Anthropic lance Claude Fable 5, son IA la plus puissante

L'IA la plus puissance publiée par Anthropic

Des garde-fous renforcés

Mythos 5 encore réservé à une élite

QU’EN PENSER ?



Le lancement de Claude Fable 5 montre à quel point la concurrence s’intensifie entre OpenAI, Google et Anthropic. Là où OpenAI prépare son projet de “super-app” autour de ChatGPT et où Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle stratégie IA lors de la WWDC 2026, Anthropic tente de se différencier avec une approche plus prudente centrée sur la sécurité.



L’autre élément intéressant concerne Apple. La firme de Cupertino fait partie des entreprises ayant eu accès aux premiers modèles Mythos dans le cadre des programmes de test avancés. Alors que plusieurs rumeurs évoquent désormais une ouverture de Siri à différents modèles externes comme Claude, Gemini ou ChatGPT, le lancement public de Fable 5 pourrait renforcer encore un peu plus la place d’Anthropic dans l’écosystème IA qui se dessine autour d’Apple Intelligence.

Présenté comme un modèle de classe Mythos, Claude Fable 5les capacités des précédentes versions de Claude dansL’entreprise affirme que le modèle affiche desen développement logiciel, recherche scientifique, analyse d’images, traitement de documents complexes et travail de connaissance.Plus les tâches sont longues ou complexes, plus l’écart avec les précédents modèles Claude deviendrait important. Anthropic met notamment en avant sa c, avec une meilleure mémoire contextuelle et une compréhension renforcée des longues conversations.Si Anthropic n’avait pas souhaité ouvrir immédiatement sa technologie Mythos au grand public, c’est principalement en raison de ses capacités dans des domaines sensibles comme la. La société reconnaît que certaines fonctionnalités pourraient être détournées à des fins. Pour limiter les risques, Claude Fable 5 intègre donc un ensemble de protections spécifiques.Concrètement,: Claude Opus 4.8. Anthropic reconnaît que ces filtres peuvent parfois bloquer des demandes légitimes, mais précise qu’ils ne s’activent en moyenne que dans moins de 5 % des sessions.En parallèle de Claude Fable 5, Anthropic dévoile également Claude Mythos 5. Ce modèle reprendPour l’instant, il reste réservé à un petit groupe d’organisations spécialisées dans la cybersécurité et la protection des infrastructures critiques. Parmi les premiers partenaires du programme figuraient déjà plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Apple.Anthropic s’attend à une demande particulièrement forte pour Claude Fable 5.. Au-delà de cette période, son utilisation passera par un système de crédits afin de gérer la capacité des infrastructures. La société indique toutefois vouloir réintégrer Fable 5 dans les abonnements classiques dès que ses centres de données seront capables d’absorber la demande.