Amazon vous montre des produits qui n'existent pas, et c'est totalement volontaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon déploie une drôle de nouveauté dans sa barre de recherche. Au fil de votre saisie, le site génère désormais des images de produits qui n'existent pas. Ces visuels inventés par une intelligence artificielle servent juste de point de repère pour vous orienter vers de vrais articles au look similaire. La fonction arrive d'abord sur la mode et la maison, aux États-Unis.
Le principe est simple. Quand vous cherchez un vêtement ou un meuble avec des mots qui décrivent une couleur, une matière ou un motif, Amazon affiche sous les suggestions automatiques des images créées de toutes pièces par une intelligence artificielle. Tapez col bénitier pour un haut ou rotin pour un meuble, et le site vous propose aussitôt un visuel correspondant. En touchant l'image, vous atterrissez sur de vrais produits au rendu approchant. La fonction cible les catégories où l'aspect visuel compte le plus, à commencer par les vêtements et la décoration intérieure.
Le truc un peu tordu, vous l'avez compris, c'est que ces images ne correspondent à aucun produit réel. Amazon le précise noir sur blanc, ce sont de pures suggestions visuelles, des objets entièrement inventés qui n'existent nulle part dans son catalogue. L'idée affichée, c'est de vous aider à préciser une recherche un peu floue quand vous n'arrivez pas à mettre le mot exact sur ce que vous avez en tête. Plusieurs observateurs y voient quand même une forme de leurre, le site vous appâtant avec un produit fantôme avant de vous renvoyer vers autre chose.
La fonctionnalité est déjà active pour les clients américains, sur iOS comme sur Android, et Amazon promet de l'étendre à davantage de catégories avec le temps. Aucune date n'a filtré pour une arrivée en France. On imagine mal le géant faire durablement l'impasse sur l'Europe, mais le calendrier reste pour l'heure dans le flou complet.
Difficile de ne pas tiquer. Sur le papier, afficher une image pour préciser une recherche, pourquoi pas, sauf que là on vous présente un produit qui n'existe pas avant de vous rediriger vers un autre. Le risque, c'est de courir après un visuel idéalisé que rien ne viendra jamais égaler dans les rayons, et de repartir un peu déçu. Alors que le web déborde déjà d'images générées à la chaîne dont on peine à distinguer le vrai du faux, voir Amazon en rajouter une couche jusque dans sa barre de recherche laisse quand même dubitatif.
Des images générées pendant que vous tapez
Le principe est simple. Quand vous cherchez un vêtement ou un meuble avec des mots qui décrivent une couleur, une matière ou un motif, Amazon affiche sous les suggestions automatiques des images créées de toutes pièces par une intelligence artificielle. Tapez col bénitier pour un haut ou rotin pour un meuble, et le site vous propose aussitôt un visuel correspondant. En touchant l'image, vous atterrissez sur de vrais produits au rendu approchant. La fonction cible les catégories où l'aspect visuel compte le plus, à commencer par les vêtements et la décoration intérieure.
Attention, rien de tout ça n'est à vendre
Le truc un peu tordu, vous l'avez compris, c'est que ces images ne correspondent à aucun produit réel. Amazon le précise noir sur blanc, ce sont de pures suggestions visuelles, des objets entièrement inventés qui n'existent nulle part dans son catalogue. L'idée affichée, c'est de vous aider à préciser une recherche un peu floue quand vous n'arrivez pas à mettre le mot exact sur ce que vous avez en tête. Plusieurs observateurs y voient quand même une forme de leurre, le site vous appâtant avec un produit fantôme avant de vous renvoyer vers autre chose.
Disponible aux États-Unis pour l'instant
La fonctionnalité est déjà active pour les clients américains, sur iOS comme sur Android, et Amazon promet de l'étendre à davantage de catégories avec le temps. Aucune date n'a filtré pour une arrivée en France. On imagine mal le géant faire durablement l'impasse sur l'Europe, mais le calendrier reste pour l'heure dans le flou complet.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas tiquer. Sur le papier, afficher une image pour préciser une recherche, pourquoi pas, sauf que là on vous présente un produit qui n'existe pas avant de vous rediriger vers un autre. Le risque, c'est de courir après un visuel idéalisé que rien ne viendra jamais égaler dans les rayons, et de repartir un peu déçu. Alors que le web déborde déjà d'images générées à la chaîne dont on peine à distinguer le vrai du faux, voir Amazon en rajouter une couche jusque dans sa barre de recherche laisse quand même dubitatif.