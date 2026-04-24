Pour le patron de Perplexity, l’iPhone n'a rien à craindre de l’IA (bien au contraire)
Par Laurence - Publié le
Alors que l’intelligence artificielle bouleverse de nombreux secteurs, une question revient avec insistance : le smartphone — et en particulier l’iPhone — pourrait-il être remplacé par une nouvelle génération d’appareils centrés sur l’IA ? Pour Aravind Srinivas, patron de Perplexity, la réponse est sans ambiguïté : non. Mieux encore, l’iPhone pourrait sortir renforcé de cette transformation.
Malgré les critiques sur le retard supposé d’Apple en matière d’IA, les résultats sont là. Le dernier trimestre publié par la firme est tout simplement le meilleur de son histoire — avec des ventes d’iPhone au plus haut. Et il semble que celui à venir en soit encore meilleur (bon peut-être grâce au MacBook Neo aussi).
Un paradoxe apparent, alors même que certains analystes anticipent une rupture technologique majeure portée par l’IA. Invité du podcast This Week in AI, Aravind Srinivas livre une analyse à contre-courant :
Pour expliquer cette résilience, le CEO met en avant plusieurs atouts clés d’Apple : un écosystème matériel et logiciel très intégré, un avantage sur les puces (Apple Silicon), une forte confiance des utilisateurs et un effet de verrouillage difficile à briser. Autant d’éléments qui permettent à Apple de prendre son temps, notamment sur des sujets comme la refonte de Siri.
Surtout, l’iPhone est désormais bien plus qu’un simple smartphone et dépasse largement son statut de produit technologique. Il est devenu un objet profondément personnel, au cœur de la vie quotidienne : portefeuille et cartes, titres de transport, données de santé, photos et souvenirs, appels, messages et FaceTime.
Dans cette vision, l’IA ne marque pas la fin du smartphone, mais une nouvelle étape de son évolution. L’iPhone reste le point d’entrée principal vers les services numériques, tout en intégrant progressivement des capacités d’intelligence artificielle.
Malgré un certain retard perçu face à des acteurs plus agressifs sur l’IA, Apple conserve un avantage majeur : une base installée massive et fidèle, ainsi qu’un produit devenu indispensable au quotidien. Dans ce contexte, l’iPhone ne disparaît pas. Il s’adapte — et pourrait même devenir l’un des principaux bénéficiaires de la révolution en cours.
L’iPhone plus fort que jamais
Malgré les critiques sur le retard supposé d’Apple en matière d’IA, les résultats sont là. Le dernier trimestre publié par la firme est tout simplement le meilleur de son histoire — avec des ventes d’iPhone au plus haut. Et il semble que celui à venir en soit encore meilleur (bon peut-être grâce au MacBook Neo aussi).
Un paradoxe apparent, alors même que certains analystes anticipent une rupture technologique majeure portée par l’IA. Invité du podcast This Week in AI, Aravind Srinivas livre une analyse à contre-courant :
L’iPhone n’est pas du tout menacé par l’IA. Au contraire, plus l’IA progresse, plus l’iPhone devient votre passeport numérique. Autrement dit, l’IA ne remplacerait pas le smartphone, mais viendrait enrichir ses usages et renforcer son rôle central.
Un écosystème sous-estimé
Pour expliquer cette résilience, le CEO met en avant plusieurs atouts clés d’Apple : un écosystème matériel et logiciel très intégré, un avantage sur les puces (Apple Silicon), une forte confiance des utilisateurs et un effet de verrouillage difficile à briser. Autant d’éléments qui permettent à Apple de prendre son temps, notamment sur des sujets comme la refonte de Siri.
Surtout, l’iPhone est désormais bien plus qu’un simple smartphone et dépasse largement son statut de produit technologique. Il est devenu un objet profondément personnel, au cœur de la vie quotidienne : portefeuille et cartes, titres de transport, données de santé, photos et souvenirs, appels, messages et FaceTime.
Tout cela est extrêmement personnel, souligne Srinivas. Une dimension émotionnelle et pratique qui rend toute migration vers un autre appareil particulièrement difficile.
Dans cette vision, l’IA ne marque pas la fin du smartphone, mais une nouvelle étape de son évolution. L’iPhone reste le point d’entrée principal vers les services numériques, tout en intégrant progressivement des capacités d’intelligence artificielle.
Qu'en penser ?
Malgré un certain retard perçu face à des acteurs plus agressifs sur l’IA, Apple conserve un avantage majeur : une base installée massive et fidèle, ainsi qu’un produit devenu indispensable au quotidien. Dans ce contexte, l’iPhone ne disparaît pas. Il s’adapte — et pourrait même devenir l’un des principaux bénéficiaires de la révolution en cours.