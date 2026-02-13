Claude fait exploser la valorisation d’Anthropic à 380 milliards

Qu'en penser ?



Fondée en 2021 par d’anciens cadres d’OpenAI, Anthropic s’est construite une réputation particulière dans l’écosystème : celle d’un acteur misant prioritairement sur la sécurité, la fiabilité et la gouvernance de ses modèles. Ce positionnement séduit les grandes entreprises, et contraste avec l’adoption fulgurante de ChatGPT auprès du grand public, désormais concurrencé par Gemini de Google.



Avec cette levée record, Anthropic ne se contente plus d’être l’alternative responsable. Elle devient un pilier central de la course mondiale à l’IA, capable de rivaliser financièrement, technologiquement et stratégiquement avec les plus grands — tout en jouant une partition différente.