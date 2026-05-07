Anthropic croît 80 fois plus vite que prévu, SpaceX lui prête l'ensemble de son data center
Par Vincent Lautier - Publié le
Dario Amodei, patron d'Anthropic, a confirmé hier à San Francisco que sa société d'IA pourrait grossir 80 fois cette année, contre 10 prévues. Pour absorber la demande, Anthropic a signé avec SpaceX pour utiliser tout le data center Colossus 1 à Memphis, soit plus de 220 000 cartes graphiques Nvidia. Si on projette le rythme actuel sur l'année, le chiffre d'affaires passe de 9 à 30 milliards de dollars en quelques mois.
L'aveu a été fait par Dario Amodei lors de la conférence développeurs annuelle d'Anthropic à San Francisco. La société tablait sur une multiplication par dix de son activité en 2026. Au lieu de ça, le rythme actuel laisse entrevoir une croissance par 80, soit huit fois plus que prévu. Le patron a même précisé qu'il espérait que ça ralentisse, parce que cette cadence est trop dure à gérer en interne. Côté chiffres, le rythme actuel correspond à un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars sur un an, contre 9 milliards seulement fin 2025. Et plus de 1 000 entreprises clientes dépensent chacune plus d'un million par an chez Anthropic.
Pour suivre cette demande, Anthropic a besoin d'une quantité monstrueuse de puissance de calcul, et la société multiplie les accords. Le plus impressionnant a été dévoilé pendant la conférence : Anthropic prend l'intégralité du data center Colossus 1 de SpaceX, situé à Memphis dans le Tennessee. Ce site héberge plus de 220 000 cartes graphiques Nvidia haut de gamme, celles que toutes les sociétés d'IA s'arrachent en ce moment pour faire tourner leurs modèles. La capacité électrique totale dépasse 300 mégawatts, soit la consommation d'une ville de taille moyenne. Le contrat ouvre aussi la porte à un projet plus exotique : la construction commune de data centers en orbite, dans l'espace.
Ce surplus de calcul va se traduire par plus de marge sur Claude Code, l'outil d'IA qui aide les développeurs à écrire du code et qui cartonne actuellement. Anthropic double les limites d'usage pour les abonnés Pro et Max, supprime les restrictions aux heures de pointe et augmente fortement le nombre de requêtes possibles sur Opus, son modèle d'IA le plus puissant. Et ce n'est qu'un début, parce que Google a annoncé en avril un investissement supplémentaire allant jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, et Amazon en a remis 25 milliards de plus. Le tout après un tour de financement de 30 milliards bouclé en février, qui a valorisé la société à 380 milliards de dollars.
Anthropic n'est plus simplement un concurrent d'OpenAI, c'est devenu un poids lourd qui dépasse les projections les plus folles, y compris les siennes. Quand un patron explique publiquement que sa croissance est trop dure à gérer, c'est qu'il faut se demander si le marché de l'IA n'est pas en train de basculer dans une autre dimension.
Voir Anthropic louer toute la capacité d'un data center signé Elon Musk, qui poursuit OpenAI en justice et déteste Sam Altman, ça en dit long sur les alliances de circonstance dans l'IA en 2026. À ce niveau de croissance, on prend la puissance de calcul là où elle est, peu importe le voisin de palier.
Une croissance huit fois supérieure aux prévisions
L'aveu a été fait par Dario Amodei lors de la conférence développeurs annuelle d'Anthropic à San Francisco. La société tablait sur une multiplication par dix de son activité en 2026. Au lieu de ça, le rythme actuel laisse entrevoir une croissance par 80, soit huit fois plus que prévu. Le patron a même précisé qu'il espérait que ça ralentisse, parce que cette cadence est trop dure à gérer en interne. Côté chiffres, le rythme actuel correspond à un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars sur un an, contre 9 milliards seulement fin 2025. Et plus de 1 000 entreprises clientes dépensent chacune plus d'un million par an chez Anthropic.
SpaceX prête tout son data center Colossus 1
Pour suivre cette demande, Anthropic a besoin d'une quantité monstrueuse de puissance de calcul, et la société multiplie les accords. Le plus impressionnant a été dévoilé pendant la conférence : Anthropic prend l'intégralité du data center Colossus 1 de SpaceX, situé à Memphis dans le Tennessee. Ce site héberge plus de 220 000 cartes graphiques Nvidia haut de gamme, celles que toutes les sociétés d'IA s'arrachent en ce moment pour faire tourner leurs modèles. La capacité électrique totale dépasse 300 mégawatts, soit la consommation d'une ville de taille moyenne. Le contrat ouvre aussi la porte à un projet plus exotique : la construction commune de data centers en orbite, dans l'espace.
Plus de marge pour les abonnés Claude Code
Ce surplus de calcul va se traduire par plus de marge sur Claude Code, l'outil d'IA qui aide les développeurs à écrire du code et qui cartonne actuellement. Anthropic double les limites d'usage pour les abonnés Pro et Max, supprime les restrictions aux heures de pointe et augmente fortement le nombre de requêtes possibles sur Opus, son modèle d'IA le plus puissant. Et ce n'est qu'un début, parce que Google a annoncé en avril un investissement supplémentaire allant jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, et Amazon en a remis 25 milliards de plus. Le tout après un tour de financement de 30 milliards bouclé en février, qui a valorisé la société à 380 milliards de dollars.
On en dit quoi ?
Anthropic n'est plus simplement un concurrent d'OpenAI, c'est devenu un poids lourd qui dépasse les projections les plus folles, y compris les siennes. Quand un patron explique publiquement que sa croissance est trop dure à gérer, c'est qu'il faut se demander si le marché de l'IA n'est pas en train de basculer dans une autre dimension.
Voir Anthropic louer toute la capacité d'un data center signé Elon Musk, qui poursuit OpenAI en justice et déteste Sam Altman, ça en dit long sur les alliances de circonstance dans l'IA en 2026. À ce niveau de croissance, on prend la puissance de calcul là où elle est, peu importe le voisin de palier.