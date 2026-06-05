Canva intègre Perplexity pour gérer vos présentations tout seul

Perplexity veut devenir un véritable assistant de travail

De la note de réunion à la présentation finale

Un gain de temps pour les petites entreprises

Qu’en penser ?



Cette annonce illustre une tendance de fond dans l’industrie de l’intelligence artificielle. Après avoir automatisé la recherche d’informations, la rédaction ou l’analyse de documents, les agents IA commencent désormais à prendre en charge la production de contenus visuels complets.



L’objectif n’est plus simplement d’assister l’utilisateur, mais bien de réaliser une partie croissante du travail de bout en bout. Pour Canva, cette intégration permet également de se positionner au cœur des nouveaux flux de travail alimentés par l’IA, alors que Microsoft, Google, Adobe et OpenAI multiplient eux aussi les initiatives dans ce domaine.



L’arrivée de Canva dans l’écosystème Perplexity illustre parfaitement l’évolution actuelle des agents IA. Demain, une recherche concurrentielle, un compte-rendu de réunion ou quelques indicateurs de performance pourraient suffire à générer automatiquement une présentation prête à être diffusée.



Si on voit bien le gain de temps, il faut encore voir si les utilisateurs accepteront de déléguer une part toujours plus importante de la création à l’intelligence artificielle ou si la touche humaine restera indispensable pour se démarquer.



Perplexity Computer est la réponse de Perplexity à la vague des agents IA.comme Notion, Google Drive, GitHub, SharePoint ou encore des outils métiers utilisés en entreprise.L’objectif est simple : permettre à l’IA de réaliser des tâches concrètes à la place de l’utilisateur en s’appuyant sur ses données et ses applications habituelles. Jusqu’à présent, ces agents pouvaient déjà rechercher des informations, analyser des documents ou préparer des synthèses. Avec Canva, ils passent désormais à l’étape suivante :On peut désormais, puis simplementce qu’il souhaite obtenir. L’agent est alors capable d’des notes de réunion, des données de performance, des documents internes ou encore des informations récupérées sur le web afin de construire un brief structuré.Canva prend ensuite le relais pourune présentation, une campagne destinée aux réseaux sociaux, une infographie ou même un kit graphique complet. L’ensemble reste entièrement modifiable dans Canva avant publication.Canva présente cette intégration comme. Selon Danny Wu, responsable de l’écosystème Canva, cette collaboration vise tout particulièrement, qui ne disposent pas toujours de ressources dédiées au design ou au marketing. Elle devrait permettre à une équipe réduite de produire rapidement des supports visuels professionnels à partir d’informations déjà disponibles dans leur environnement de travail.Emily Jorgens, responsable des partenariats de l’entreprise, estime que cette intégration permet de transformer directement des recherches, des données ou de simples idées en contenus prêts à être utilisés sans quitter l’environnement de travail habituel.