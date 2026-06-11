Deezer défie Spotify et Apple Music avec cette nouvelle fonction

UNE GUERRE FROIDE MUSICALE

UN OUTIL MULTI-PLATEFORME

DES VISIONS DIFFÉRENTES

QU'EN PENSER ?



Pour Deezer, l'opération présente aussi un intérêt stratégique évident. Dans un marché dominé par Spotify et Apple Music, où les catalogues se ressemblent de plus en plus, la transparence pourrait devenir un argument de différenciation. Le groupe parie désormais sur une prise de conscience des utilisateurs. Si ces derniers commencent à exiger davantage de visibilité sur l'origine des morceaux qu'ils écoutent, les grandes plateformes pourraient être contraintes de revoir leur position.

Depuis plusieurs mois,. Deezer a été l'un des premiers services de streaming à mettre en place un système de détection automatique permettant d'identifier et de signaler les contenus créés artificiellement. L'entreprise avait mêmeMais la réponse a été plutôt froide. Apple Music a privilégié un système basé sur la bonne volonté des créateurs, avec des étiquettes permettant aux artistes de signaler eux-mêmes l'utilisation de l'IA. Spotify a adopté une approche similaire à travers différents mécanismes de vérification reposant également sur les déclarations des auteurs.Pour Deezer, cette méthode présente une limite évidente : les artistes ou producteurs utilisant massivement l'intelligence artificielle n'ont pas forcément intérêt à le mettre en avant.Face à ce constat,. Plutôt que de vendre sa technologie aux autres plateformes, le groupe français la met désormais directement entre les mains des utilisateurs.Concrètement,. Celui-ci analyse ensuite les morceaux présents dans les playlists afin de repérer les signatures acoustiques susceptibles de révéler une génération par intelligence artificielle.La société restesur les détails techniques de son système, mais celui-ci s'appuierait notamment sur l'analyse des voix, des structures harmoniques et de certains motifs de production caractéristiques des modèles génératifs.Au-delà de la technologie, cette annonce révèle surtout desdu streaming musical. D'un côté, Deezer cherche à se présenter comme le champion de la transparence et de l'information des utilisateurs.De l'autre,, évitant pour l'instant toute détection systématique qui pourrait entraîner des débats complexes sur la qualification des œuvres ou la responsabilité des plateformes.Cette divergence intervient alors que les catalogues de streaming sont de plus en pluspar des contenus générés automatiquement. Certaines estimations avancent que plus de 10 % des nouveaux morceaux mis en ligne sur les grandes plateformes pourraient désormais être issus de l'IA.