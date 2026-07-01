Lumo 2.0 : l’alternative suisse à ChatGPT qui mise tout sur la confidentialité

Une IA plus rapide et plus intelligente

Une mémoire plus utile et des assistants personnalisés

Toujours sans compromis sur la vie privée

Qu’en penser ?



Avec Lumo 2.0, Proton réduit progressivement l’écart qui le séparait de ChatGPT, Gemini ou Claude sur le plan des fonctionnalités. La génération d’images, les assistants personnalisés et la mémoire étaient devenus incontournables. Mais le véritable argument de Lumo reste ailleurs : proposer une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les grands acteurs du secteur tout en limitant au maximum la collecte des données personnelles. Un positionnement qui pourrait séduire aussi bien les particuliers que les entreprises soucieuses de confidentialité.

Le chatbot dispose désormais de deux modes de fonctionnement. Le mode Fast privilégie la rapidité pour les questions du quotidien, tandis que le mode Thinking est destiné aux tâches plus complexes nécessitant un raisonnement en plusieurs étapes. Selon Proton, cette nouvelle architecture permet à Lumo 2.0 de répondreL’une des principales nouveautés concerne les fonctions multimodales. Lumo peut désormais analyser une image envoyée par l’utilisateur, générer une illustration à partir d’une simple description ou même modifier une image existante, directement au sein d’une conversation. Des fonctionnalités devenues incontournables chez les principaux assistants IA, mais qui étaient jusqu’ici absentes de Lumo.Lumo peut désormais retenir certaines préférences de l’utilisateur, son style de travail ou encore le contexte de conversations précédentes afin de proposer des réponses plus pertinentes. La fenêtre de contexte a d’ailleurs été doublée par rapport à la précédente version.Autre nouveauté :. Il est désormais possible de créer des assistants spécialisés pour une tâche précise, par exemple un assistant dédié à la recherche documentaire, à la rédaction ou à l’organisation de projets.C’est évidemment le principal argument de Proton. Contrairement à de nombreux concurrents, Lumo continue de fonctionner selon les principes historiques de la société suisse :Concrètement, si vous utilisez un compte Proton,sans que Proton puisse y accéder. Lumo reste accessible gratuitement depuis un navigateur, sans même créer de compte. Des applications sont également disponibles sur iPhone et Android.Pour les utilisateurs intensifs,et supprime les limitations tout en donnant accès aux modèles les plus rapides ainsi qu’aux fonctions avancées de génération d’images. Une formule Professional, destinée aux équipes, est également proposée.