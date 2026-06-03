Cette startup affirme prévoir la météo la plus fiable du monde grâce à l’IA

Des prévisions mises à jour toutes les heures

WeatherMesh 6 est aussi précis à cinq jours qu’une prévision classique à un jour

L’IA remplace progressivement les supercalculateurs

400 ballons dans le ciel

Un avantage concurrentiel stratégique

Qu'en penser ?



Au-delà de la performance pure, l’émergence d’acteurs comme WindBorne montre que la météo pourrait suivre la même trajectoire que d’autres secteurs bouleversés par l’intelligence artificielle. Pendant longtemps, les meilleures prévisions étaient l’apanage des grandes agences publiques et de leurs supercalculateurs. Désormais, quelques centaines de ballons, un modèle de type Transformer et une bonne dose d’IA pourraient suffire à redistribuer les cartes.

Contrairement aux modèles météorologiques classiques, qui produisent généralement une nouvelle prévision toutes les six heures,. La résolution atteint désormais, là où la qualité des données disponibles est la plus élevée.Selon, cette nouvelle version est capable de f. Pour Kai Marshland, directeur produit de l’entreprise,Depuis plusieurs décennies,. L’arrivée de modèles d’intelligence artificielle développés par Google DeepMind, Nvidia ou encore plusieurs startups spécialisées a commencé à changer la donne.Ces systèmes sont capables de produire des prévisions beaucoup plus rapidement tout en réduisant considérablement les besoins en puissance de calcul. Jusqu’à présent, ils restaient toutefoispar des organismes comme l’ECMWF ou la NOAA américaine. C’est précisément sur ce point que WindBorne cherche à se différencier.Fondée en 2019 par plusieurs étudiants de Stanford, la société avait initialement pour ambition deAujourd’hui, environsont simultanément en vol à travers le monde, lancés depuis une quinzaine de sites répartis sur plusieurs continents. Ces ballons recueillent en permanence des informations sur la température, la pression atmosphérique, l’humidité ou encore les vents.La grande nouveauté de WeatherMesh 6 réside dans sa, sans dépendre autant des systèmes traditionnels de traitement utilisés par les grandes agences météorologiques.Pour John Dean, cofondateur et directeur général de WindBorne,. L’entreprise estime désormais pouvoir produire des prévisions fiables même en réduisant fortement sa dépendance aux données fournies par l’ECMWF. Un changement majeur dans un secteur où la collecte et l’exploitation des données constituent depuis toujours le principal avantage compétitif.. Ses prévisions sont également utilisées par certains investisseurs et acteurs du marché des matières premières. La société a levé près de 25 millions de dollars et poursuivra avant tout ses investissements dans les infrastructures de données et les modèles d’IA.