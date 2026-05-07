Anthropic croît 80 fois plus vite que prévu, SpaceX lui prête l'ensemble de son data center

On en dit quoi ?



Anthropic n'est plus simplement un concurrent d'OpenAI, c'est devenu un poids lourd qui dépasse les projections les plus folles, y compris les siennes. Quand un patron explique publiquement que sa croissance est trop dure à gérer, c'est qu'il faut se demander si le marché de l'IA n'est pas en train de basculer dans une autre dimension.



Voir Anthropic louer toute la capacité d'un data center signé Elon Musk, qui poursuit OpenAI en justice et déteste Sam Altman, ça en dit long sur les alliances de circonstance dans l'IA en 2026. À ce niveau de croissance, on prend la puissance de calcul là où elle est, peu importe le voisin de palier.