Lumo 2.0 : l’alternative suisse à ChatGPT qui mise tout sur la confidentialité
Par Laurence - Publié le
Alors que la plupart des assistants IA reposent sur la collecte de données pour améliorer leurs modèles, Proton continue de défendre une approche différente. La société suisse, connue pour Proton Mail et Proton Drive, vient de dévoiler Lumo 2.0, une mise à jour majeure de son assistant conversationnel. Au programme : un nouveau moteur, une IA plus rapide, la génération d’images, une meilleure recherche sur le web et toujours la même promesse de confidentialité.
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Proton indique avoir entièrement revu l’architecture de Lumo. Le chatbot dispose désormais de deux modes de fonctionnement. Le mode Fast privilégie la rapidité pour les questions du quotidien, tandis que le mode Thinking est destiné aux tâches plus complexes nécessitant un raisonnement en plusieurs étapes. Selon Proton, cette nouvelle architecture permet à Lumo 2.0 de répondre jusqu’à 76 % plus rapidement que la précédente version.
La génération et l’analyse d’images arrivent ! L’une des principales nouveautés concerne les fonctions multimodales. Lumo peut désormais analyser une image envoyée par l’utilisateur, générer une illustration à partir d’une simple description ou même modifier une image existante, directement au sein d’une conversation. Des fonctionnalités devenues incontournables chez les principaux assistants IA, mais qui étaient jusqu’ici absentes de Lumo.
Proton améliore également la mémoire de son assistant. Lumo peut désormais retenir certaines préférences de l’utilisateur, son style de travail ou encore le contexte de conversations précédentes afin de proposer des réponses plus pertinentes. La fenêtre de contexte a d’ailleurs été doublée par rapport à la précédente version.
Autre nouveauté : les Custom Lumos. Il est désormais possible de créer des assistants spécialisés pour une tâche précise, par exemple un assistant dédié à la recherche documentaire, à la rédaction ou à l’organisation de projets.
C’est évidemment le principal argument de Proton. Contrairement à de nombreux concurrents, Lumo continue de fonctionner selon les principes historiques de la société suisse : aucun journal d’activité, aucun partage des données et un chiffrement zero-access.
Concrètement, si vous utilisez un compte Proton, l’historique de vos conversations est chiffré de bout en bout et synchronisé entre vos appareils sans que Proton puisse y accéder. Lumo reste accessible gratuitement depuis un navigateur, sans même créer de compte. Des applications sont également disponibles sur iPhone et Android.
Pour les utilisateurs intensifs, Lumo Plus débute à 12,99 dollars par mois et supprime les limitations tout en donnant accès aux modèles les plus rapides ainsi qu’aux fonctions avancées de génération d’images. Une formule Professional, destinée aux équipes, est également proposée.
Avec Lumo 2.0, Proton réduit progressivement l’écart qui le séparait de ChatGPT, Gemini ou Claude sur le plan des fonctionnalités. La génération d’images, les assistants personnalisés et la mémoire étaient devenus incontournables. Mais le véritable argument de Lumo reste ailleurs : proposer une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les grands acteurs du secteur tout en limitant au maximum la collecte des données personnelles. Un positionnement qui pourrait séduire aussi bien les particuliers que les entreprises soucieuses de confidentialité.
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Une IA plus rapide et plus intelligente
Proton indique avoir entièrement revu l’architecture de Lumo. Le chatbot dispose désormais de deux modes de fonctionnement. Le mode Fast privilégie la rapidité pour les questions du quotidien, tandis que le mode Thinking est destiné aux tâches plus complexes nécessitant un raisonnement en plusieurs étapes. Selon Proton, cette nouvelle architecture permet à Lumo 2.0 de répondre jusqu’à 76 % plus rapidement que la précédente version.
La génération et l’analyse d’images arrivent ! L’une des principales nouveautés concerne les fonctions multimodales. Lumo peut désormais analyser une image envoyée par l’utilisateur, générer une illustration à partir d’une simple description ou même modifier une image existante, directement au sein d’une conversation. Des fonctionnalités devenues incontournables chez les principaux assistants IA, mais qui étaient jusqu’ici absentes de Lumo.
Une mémoire plus utile et des assistants personnalisés
Proton améliore également la mémoire de son assistant. Lumo peut désormais retenir certaines préférences de l’utilisateur, son style de travail ou encore le contexte de conversations précédentes afin de proposer des réponses plus pertinentes. La fenêtre de contexte a d’ailleurs été doublée par rapport à la précédente version.
Autre nouveauté : les Custom Lumos. Il est désormais possible de créer des assistants spécialisés pour une tâche précise, par exemple un assistant dédié à la recherche documentaire, à la rédaction ou à l’organisation de projets.
Toujours sans compromis sur la vie privée
C’est évidemment le principal argument de Proton. Contrairement à de nombreux concurrents, Lumo continue de fonctionner selon les principes historiques de la société suisse : aucun journal d’activité, aucun partage des données et un chiffrement zero-access.
Concrètement, si vous utilisez un compte Proton, l’historique de vos conversations est chiffré de bout en bout et synchronisé entre vos appareils sans que Proton puisse y accéder. Lumo reste accessible gratuitement depuis un navigateur, sans même créer de compte. Des applications sont également disponibles sur iPhone et Android.
Pour les utilisateurs intensifs, Lumo Plus débute à 12,99 dollars par mois et supprime les limitations tout en donnant accès aux modèles les plus rapides ainsi qu’aux fonctions avancées de génération d’images. Une formule Professional, destinée aux équipes, est également proposée.
Qu’en penser ?
Avec Lumo 2.0, Proton réduit progressivement l’écart qui le séparait de ChatGPT, Gemini ou Claude sur le plan des fonctionnalités. La génération d’images, les assistants personnalisés et la mémoire étaient devenus incontournables. Mais le véritable argument de Lumo reste ailleurs : proposer une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les grands acteurs du secteur tout en limitant au maximum la collecte des données personnelles. Un positionnement qui pourrait séduire aussi bien les particuliers que les entreprises soucieuses de confidentialité.
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