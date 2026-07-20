Qu'est-ce que Kimi K3, cette IA chinoise qui défie déjà OpenAI

Qu’en penser ?



Le véritable enseignement de Kimi K3 n’est peut-être pas son nombre record de paramètres, mais la vitesse à laquelle les acteurs chinois réduisent l’écart avec les leaders américains. Après DeepSeek, la Chine démontre une nouvelle fois qu’elle est capable de produire des modèles très performants, souvent ouverts et moins coûteux à utiliser.



La domination d’OpenAI ou d’Anthropic n’est donc plus aussi évidente qu’il y a encore un an. La prochaine bataille pourrait désormais se jouer moins sur la puissance brute des modèles que sur leur coût, leur ouverture et leur capacité à être adoptés par les entreprises.