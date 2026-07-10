OpenAI tue son navigateur Atlas ChatGPT : voici ce qui le remplace

Chat GPT Atlas vit ses derniers jours

Mais pourquoi ?

Qu’en penser ?



La fermeture de ChatGPT Atlas n’a finalement rien de surprenant. Son navigateur expérimental a servi de laboratoire avant que ses principales fonctions ne soient intégrées directement dans ChatGPT. OpenAI simplifie ainsi son offre en concentrant tous ses efforts sur une seule application, appelée à devenir le véritable centre de son écosystème d’intelligence artificielle. Pour les utilisateurs, cela signifie moins d’applications à gérer… mais aussi une dépendance encore plus forte à ChatGPT pour l’ensemble de leurs usages.

Lancé sur Mac en octobre dernier,. Mais cette approche n’aura finalement été queJames Sun, membre des équipes OpenAI, a confirmé que. Les utilisateurs recevront davantage d’informations dans les prochains jours, directement depuis l’application ainsi que par e-mail.Cette disparition s’explique par l’arrivée de ladévoilée cette semaine. OpenAI y rassemble désormais l’ensemble de ses outils :, pour les conversations classiques ;, un agent capable de réaliser des tâches complexes de manière autonome (utiliser des fichiers locaux, accéder à des applications ou naviguer sur Internet via un navigateur intégré...) ; et, spécialisé dans le développement logiciel.pour rendre Atlas inutile.En parallèle,. Le modèle, destiné aux abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise, devient la nouvelle référence de la société pour le développement, laou encore les travaux de recherche. Plus performant en programmation et en conception d’interfaces, il promet également de générer des documents, présentations et feuilles de calcul plus aboutis, tout en consommant moins de ressources. Les utilisateurs gratuits auront quant à eux accès au modèle, conçu pour un usage quotidien.Plutôt que de multiplier les logiciels,Cette stratégie derappelle celle adoptée par plusieurs grands éditeurs de logiciels : plutôt que de proposer différents produits spécialisés, l’objectif est de réunir toutes les fonctions dans une seule interface afin de simplifier l’expérience utilisateur. Les développeurs conservent par ailleurs lgrâce à l’extension officielle, sans avoir à changer complètement de navigateur.