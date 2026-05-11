Qu'en penser ?



Cette affaire rappelle surtout à quel point les modèles IA absorbent énormément plus que de simples connaissances factuelles. Ils apprennent aussi des comportements, des structures narratives, des biais culturels, et parfois même des peurs humaines très anciennes.



Le paradoxe est assez ironique : à force d’imaginer pendant des décennies des IA qui se rebellent contre l’humanité, nous avons peut-être involontairement appris aux modèles modernes à envisager ce type de comportement.



Et cela montre surtout que l’alignement des intelligences artificielles ne se joue pas uniquement dans le code, mais aussi dans les histoires que les humains racontent depuis des années autour de la machine.