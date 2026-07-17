Vous utilisez ChatGPT ? Attention, il efface parfois vos fichiers !

On en dit quoi ?



Une partie de la faute revient bien sûr à ceux qui laissent tourner une IA en accès total sans le moindre filet, c'est vrai, et c'est d'ailleurs mon cas. Je peux vous dire que je flippe à chaque demande, surtout quand je demande à l'IA de gérer la collection Plex avec des dizaines de To de données. En tous cas, ce genre de bug qui rappelle que ces agents autonomes ont encore besoin de garde-fous activés par défaut, pas en option.