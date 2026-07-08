Claude prend l’avantage sur Siri avec son mode Cowork
Par Laurence - Publié le
Après avoir lancé Claude Cowork sur son application de bureau, Anthropic passe à la vitesse supérieure. Son assistant IA est désormais en cours de déploiement sur iPhone, iPad, Android et le web, avec une promesse ambitieuse : permettre à Claude de continuer à travailler en arrière-plan, même lorsque l’utilisateur ferme son ordinateur ou change d’appareil.
Avec Cowork, Anthropic ne veut plus se limiter à une simple fenêtre de discussion. L’utilisateur peut confier une tâche à Claude, qui se charge ensuite de l’exécuter en utilisant les différents services auxquels il est connecté : fichiers, calendrier, messagerie, e-mails ou encore applications tierces.
Le travail peut être lancé depuis un Mac, suivi ensuite sur un iPhone ou un iPad, puis récupéré une fois terminé depuis n’importe quel appareil connecté au compte Claude. L’ensemble de ces fonctions est en cours de déploiement auprès des abonnés payants, en commençant par l’offre Max, avant d’être progressivement étendu aux autres formules.
La principale nouveauté réside dans le fonctionnement même de Cowork. Contrairement à un chatbot classique qui attend les instructions de l’utilisateur, Claude peut désormais poursuivre une tâche de manière autonome, même si aucun appareil n’est allumé.
Anthropic cite par exemple la préparation automatique d’un dossier client avant une réunion. Claude peut analyser des échanges d’e-mails, parcourir des comptes-rendus, consulter l’actualité récente, rédiger une synthèse et préparer un e-mail de suivi… sans intervention de l’utilisateur.
En revanche, dès qu’une décision importante doit être prise, Claude interrompt son travail et envoie une notification sur le smartphone afin de demander une validation. Rien n’est envoyé ou publié sans l’accord explicite de son propriétaire.
Avec cette mise à jour, Anthropic simplifie également l’organisation de son application. Les conversations classiques et les tâches Cowork partagent désormais un accueil unique, avec une seule barre latérale, un moteur de recherche commun ainsi qu’un accès centralisé aux projets et aux documents générés. L’entreprise promet déjà une intégration encore plus poussée entre les discussions et les tâches automatisées dans les prochaines semaines.
Anthropic profite également de cette annonce pour prolonger l’accès à Claude Fable 5, son modèle grand public le plus performant. Initialement, son utilisation devait basculer dès cette semaine vers un système de crédits. Finalement, tous les abonnés payants pourront continuer à l’utiliser jusqu’au 12 juillet, dans la limite de 50 % de leur quota hebdomadaire. Au-delà, il sera toujours possible d’utiliser Fable 5 avec des crédits supplémentaires ou de basculer vers un autre modèle de Claude.
Avec Cowork, Anthropic cherche clairement à dépasser le simple chatbot conversationnel. L’objectif est de faire de Claude un véritable assistant capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome, tout en laissant à l’utilisateur le dernier mot sur les décisions importantes. Cette approche rappelle la stratégie adoptée par Google avec Gemini Spark ou celle qu’Apple prépare autour de Siri et d’Apple Intelligence. La bataille des assistants IA ne se joue désormais plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur leur capacité à agir concrètement au quotidien.
Claude vous suit désormais partout
Avec Cowork, Anthropic ne veut plus se limiter à une simple fenêtre de discussion. L’utilisateur peut confier une tâche à Claude, qui se charge ensuite de l’exécuter en utilisant les différents services auxquels il est connecté : fichiers, calendrier, messagerie, e-mails ou encore applications tierces.
Le travail peut être lancé depuis un Mac, suivi ensuite sur un iPhone ou un iPad, puis récupéré une fois terminé depuis n’importe quel appareil connecté au compte Claude. L’ensemble de ces fonctions est en cours de déploiement auprès des abonnés payants, en commençant par l’offre Max, avant d’être progressivement étendu aux autres formules.
L’IA continue à travailler en arrière plan
La principale nouveauté réside dans le fonctionnement même de Cowork. Contrairement à un chatbot classique qui attend les instructions de l’utilisateur, Claude peut désormais poursuivre une tâche de manière autonome, même si aucun appareil n’est allumé.
Anthropic cite par exemple la préparation automatique d’un dossier client avant une réunion. Claude peut analyser des échanges d’e-mails, parcourir des comptes-rendus, consulter l’actualité récente, rédiger une synthèse et préparer un e-mail de suivi… sans intervention de l’utilisateur.
En revanche, dès qu’une décision importante doit être prise, Claude interrompt son travail et envoie une notification sur le smartphone afin de demander une validation. Rien n’est envoyé ou publié sans l’accord explicite de son propriétaire.
Une interface plus simple
Avec cette mise à jour, Anthropic simplifie également l’organisation de son application. Les conversations classiques et les tâches Cowork partagent désormais un accueil unique, avec une seule barre latérale, un moteur de recherche commun ainsi qu’un accès centralisé aux projets et aux documents générés. L’entreprise promet déjà une intégration encore plus poussée entre les discussions et les tâches automatisées dans les prochaines semaines.
Claude Fable 5 reste accessible
Anthropic profite également de cette annonce pour prolonger l’accès à Claude Fable 5, son modèle grand public le plus performant. Initialement, son utilisation devait basculer dès cette semaine vers un système de crédits. Finalement, tous les abonnés payants pourront continuer à l’utiliser jusqu’au 12 juillet, dans la limite de 50 % de leur quota hebdomadaire. Au-delà, il sera toujours possible d’utiliser Fable 5 avec des crédits supplémentaires ou de basculer vers un autre modèle de Claude.
Qu’en penser ?
Avec Cowork, Anthropic cherche clairement à dépasser le simple chatbot conversationnel. L’objectif est de faire de Claude un véritable assistant capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome, tout en laissant à l’utilisateur le dernier mot sur les décisions importantes. Cette approche rappelle la stratégie adoptée par Google avec Gemini Spark ou celle qu’Apple prépare autour de Siri et d’Apple Intelligence. La bataille des assistants IA ne se joue désormais plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur leur capacité à agir concrètement au quotidien.