Mastercard veut autoriser les paiements entre IA (avec votre argent)
Par Laurence - Publié le
Et si les prochaines transactions en ligne n’étaient plus initiées par des humains, mais par des intelligences artificielles ? C’est le scénario auquel se prépare Mastercard. Le géant américain des paiements vient de dévoiler une nouvelle infrastructure baptisée Agent Pay for Machines (AP4M), conçue pour permettre à des agents IA et à des logiciels autonomes d’échanger des services et d’effectuer des paiements sans intervention humaine.
Depuis plusieurs mois, les géants de l’IA imaginent un futur où des assistants intelligents ne se contenteront plus de répondre à des questions ou de rédiger des textes. Ces agents seraient en capacité de réserver un voyage, négocier des prestations, commander des ressources informatiques, créer un site web ou encore gérer des tâches administratives de manière autonome.
Or, pour fonctionner pleinement, ces systèmes doivent toutefois pouvoir effectuer des transactions financières. C’est précisément ce que Mastercard chercherait à résoudre avec AP4M. Selon Raj Dhamodharan, vice-président exécutif du groupe, ces agents se multiplient déjà dans de nombreux secteurs et pourraient être impliqués dans plusieurs milliers de milliards de dollars de transactions d’ici la fin de la décennie.
Faire circuler de l’argent entre deux intelligences artificielles pose une question essentielle : comment vérifier que chaque acteur est légitime ? Les entreprises doivent pouvoir s’assurer qu’un agent respecte des limites de dépenses prédéfinies et agit bien au nom de son propriétaire. De leur côté, les fournisseurs de services veulent avoir la certitude qu’ils seront effectivement payés.
Mastercard estime disposer d’un avantage historique sur ce terrain. Le groupe propose un système reposant sur trois éléments : l’identification des agents, la gestion des autorisations et plafonds, le règlement sécurisé des transactions. Une approche qui reprend les mécanismes déjà utilisés depuis des décennies dans les paiements par carte bancaire et les échanges B2B.
L’une des particularités du projet serait de rester ouvert sur les moyens de paiement. Les transactions pourront ainsi être réalisées via les réseaux Mastercard, les virements bancaires et certains stablecoins. Le protocole est ainsi conçu pour fonctionner aussi bien dans l’écosystème financier traditionnel que dans l’univers des actifs numériques.
Pour accélérer le développement de cette nouvelle infrastructure, Mastercard s’est entouré d’un vaste consortium réunissant plus de trente partenaires. Parmi eux figurent notamment : Coinbase, Stripe, Adyen, Checkout.com, Cloudflare, RippleX, Polygon Labs, la Solana Foundation et OKX.
Les identifiants et autorisations associés aux agents seront d’ailleurs enregistrés dans un premier temps sur les blockchains Polygon, Solana et Base. Un choix qui montre à quel point les infrastructures crypto pourraient jouer un rôle central dans l’économie des agents IA.
Cette annonce intervient alors que plusieurs entreprises tentent déjà de construire les fondations financières de l’intelligence artificielle autonome. Des initiatives comme les portefeuilles numériques pour agents IA ou les travaux autour du protocole HTTP 402 — conçu pour permettre les paiements directement sur le web — témoignent d’un même mouvement de fond : préparer Internet à des échanges automatisés entre logiciels.
Aujourd’hui encore, de nombreuses transactions automatisées échouent simplement parce qu’aucun moyen de paiement n’est intégré dans les échanges entre services. Mastercard espère devenir la couche de confiance capable de résoudre ce problème.
L’annonce peut sembler futuriste, mais elle répond à une question de plus en plus concrète : comment permettre à des agents IA de travailler, collaborer et acheter des services de manière autonome ? En lançant Agent Pay for Machines, Mastercard cherche moins à révolutionner le paiement qu’à se positionner au cœur de la prochaine génération d’Internet. Si les agents intelligents deviennent réellement les nouveaux intermédiaires du numérique, le contrôle de leurs infrastructures financières pourrait s’avérer aussi stratégique que celui des moteurs de recherche ou des plateformes cloud aujourd’hui.
