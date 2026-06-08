Voici (enfin) Siri AI avec une vraie application, mais...

Siri enfin intelligent !

Nous savons qu’il existe des moments où vous attendez davantage de Siri

assistant bien plus capable

Un Siri enfin capable de tenir une conversation

L’intelligence visuelle s’invite dans Siri

Des actions complexes à travers plusieurs applications

Et une application autonome !

Apple commence un peu sur un constat d'échec et a reconnu sans détour les limites de son assistant vocal :. Elle présente ce soir un, reposant sur les nouveaux modèles d’intelligence artificielle développés par Apple.Grâce à cette nouvelle architecture, Siri devient un, capable d’aider les utilisateurs à retrouver des informations, accomplir davantage d’actions et engager des conversations plus riches. L’objectif n’est plus simplement de répondre à une question ponctuelle ou d’exécuter une commande simple, mais de devenir un véritable compagnon numérique capable de suivre le fil d’une discussion et de comprendre les intentions de l’utilisateur.La démonstration a mis en avant l’une des évolutions les plus attendues. L’assistant conserve désormais le contexte des conversations précédentes, permettant aux utilisateurs d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à reformuler constamment leur demande. Apple promet ainsi des échanges beaucoup plus naturels, proches d’une discussion humaine.La nouvelle interface permet même deCette mémoire contextuelle transforme profondément l’expérience utilisateur. Siri n’est plus limité à des interactions isolées mais peut désormais construire ses réponses au fil de l’échange et fournir des réponses plus détaillées et plus pertinentes.L’assistant bénéficie d’une toute nouvelle synthèse vocale qui le rend plus expressif et plus naturel. Les réponses sont moins robotiques et davantage adaptées au contexte de la conversation. Cette évolution vise à rendre les interactions plus agréables au quotidien, notamment lors des échanges prolongés qui deviennent désormais possibles grâce aux nouvelles capacités conversationnelles.Parmi les nouveautés les plus impressionnantes figure l’intégration native de l’intelligence visuelle.. Cette capacité s’appuie sur les nouveaux modèles multimodaux d’Apple Intelligence, capables d’analyser aussi bien du texte que des images.Apple a également montré comment Siri pouvait s’appuyer sur des connaissances actualisées du monde réel pour enrichir ses réponses. Dans une démonstration, l’assistant a été utilisé pour obtenir des informations complémentaires sur un concert local simplement à partir d’une discussion.La nouvelle architecture permet à Siri. Lors de la démonstration, Apple a montré plusieurs vidéos de démonstration (on se sentirait presque dans une Google I/O) où Siri a été capable de retrouver une photo précise, d’identifier un message précédemment envoyé à un contact puis d’utiliser ces informations pour lancer automatiquement un itinéraire dans Plans. Vous pouvez pointer la caméra sur une facture de restaurant, puis commencer immédiatement à diviser la facture pour la diviser avec des amis via Apple Cash.Ce type d’enchaînement illustre l’une des ambitions majeures d’Apple Intelligence :L’assistant bénéficie pour cela du nouveau System Orchestrator, chargé de coordonner les capacités de l’IA à travers l’ensemble du système.Au milieu de ces annonces,Pour cela, Siri est à présent intégré à la Dynamic Island. Siri AI va désormais trouver une réponse adaptée aux questions tout en cherchant dans les photos, les divers historiques d’apps ou sur le net pour trouver ce que l’on cherche.