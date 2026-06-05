Perplexity garde vos données sensibles sur votre Mac et n'envoie au cloud que le reste

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas y voir une bascule de fond. Après Apple et Google, voilà Perplexity qui veut faire bosser votre ordinateur plutôt que tout déléguer au cloud, et pour une fois l'argument confidentialité n'est pas qu'un habillage, puisque les données sensibles restent bel et bien sur la machine. Sauf qu'on devra croire Perplexity sur parole tant qu'aucun audit indépendant n'aura confirmé que rien ne fuite côté serveur. Et le confort dépendra beaucoup de la puissance de votre Mac. L'intention est bonne, l'exécution se jugera à l'usage.