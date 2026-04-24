Pour le patron de Perplexity, l’iPhone n'a rien à craindre de l’IA (bien au contraire)

Qu'en penser ?



Malgré un certain retard perçu face à des acteurs plus agressifs sur l’IA, Apple conserve un avantage majeur : une base installée massive et fidèle, ainsi qu’un produit devenu indispensable au quotidien. Dans ce contexte, l’iPhone ne disparaît pas. Il s’adapte — et pourrait même devenir l’un des principaux bénéficiaires de la révolution en cours.