Voici (enfin) Siri AI avec une vraie application, mais...
Par Laurence - Publié le
Longtemps critiqué pour son retard face aux nouveaux assistants conversationnels, Apple entend offrir à Siri sa transformation la plus importante depuis son lancement. À l’occasion de la WWDC 2026, Apple dévoile ce que tout le monde attendait depuis deux ans : un Siri entièrement repensé, propulsé par la nouvelle architecture d’Apple Intelligence.
Plus conversationnel, plus intelligent et capable de comprendre le contexte de l’utilisateur, l’assistant entend désormais rivaliser avec les meilleures IA du marché tout en conservant l’approche d’Apple en matière de confidentialité.
Apple commence un peu sur un constat d'échec et a reconnu sans détour les limites de son assistant vocal :
Grâce à cette nouvelle architecture, Siri devient un
La démonstration a mis en avant l’une des évolutions les plus attendues : la possibilité de mener de véritables échanges avec Siri. L’assistant conserve désormais le contexte des conversations précédentes, permettant aux utilisateurs d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à reformuler constamment leur demande. Apple promet ainsi des échanges beaucoup plus naturels, proches d’une discussion humaine.
La nouvelle interface permet même de revenir sur des conversations précédentes afin de reprendre un sujet là où il avait été laissé. Cette mémoire contextuelle transforme profondément l’expérience utilisateur. Siri n’est plus limité à des interactions isolées mais peut désormais construire ses réponses au fil de l’échange et fournir des réponses plus détaillées et plus pertinentes.
Apple a également retravaillé l’expérience vocale de Siri. L’assistant bénéficie d’une toute nouvelle synthèse vocale qui le rend plus expressif et plus naturel. Les réponses sont moins robotiques et davantage adaptées au contexte de la conversation. Cette évolution vise à rendre les interactions plus agréables au quotidien, notamment lors des échanges prolongés qui deviennent désormais possibles grâce aux nouvelles capacités conversationnelles.
Parmi les nouveautés les plus impressionnantes figure l’intégration native de l’intelligence visuelle. Siri est désormais capable de comprendre ce qui apparaît à l’écran et d’exploiter des informations visuelles pour répondre aux demandes de l’utilisateur. Cette capacité s’appuie sur les nouveaux modèles multimodaux d’Apple Intelligence, capables d’analyser aussi bien du texte que des images.
Apple a également montré comment Siri pouvait s’appuyer sur des connaissances actualisées du monde réel pour enrichir ses réponses. Dans une démonstration, l’assistant a été utilisé pour obtenir des informations complémentaires sur un concert local simplement à partir d’une discussion.
La nouvelle architecture permet à Siri de coordonner plusieurs applications et services au sein de l’écosystème Apple. Lors de la démonstration, Apple a montré plusieurs vidéos de démonstration (on se sentirait presque dans une Google I/O) où Siri a été capable de retrouver une photo précise, d’identifier un message précédemment envoyé à un contact puis d’utiliser ces informations pour lancer automatiquement un itinéraire dans Plans. Vous pouvez pointer la caméra sur une facture de restaurant, puis commencer immédiatement à diviser la facture pour la diviser avec des amis via Apple Cash.
Ce type d’enchaînement illustre l’une des ambitions majeures d’Apple Intelligence : permettre à Siri de comprendre l’intention globale de l’utilisateur et d’orchestrer plusieurs actions sans intervention manuelle. L’assistant bénéficie pour cela du nouveau System Orchestrator, chargé de coordonner les capacités de l’IA à travers l’ensemble du système.
Au milieu de ces annonces, Cupertino a confirmé l'arrivée d'une nouvelle app entièrement dédiée à l’assistant IA afin de revenir aux conversations précédentes, avec une intelligence visuelle intégrée. Pour cela, Siri est à présent intégré à la Dynamic Island. Siri AI va désormais trouver une réponse adaptée aux questions tout en cherchant dans les photos, les divers historiques d’apps ou sur le net pour trouver ce que l’on cherche.
en cours de rédaction
Plus conversationnel, plus intelligent et capable de comprendre le contexte de l’utilisateur, l’assistant entend désormais rivaliser avec les meilleures IA du marché tout en conservant l’approche d’Apple en matière de confidentialité.
