OpenAI tue son navigateur Atlas ChatGPT : voici ce qui le remplace
Par Laurence - Publié le
OpenAI poursuit la refonte de son écosystème. Après avoir présenté sa nouvelle application ChatGPT intégrant Work, Codex et les nouveaux modèles GPT-5.6, l’entreprise confirme une autre évolution importante : ChatGPT Atlas, son navigateur de bureau autonome, sera bientôt abandonné. Une décision qui illustre la volonté d’OpenAI de regrouper toutes ses fonctionnalités dans une seule application.
Lancé sur Mac en octobre dernier, ChatGPT Atlas permettait d’utiliser un navigateur spécialement conçu autour de l’intelligence artificielle d’OpenAI. Mais cette approche n’aura finalement été que transitoire.
James Sun, membre des équipes OpenAI, a confirmé que ChatGPT Atlas sera officiellement retiré le 9 août prochain. Les utilisateurs recevront davantage d’informations dans les prochains jours, directement depuis l’application ainsi que par e-mail.
Cette disparition s’explique par l’arrivée de la nouvelle application ChatGPT, dévoilée cette semaine. OpenAI y rassemble désormais l’ensemble de ses outils : ChatGPT, pour les conversations classiques ; ChatGPT Work, un agent capable de réaliser des tâches complexes de manière autonome (utiliser des fichiers locaux, accéder à des applications ou naviguer sur Internet via un navigateur intégré...) ; et Codex, spécialisé dans le développement logiciel. L’application embarque également des fonctions de navigation web suffisamment complètes pour rendre Atlas inutile.
En parallèle, OpenAI déploie sa nouvelle famille de modèles GPT-5.6. Le modèle Sol, destiné aux abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise, devient la nouvelle référence de la société pour le développement, la cybersécurité ou encore les travaux de recherche. Plus performant en programmation et en conception d’interfaces, il promet également de générer des documents, présentations et feuilles de calcul plus aboutis, tout en consommant moins de ressources. Les utilisateurs gratuits auront quant à eux accès au modèle Terra, conçu pour un usage quotidien.
Plutôt que de multiplier les logiciels, OpenAI semble désormais privilégier une plateforme unique. Cette stratégie de super application rappelle celle adoptée par plusieurs grands éditeurs de logiciels : plutôt que de proposer différents produits spécialisés, l’objectif est de réunir toutes les fonctions dans une seule interface afin de simplifier l’expérience utilisateur. Les développeurs conservent par ailleurs la possibilité d’utiliser ChatGPT directement dans Google Chrome grâce à l’extension officielle, sans avoir à changer complètement de navigateur.
La fermeture de ChatGPT Atlas n’a finalement rien de surprenant. Son navigateur expérimental a servi de laboratoire avant que ses principales fonctions ne soient intégrées directement dans ChatGPT. OpenAI simplifie ainsi son offre en concentrant tous ses efforts sur une seule application, appelée à devenir le véritable centre de son écosystème d’intelligence artificielle. Pour les utilisateurs, cela signifie moins d’applications à gérer… mais aussi une dépendance encore plus forte à ChatGPT pour l’ensemble de leurs usages.
Chat GPT Atlas vit ses derniers jours
Lancé sur Mac en octobre dernier, ChatGPT Atlas permettait d’utiliser un navigateur spécialement conçu autour de l’intelligence artificielle d’OpenAI. Mais cette approche n’aura finalement été que transitoire.
James Sun, membre des équipes OpenAI, a confirmé que ChatGPT Atlas sera officiellement retiré le 9 août prochain. Les utilisateurs recevront davantage d’informations dans les prochains jours, directement depuis l’application ainsi que par e-mail.
Mais pourquoi ?
Cette disparition s’explique par l’arrivée de la nouvelle application ChatGPT, dévoilée cette semaine. OpenAI y rassemble désormais l’ensemble de ses outils : ChatGPT, pour les conversations classiques ; ChatGPT Work, un agent capable de réaliser des tâches complexes de manière autonome (utiliser des fichiers locaux, accéder à des applications ou naviguer sur Internet via un navigateur intégré...) ; et Codex, spécialisé dans le développement logiciel. L’application embarque également des fonctions de navigation web suffisamment complètes pour rendre Atlas inutile.
En parallèle, OpenAI déploie sa nouvelle famille de modèles GPT-5.6. Le modèle Sol, destiné aux abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise, devient la nouvelle référence de la société pour le développement, la cybersécurité ou encore les travaux de recherche. Plus performant en programmation et en conception d’interfaces, il promet également de générer des documents, présentations et feuilles de calcul plus aboutis, tout en consommant moins de ressources. Les utilisateurs gratuits auront quant à eux accès au modèle Terra, conçu pour un usage quotidien.
Plutôt que de multiplier les logiciels, OpenAI semble désormais privilégier une plateforme unique. Cette stratégie de super application rappelle celle adoptée par plusieurs grands éditeurs de logiciels : plutôt que de proposer différents produits spécialisés, l’objectif est de réunir toutes les fonctions dans une seule interface afin de simplifier l’expérience utilisateur. Les développeurs conservent par ailleurs la possibilité d’utiliser ChatGPT directement dans Google Chrome grâce à l’extension officielle, sans avoir à changer complètement de navigateur.
Qu’en penser ?
La fermeture de ChatGPT Atlas n’a finalement rien de surprenant. Son navigateur expérimental a servi de laboratoire avant que ses principales fonctions ne soient intégrées directement dans ChatGPT. OpenAI simplifie ainsi son offre en concentrant tous ses efforts sur une seule application, appelée à devenir le véritable centre de son écosystème d’intelligence artificielle. Pour les utilisateurs, cela signifie moins d’applications à gérer… mais aussi une dépendance encore plus forte à ChatGPT pour l’ensemble de leurs usages.