LE COMMERCE AGENTIQUE PREND FORME
Depuis plusieurs mois, les géants de l’IA imaginent un futur où des assistants intelligents ne se contenteront plus de répondre à des questions ou de rédiger des textes. Ces agents seraient en capacité de réserver un voyage, négocier des prestations, commander des ressources informatiques, créer un site web ou encore gérer des tâches administratives de manière autonome.
Or, pour fonctionner pleinement, ces systèmes doivent toutefois pouvoir effectuer des transactions financières. C’est précisément ce que Mastercard chercherait à résoudre avec AP4M. Selon Raj Dhamodharan, vice-président exécutif du groupe, ces agents se multiplient déjà dans de nombreux secteurs et pourraient être impliqués dans plusieurs milliers de milliards de dollars de transactions d’ici la fin de la décennie.
LE PROBLÈME N’EST PAS LE PAIEMENT, MAIS LA CONFIANCE
Faire circuler de l’argent entre deux intelligences artificielles pose une question essentielle : comment vérifier que chaque acteur est légitime ? Les entreprises doivent pouvoir s’assurer qu’un agent respecte des limites de dépenses prédéfinies et agit bien au nom de son propriétaire. De leur côté, les fournisseurs de services veulent avoir la certitude qu’ils seront effectivement payés.
Mastercard estime disposer d’un avantage historique sur ce terrain. Le groupe propose un système reposant sur trois éléments : l’identification des agents, la gestion des autorisations et plafonds, le règlement sécurisé des transactions. Une approche qui reprend les mécanismes déjà utilisés depuis des décennies dans les paiements par carte bancaire et les échanges B2B.
CARTES BANCAIRES, VIREMENTS… ET STABLECOINS
L’une des particularités du projet serait de rester ouvert sur les moyens de paiement. Les transactions pourront ainsi être réalisées via les réseaux Mastercard, les virements bancaires et certains stablecoins. Le protocole est ainsi conçu pour fonctionner aussi bien dans l’écosystème financier traditionnel que dans l’univers des actifs numériques.
Pour accélérer le développement de cette nouvelle infrastructure, Mastercard s’est entouré d’un vaste consortium réunissant plus de trente partenaires. Parmi eux figurent notamment : Coinbase, Stripe, Adyen, Checkout.com, Cloudflare, RippleX, Polygon Labs, la Solana Foundation et OKX.
Les identifiants et autorisations associés aux agents seront d’ailleurs enregistrés dans un premier temps sur les blockchains Polygon, Solana et Base. Un choix qui montre à quel point les infrastructures crypto pourraient jouer un rôle central dans l’économie des agents IA.
LA COURSE À L’INFRASTRUCTURE DES IA COMMENCE
Cette annonce intervient alors que plusieurs entreprises tentent déjà de construire les fondations financières de l’intelligence artificielle autonome. Des initiatives comme les portefeuilles numériques pour agents IA ou les travaux autour du protocole HTTP 402 — conçu pour permettre les paiements directement sur le web — témoignent d’un même mouvement de fond : préparer Internet à des échanges automatisés entre logiciels.
Aujourd’hui encore, de nombreuses transactions automatisées échouent simplement parce qu’aucun moyen de paiement n’est intégré dans les échanges entre services. Mastercard espère devenir la couche de confiance capable de résoudre ce problème.
QU’EN PENSER ?
L’annonce peut sembler futuriste, mais elle répond à une question de plus en plus concrète : comment permettre à des agents IA de travailler, collaborer et acheter des services de manière autonome ? En lançant Agent Pay for Machines, Mastercard cherche moins à révolutionner le paiement qu’à se positionner au cœur de la prochaine génération d’Internet. Si les agents intelligents deviennent réellement les nouveaux intermédiaires du numérique, le contrôle de leurs infrastructures financières pourrait s’avérer aussi stratégique que celui des moteurs de recherche ou des plateformes cloud aujourd’hui.