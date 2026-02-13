Claude fait exploser la valorisation d’Anthropic à 380 milliards
Jusqu’ici souvent perçu comme l’alternative sérieuse face à ChatGPT, Anthropic vient de franchir un cap spectaculaire, avec une levée de fonds de 30 milliards de dollars. Injectés d’un coup, ils portent la valorisation de la startup à 380 milliards de dollars.
Ce tour de table, officialisé le 12 février, a été mené par le fonds souverain singapourien GIC et le hedge fund Coatue Management, déjà présents au capital. Il marque une accélération impressionnante : en moins de six mois, la valorisation d’Anthropic a plus que doublé. En septembre dernier, l’entreprise était encore estimée à 183 milliards de dollars après une levée de 13 milliards — déjà jugée exceptionnelle à l’époque.
Avec cette nouvelle opération, Anthropic rejoint le club très restreint des mastodontes non cotés, aux côtés de SpaceX, ByteDance (TikTok) ou encore OpenAI. Et la comparaison avec son grand rival est inévitable. OpenAI, soutenu par Microsoft et SoftBank, préparerait de son côté une levée de fonds encore plus massive, pouvant atteindre 100 milliards de dollars, pour une valorisation évoquée autour de 830 milliards.
Mais ces injections de capital à répétition pourraient repousser l’introduction en Bourse des deux acteurs, un temps envisagée dès 2026. Dans un secteur où les besoins en financement explosent, rester privé permet de conserver une liberté stratégique… au prix d’une dépendance toujours plus forte aux investisseurs.
Anthropic revendique aujourd’hui un chiffre d’affaires annualisé de 14 milliards de dollars, un indicateur devenu central pour évaluer la traction réelle des acteurs de l’IA. OpenAI, de son côté, évoquait récemment 20 milliards sur la même base. Ces montants sont encore très éloignés des centaines de milliards de dollars investis dans les infrastructures, ce qui continue d’alimenter les débats sur la rentabilité réelle de l’IA générative — et sur le risque d’une bulle.
Consciente de ces interrogations, la start-up affirme vouloir resserrer drastiquement sa consommation de trésorerie : environ un tiers de son chiffre d’affaires en 2026, puis seulement 9 % en 2027, avec un objectif affiché de rentabilité en 2028, soit plus tôt qu’OpenAI selon ses projections internes.
La dynamique financière d’Anthropic repose largement sur son positionnement B2B. L’entreprise se présente désormais comme une plateforme d’IA de référence pour les entreprises et les développeurs, un segment jugé plus stable et plus rentable que le grand public.
Son outil Claude Code, lancé en mai 2025, en est l’illustration la plus parlante. Il générerait à lui seul 2,5 milliards de dollars de revenus annualisés, avec des abonnements professionnels qui auraient quadruplé depuis le début de 2026. Anthropic affirme par ailleurs compter 8 des 10 plus grandes entreprises américaines du classement Fortune parmi ses clients.
Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue chez OpenAI, qui renforce depuis plusieurs mois son offre dédiée aux entreprises et au développement logiciel, notamment avec sa gamme de modèles Codex.
Ce nouveau financement servira avant tout à soutenir un chantier colossal : les infrastructures de calcul. Centres de données géants, alimentation électrique, refroidissement de millions de puces de dernière génération… l’IA de pointe est devenue un problème autant industriel que logiciel.
Début février, Anthropic avait déjà annoncé un plan d’investissement de 50 milliards de dollars dans des data centers, destiné à accompagner le déploiement de son modèle le plus avancé, Claude Opus 4.6. Parmi les investisseurs figurent d’ailleurs plusieurs poids lourds de la finance et de la tech : BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Microsoft, ou encore Nvidia, incontournable fournisseur de puces pour l’IA.
Fondée en 2021 par d’anciens cadres d’OpenAI, Anthropic s’est construite une réputation particulière dans l’écosystème : celle d’un acteur misant prioritairement sur la sécurité, la fiabilité et la gouvernance de ses modèles. Ce positionnement séduit les grandes entreprises, et contraste avec l’adoption fulgurante de ChatGPT auprès du grand public, désormais concurrencé par Gemini de Google.
Avec cette levée record, Anthropic ne se contente plus d’être l’alternative responsable. Elle devient un pilier central de la course mondiale à l’IA, capable de rivaliser financièrement, technologiquement et stratégiquement avec les plus grands — tout en jouant une partition différente.