Siri enfin intelligent !
Apple commence un peu sur un constat d'échec et a reconnu sans détour les limites de son assistant vocal :
Nous savons qu’il existe des moments où vous attendez davantage de Siri. Elle présente ce soir un assistant profondément modernisé, reposant sur les nouveaux modèles d’intelligence artificielle développés par Apple.
Grâce à cette nouvelle architecture, Siri devient un
assistant bien plus capable, capable d’aider les utilisateurs à retrouver des informations, accomplir davantage d’actions et engager des conversations plus riches. L’objectif n’est plus simplement de répondre à une question ponctuelle ou d’exécuter une commande simple, mais de devenir un véritable compagnon numérique capable de suivre le fil d’une discussion et de comprendre les intentions de l’utilisateur.
Un Siri enfin capable de tenir une conversation
La démonstration a mis en avant l’une des évolutions les plus attendues : la possibilité de mener de véritables échanges avec Siri. L’assistant conserve désormais le contexte des conversations précédentes, permettant aux utilisateurs d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à reformuler constamment leur demande. Apple promet ainsi des échanges beaucoup plus naturels, proches d’une discussion humaine.
La nouvelle interface permet même de revenir sur des conversations précédentes afin de reprendre un sujet là où il avait été laissé. Cette mémoire contextuelle transforme profondément l’expérience utilisateur. Siri n’est plus limité à des interactions isolées mais peut désormais construire ses réponses au fil de l’échange et fournir des réponses plus détaillées et plus pertinentes.
Apple a également retravaillé l’expérience vocale de Siri. L’assistant bénéficie d’une toute nouvelle synthèse vocale qui le rend plus expressif et plus naturel. Les réponses sont moins robotiques et davantage adaptées au contexte de la conversation. Cette évolution vise à rendre les interactions plus agréables au quotidien, notamment lors des échanges prolongés qui deviennent désormais possibles grâce aux nouvelles capacités conversationnelles.
L’intelligence visuelle s’invite dans Siri
Parmi les nouveautés les plus impressionnantes figure l’intégration native de l’intelligence visuelle. Siri est désormais capable de comprendre ce qui apparaît à l’écran et d’exploiter des informations visuelles pour répondre aux demandes de l’utilisateur. Cette capacité s’appuie sur les nouveaux modèles multimodaux d’Apple Intelligence, capables d’analyser aussi bien du texte que des images.
Apple a également montré comment Siri pouvait s’appuyer sur des connaissances actualisées du monde réel pour enrichir ses réponses. Dans une démonstration, l’assistant a été utilisé pour obtenir des informations complémentaires sur un concert local simplement à partir d’une discussion.
Des actions complexes à travers plusieurs applications
La nouvelle architecture permet à Siri de coordonner plusieurs applications et services au sein de l’écosystème Apple. Lors de la démonstration, Apple a montré plusieurs vidéos de démonstration (on se sentirait presque dans une Google I/O) où Siri a été capable de retrouver une photo précise, d’identifier un message précédemment envoyé à un contact puis d’utiliser ces informations pour lancer automatiquement un itinéraire dans Plans. Vous pouvez pointer la caméra sur une facture de restaurant, puis commencer immédiatement à diviser la facture pour la diviser avec des amis via Apple Cash.
Ce type d’enchaînement illustre l’une des ambitions majeures d’Apple Intelligence : permettre à Siri de comprendre l’intention globale de l’utilisateur et d’orchestrer plusieurs actions sans intervention manuelle. L’assistant bénéficie pour cela du nouveau System Orchestrator, chargé de coordonner les capacités de l’IA à travers l’ensemble du système.
Et une application autonome !
Au milieu de ces annonces, Cupertino a confirmé l'arrivée d'une nouvelle app entièrement dédiée à l’assistant IA afin de revenir aux conversations précédentes, avec une intelligence visuelle intégrée. Pour cela, Siri est à présent intégré à la Dynamic Island. Siri AI va désormais trouver une réponse adaptée aux questions tout en cherchant dans les photos, les divers historiques d’apps ou sur le net pour trouver ce que l’on cherche.
en cours de rédaction