Claude prend l’avantage sur Siri avec son mode Cowork

Claude vous suit désormais partout

L’IA continue à travailler en arrière plan

Une interface plus simple

Claude Fable 5 reste accessible

Qu’en penser ?



Avec Cowork, Anthropic cherche clairement à dépasser le simple chatbot conversationnel. L’objectif est de faire de Claude un véritable assistant capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome, tout en laissant à l’utilisateur le dernier mot sur les décisions importantes. Cette approche rappelle la stratégie adoptée par Google avec Gemini Spark ou celle qu’Apple prépare autour de Siri et d’Apple Intelligence. La bataille des assistants IA ne se joue désormais plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur leur capacité à agir concrètement au quotidien.

Claude by Anthropic Anthropic Pbc Télécharger

Avec Cowork,. L’utilisateur peut confier une tâche à Claude, qui se charge ensuite de l’exécuter en utilisant les différents services auxquels il est connecté : fichiers, calendrier, messagerie, e-mails ou encore applications tierces., puis récupéré une fois terminé depuis n’importe quel appareil connecté au compte Claude. L’ensemble de ces fonctions est en cours de déploiement auprès des abonnés payants, en commençant par l’offre Max, avant d’être progressivement étendu aux autres formules.La principale nouveauté réside dans le. Contrairement à un chatbot classique qui attend les instructions de l’utilisateur, Claude peut désormais poursuivre une tâche de manière autonome, même si aucun appareil n’est allumé.Anthropic cite par exemple la préparation automatique d’un dossier client avant une réunion.… sans intervention de l’utilisateur.En revanche, dès qu’unedoit être prise, Claude interrompt son travail et envoie une notification sur le smartphone afin de demander une validation. Rien n’est envoyé ou publié sans l’accord explicite de son propriétaire.Les conversations classiques et les tâches Cowork partagent désormais un, avec une seule barre latérale, un moteur de recherche commun ainsi qu’un accès centralisé aux projets et aux documents générés. L’entreprise promet déjà une intégration encore plus poussée entre les discussions et les tâches automatisées dans les prochaines semaines.Anthropic profite également de cette annonce pour prolonger l’accès à Claude Fable 5, son modèle grand public le plus performant. Initialement, son utilisation devait basculer dès cette semaine vers un système de crédits.. Au-delà, il sera toujours possible d’utiliser Fable 5 avec des crédits supplémentaires ou de basculer vers un autre modèle de Claude.