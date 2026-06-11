Mastercard veut autoriser les paiements entre IA (avec votre argent)

LE COMMERCE AGENTIQUE PREND FORME

LE PROBLÈME N’EST PAS LE PAIEMENT, MAIS LA CONFIANCE

CARTES BANCAIRES, VIREMENTS… ET STABLECOINS

LA COURSE À L’INFRASTRUCTURE DES IA COMMENCE

QU’EN PENSER ?



L’annonce peut sembler futuriste, mais elle répond à une question de plus en plus concrète : comment permettre à des agents IA de travailler, collaborer et acheter des services de manière autonome ? En lançant Agent Pay for Machines, Mastercard cherche moins à révolutionner le paiement qu’à se positionner au cœur de la prochaine génération d’Internet. Si les agents intelligents deviennent réellement les nouveaux intermédiaires du numérique, le contrôle de leurs infrastructures financières pourrait s’avérer aussi stratégique que celui des moteurs de recherche ou des plateformes cloud aujourd’hui.

Depuis plusieurs mois, les géants de l’IA imaginent. Ces agents seraient en capacité de réserver un voyage, négocier des prestations, commander des ressources informatiques, créer un site web ou encore gérer des tâches administratives de manière autonome.Or, pour fonctionner pleinement,. C’est précisément ce que Mastercard chercherait à résoudre avec. Selon Raj Dhamodharan, vice-président exécutif du groupe, ces agents se multiplient déjà dans de nombreux secteurs et pourraient être impliqués dansd’ici la fin de la décennie.Faire circuler de l’argent entre deux intelligences artificielles pose une question essentielle :Les entreprises doivent pouvoir s’assurer qu’un agent respecte des limites de dépenses prédéfinies et agit bien au nom de son propriétaire. De leur côté, les fournisseurs de services veulent avoir la certitude qu’ils seront effectivement payés.: l’identification des agents, la gestion des autorisations et plafonds, le règlement sécurisé des transactions. Une approche qui reprend les mécanismes déjà utilisés depuis des décennies dans les paiements par carte bancaire et les échanges B2B.L’une des particularités du projet serait de. Les transactions pourront ainsi être réalisées via les réseaux Mastercard, les virements bancaires et certains stablecoins. Le protocole est ainsi conçu pour fonctionner aussi bien dans l’écosystème financier traditionnel que dans l’univers des actifs numériques.Pour accélérer le développement de cette nouvelle infrastructure, Mastercard s’est entouré d’unréunissant plus de trente partenaires. Parmi eux figurent notamment : Coinbase, Stripe, Adyen, Checkout.com, Cloudflare, RippleX, Polygon Labs, la Solana Foundation et OKX.Les identifiants et autorisations associés aux agents seront d’ailleurs enregistrés dans un premier temps sur lesPolygon, Solana et Base. Un choix qui montre à quel point les infrastructures crypto pourraient jouer un rôle central dans l’économie des agents IA.Cette annonce intervient alors queDes initiatives comme les portefeuilles numériques pour agents IA ou les travaux autour du protocole HTTP 402 — conçu pour permettre les paiements directement sur le web — témoignent d’un même mouvement de fond : préparer Internet à des échanges automatisés entre logiciels.Aujourd’hui encore,. Mastercard espère devenir la couche de confiance capable de résoudre ce problème.