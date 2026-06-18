ChatGPT n'a plus besoin de vous pour travailler

ChatGPT encore plus autonome

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Ce qui pouvait encore ressembler à un simple chatbot il y a deux ans évolue progressivement vers un véritable assistant numérique capable d’agir sans intervention permanente de l’utilisateur.



Même si ces tâches programmées restent relativement simples aujourd’hui, elles constituent une étape importante vers les agents IA que toute l’industrie tente actuellement de développer. La promesse n’est plus seulement de répondre à une question, mais d’anticiper certains besoins, de surveiller des informations et d’exécuter des actions en autonomie.

Jusqu’à présent,: l’utilisateur posait une question, l’IA répondait. Avec les tâches programmées, OpenAI franchit une nouvelle étape. Les utilisateurs peuvent désormais demander à ChatGPT d’effectuer une action à un moment précis ou de manière régulière.Il devient par exemple possible deun rappel quotidien, de recevoir un résumé d’actualité chaque matin ou encore de demander à ChatGPT de surveiller un sujet spécifique. L’assistant se chargera ensuite d’exécuter automatiquement la tâche et de prévenir l’utilisateur lorsque cela est nécessaire.Pour accompagner cette évolution, OpenAI introduit une nouvelle section baptisée. Accessible depuis la barre latérale de ChatGPT, elle permet de visualiser toutes les tâches actives, connaître leur prochaine exécution, les suspendre temporairement, les modifier ou les supprimer.OpenAI promet également un fonctionnement plus rapide et plus fiable que les précédentes solutions proposées dans l’application. Les tâches peuvent être programmées à une heure précise mais aussi selon des plages horaires plus souples comme le matin, l’après-midi ou la soirée.L’une des fonctions les plus intéressantes concerne(la même fonction de Safari avec Siri AI que les utilisateurs européens n'auront pas). ChatGPT peut désormais effectuer des recherches sur le web ou vérifier certaines applications connectées afin de détecter un changement pertinent.Plutôt que de transmettre un rapport permanent,. Cette évolution rapproche encore davantage ChatGPT des futurs agents IA autonomes que préparent actuellement OpenAI, Google ou Anthropic.l’ancien système de tâches proactives introduit par OpenAI. La société précise que Pulse sera définitivement retiré dans les quatorze prochains jours. Les utilisateurs disposant déjà de tâches configurées devront donc migrer vers ce nouveau système.Les tâches programmées sont e. Cette nouveauté s’ajoute à une série d’améliorations récemment apportées à ChatGPT, notamment autour de la génération d’images et des fonctions avancées disponibles sur Mac.