à se différencier.
400 ballons dans le ciel
Fondée en 2019 par plusieurs étudiants de Stanford, la société avait initialement pour ambition de vendre des données météorologiques collectées grâce à une nouvelle génération de ballons-sondes.
Aujourd’hui, environ 400 ballons sont simultanément en vol à travers le monde, lancés depuis une quinzaine de sites répartis sur plusieurs continents. Ces ballons recueillent en permanence des informations sur la température, la pression atmosphérique, l’humidité ou encore les vents.
La grande nouveauté de WeatherMesh 6 réside dans sa capacité à intégrer directement ces données dans le modèle d’IA, sans dépendre autant des systèmes traditionnels de traitement utilisés par les grandes agences météorologiques.
Un avantage concurrentiel stratégique
Pour John Dean, cofondateur et directeur général de WindBorne, la possession de données exclusives constitue même la clé du succès. L’entreprise estime désormais pouvoir produire des prévisions fiables même en réduisant fortement sa dépendance aux données fournies par l’ECMWF. Un changement majeur dans un secteur où la collecte et l’exploitation des données constituent depuis toujours le principal avantage compétitif.
WindBorne fournit déjà ses données à la NOAA, à l’armée de l’air américaine et à la marine américaine. Ses prévisions sont également utilisées par certains investisseurs et acteurs du marché des matières premières. La société a levé près de 25 millions de dollars et poursuivra avant tout ses investissements dans les infrastructures de données et les modèles d’IA.
Qu'en penser ?
Au-delà de la performance pure, l’émergence d’acteurs comme WindBorne montre que la météo pourrait suivre la même trajectoire que d’autres secteurs bouleversés par l’intelligence artificielle. Pendant longtemps, les meilleures prévisions étaient l’apanage des grandes agences publiques et de leurs supercalculateurs. Désormais, quelques centaines de ballons, un modèle de type Transformer et une bonne dose d’IA pourraient suffire à redistribuer les cartes.