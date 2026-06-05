Perplexity garde vos données sensibles sur votre Mac et n'envoie au cloud que le reste
Par Vincent Lautier - Publié le
Perplexity déploie un système qui répartit le travail de l'IA entre votre ordinateur et le cloud. Il décide tout seul, en pleine tâche, ce qui reste en local et ce qui part sur les serveurs. Les données sensibles, finances ou santé, sont traitées sur la machine, le reste file vers des modèles plus puissants à distance. La fonction arrive d'abord sur l'application Mac.
C'est au Computex de Taipei que le patron de Perplexity Aravind Srinivas l'a présenté, sur scène aux côtés de Lip-Bu Tan, le PDG d'Intel. La marque parle du premier orchestrateur d'inférence hybride, local et serveur à la fois. L'idée. Un logiciel qui choisit en temps réel quelle partie d'une requête votre appareil peut traiter lui-même, et laquelle mérite la puissance d'un modèle de pointe dans le cloud, sans jamais vous demander de trancher. La démo tournait sur des puces Intel Core Ultra Series 3. Mais c'est dans l'application Mac de Perplexity que la nouveauté débarque en premier, Windows suivra.
Tout est là. Un relevé bancaire, un dossier médical, les petites tâches et les informations délicates sont analysés par de petits modèles directement sur votre Mac, sans jamais quitter la machine. Les requêtes lourdes, elles, partent seules vers le cloud. Perplexity avance un triple bénéfice, une vie privée mieux protégée, une facture de cloud allégée, et une moindre dépendance à ces gigantesques centres de données qu'exploitent les géants de la tech. Pour qui n'aime pas voir ses documents personnels transiter sur des serveurs à l'autre bout du monde, l'argument a du sens.
La bascule est calée pour juillet, sur ce que la marque appelle Perplexity Computer, son assistant agentique. Sur un Mac Apple Silicon, c'est le moteur neuronal de la puce maison qui prendra en charge la part locale, exactement la logique que poussent déjà Apple avec Apple Intelligence et Google avec ses modèles Gemma sur Mac. Reste une vraie inconnue. La qualité de la répartition automatique, car tout repose sur la capacité du logiciel à juger correctement ce qui est sensible et ce que votre machine peut avaler sans ramer.
Difficile de ne pas y voir une bascule de fond. Après Apple et Google, voilà Perplexity qui veut faire bosser votre ordinateur plutôt que tout déléguer au cloud, et pour une fois l'argument confidentialité n'est pas qu'un habillage, puisque les données sensibles restent bel et bien sur la machine. Sauf qu'on devra croire Perplexity sur parole tant qu'aucun audit indépendant n'aura confirmé que rien ne fuite côté serveur. Et le confort dépendra beaucoup de la puissance de votre Mac. L'intention est bonne, l'exécution se jugera à l'usage.
Une IA qui se partage entre la machine et le cloud
C'est au Computex de Taipei que le patron de Perplexity Aravind Srinivas l'a présenté, sur scène aux côtés de Lip-Bu Tan, le PDG d'Intel. La marque parle du premier orchestrateur d'inférence hybride, local et serveur à la fois. L'idée. Un logiciel qui choisit en temps réel quelle partie d'une requête votre appareil peut traiter lui-même, et laquelle mérite la puissance d'un modèle de pointe dans le cloud, sans jamais vous demander de trancher. La démo tournait sur des puces Intel Core Ultra Series 3. Mais c'est dans l'application Mac de Perplexity que la nouveauté débarque en premier, Windows suivra.
Le vrai argument, c'est la confidentialité
Tout est là. Un relevé bancaire, un dossier médical, les petites tâches et les informations délicates sont analysés par de petits modèles directement sur votre Mac, sans jamais quitter la machine. Les requêtes lourdes, elles, partent seules vers le cloud. Perplexity avance un triple bénéfice, une vie privée mieux protégée, une facture de cloud allégée, et une moindre dépendance à ces gigantesques centres de données qu'exploitent les géants de la tech. Pour qui n'aime pas voir ses documents personnels transiter sur des serveurs à l'autre bout du monde, l'argument a du sens.
Ce que ça change concrètement sur un Mac
La bascule est calée pour juillet, sur ce que la marque appelle Perplexity Computer, son assistant agentique. Sur un Mac Apple Silicon, c'est le moteur neuronal de la puce maison qui prendra en charge la part locale, exactement la logique que poussent déjà Apple avec Apple Intelligence et Google avec ses modèles Gemma sur Mac. Reste une vraie inconnue. La qualité de la répartition automatique, car tout repose sur la capacité du logiciel à juger correctement ce qui est sensible et ce que votre machine peut avaler sans ramer.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas y voir une bascule de fond. Après Apple et Google, voilà Perplexity qui veut faire bosser votre ordinateur plutôt que tout déléguer au cloud, et pour une fois l'argument confidentialité n'est pas qu'un habillage, puisque les données sensibles restent bel et bien sur la machine. Sauf qu'on devra croire Perplexity sur parole tant qu'aucun audit indépendant n'aura confirmé que rien ne fuite côté serveur. Et le confort dépendra beaucoup de la puissance de votre Mac. L'intention est bonne, l'exécution se jugera à l'usage.