Claude Fable 5 va faire son retour, mais avec des limitations
Par Vincent Lautier - Publié le
Le gouvernement américain vient de lever les contrôles d'exportation qui bloquaient depuis le 12 juin l'accès à Claude Fable 5 et Mythos 5, les deux modèles d'intelligence artificielle les plus puissants d'Anthropic. La société de San Francisco, qui l'a annoncé sur X, prévoit de rétablir l'accès dès mercredi. Une reculade qui met quand même l'Europe face à sa dépendance.
Le feuilleton a été bref, mais a fait l'effet d'une bombe. Anthropic avait lancé Fable 5 le 9 juin comme premier modèle grand public de sa gamme Mythos, et trois jours plus tard seulement, Washington ordonnait de tout couper au nom de la sécurité nationale, estimant que des failles avaient été repérées dans les garde-fous censés empêcher un détournement à des fins de cyberattaque. Le blocage ne faisait pas dans la dentelle. Il visait tous les ressortissants étrangers, y compris ceux présents sur le sol américain et jusqu'aux propres salariés non citoyens d'Anthropic, du jamais vu pour une décision de ce genre. Puis le ton a changé. Le ministère du Commerce a fini par retirer la fameuse licence d'exportation qu'il imposait, ce qui rouvre la porte dès le milieu de semaine.
Rien n'est gratuit. La contrepartie figure noir sur blanc dans une lettre publique du ministre du Commerce Howard Lutnick, où Anthropic s'engage à détecter et traiter de façon proactive les risques de sécurité de ses modèles, à travailler main dans la main avec le gouvernement américain sur les protocoles, les normes et les sorties de Mythos, Fable et de ses futurs modèles, et à signaler toute activité malveillante. Le gouvernement garde une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'entreprise, puisqu'il se réserve le droit de tout rebloquer si elle ne tient pas parole. Fable 5, cette version grand public de Mythos déjà bridée sur la cybersécurité et les risques d'attaque biologique ou chimique, revient donc en ligne sous étroite surveillance. Des limites d'usages seront aussi mises en place, mais comme souvent avec Anthropic, il faudra attendre un peu pour que les détails soient fixés.
Au même moment, OpenAI a lancé vendredi son GPT-5.6 en accès limité, acceptant que Washington valide ses clients un par un, pendant que le directeur de la CIA comparait carrément les modèles de pointe à des armes nucléaires numériques. Vous voyez un peu où on en est.
Voir l'administration Trump, longtemps allergique à la moindre régulation de l'IA, débrancher puis rebrancher les modèles d'une entreprise privée en trois semaines, ça a de quoi refroidir tout le marché. Le message envoyé au reste du monde est limpide, ces outils qu'on croit universels dépendent en réalité du bon vouloir d'un seul gouvernement. Pour les Européens qui bâtissent des services entiers sur Claude ou GPT, c'est un rappel fort que la souveraineté numérique n'est pas un slogan pour colloques, mais un vrai point faible.
Un blocage inédit levé en trois semaines
Le feuilleton a été bref, mais a fait l'effet d'une bombe. Anthropic avait lancé Fable 5 le 9 juin comme premier modèle grand public de sa gamme Mythos, et trois jours plus tard seulement, Washington ordonnait de tout couper au nom de la sécurité nationale, estimant que des failles avaient été repérées dans les garde-fous censés empêcher un détournement à des fins de cyberattaque. Le blocage ne faisait pas dans la dentelle. Il visait tous les ressortissants étrangers, y compris ceux présents sur le sol américain et jusqu'aux propres salariés non citoyens d'Anthropic, du jamais vu pour une décision de ce genre. Puis le ton a changé. Le ministère du Commerce a fini par retirer la fameuse licence d'exportation qu'il imposait, ce qui rouvre la porte dès le milieu de semaine.
Ce qu'Anthropic a dû promettre
Rien n'est gratuit. La contrepartie figure noir sur blanc dans une lettre publique du ministre du Commerce Howard Lutnick, où Anthropic s'engage à détecter et traiter de façon proactive les risques de sécurité de ses modèles, à travailler main dans la main avec le gouvernement américain sur les protocoles, les normes et les sorties de Mythos, Fable et de ses futurs modèles, et à signaler toute activité malveillante. Le gouvernement garde une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'entreprise, puisqu'il se réserve le droit de tout rebloquer si elle ne tient pas parole. Fable 5, cette version grand public de Mythos déjà bridée sur la cybersécurité et les risques d'attaque biologique ou chimique, revient donc en ligne sous étroite surveillance. Des limites d'usages seront aussi mises en place, mais comme souvent avec Anthropic, il faudra attendre un peu pour que les détails soient fixés.
OpenAI marche aussi sur des oeufs
Au même moment, OpenAI a lancé vendredi son GPT-5.6 en accès limité, acceptant que Washington valide ses clients un par un, pendant que le directeur de la CIA comparait carrément les modèles de pointe à des armes nucléaires numériques. Vous voyez un peu où on en est.
On en dit quoi ?
Voir l'administration Trump, longtemps allergique à la moindre régulation de l'IA, débrancher puis rebrancher les modèles d'une entreprise privée en trois semaines, ça a de quoi refroidir tout le marché. Le message envoyé au reste du monde est limpide, ces outils qu'on croit universels dépendent en réalité du bon vouloir d'un seul gouvernement. Pour les Européens qui bâtissent des services entiers sur Claude ou GPT, c'est un rappel fort que la souveraineté numérique n'est pas un slogan pour colloques, mais un vrai point faible.