Qu'est-ce que Kimi K3, cette IA chinoise qui défie déjà OpenAI
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle continue de s’accélérer. Après avoir créé la surprise avec DeepSeek, la Chine revient sur le devant de la scène avec Kimi K3, un nouveau modèle développé par la startup Moonshot AI. Avec 2 800 milliards de paramètres, il s’agit du plus grand modèle open-weight jamais présenté. Surtout, ses performances commencent à se rapprocher des meilleures IA américaines, de quoi relancer la compétition entre les États-Unis et la Chine.
Kimi K3 impressionne d’abord par sa taille. Le modèle repose sur 2 800 milliards de paramètres, soit près du double de DeepSeek V4 Pro, qui détenait jusqu’ici le record en Chine avec environ 1 600 milliards de paramètres.
Contrairement aux modèles fermés d’OpenAI ou d’Anthropic, Kimi K3 est un modèle open-weight. Les développeurs peuvent donc le télécharger, l’exécuter sur leurs propres infrastructures et l’adapter à leurs besoins, une philosophie qui séduit de plus en plus d’entreprises.
Moonshot annonce également une fenêtre de contexte d’un million de tokens, permettant au modèle d’analyser d’immenses volumes d’informations au cours d’une même conversation ou d’un même projet.
Sur son blog, la startup affirme que Kimi K3 rivalise désormais avec les modèles les plus avancés du marché. Selon ses propres mesures, il serait capable de concurrencer Fable 5, le modèle le plus récent d’Anthropic, tout en dépassant Claude Opus 4.8, GPT-5.6 Sol ou encore GPT-5.5 dans certains scénarios liés à l’optimisation du code et à l’exploitation des GPU.
Des évaluations indépendantes vont dans le même sens. Sur certains benchmarks spécialisés dans la création d’interfaces web ou les tâches complexes en plusieurs étapes, Kimi K3 figure désormais parmi les toutes meilleures IA actuellement disponibles.
L’arrivée de Kimi K3 confirme surtout une tendance observée depuis plusieurs mois. Après DeepSeek, Z.ai, MiniMax ou encore LongCat, les laboratoires chinois enchaînent les nouveaux modèles à un rythme particulièrement soutenu.
Là où les grands acteurs américains privilégient des modèles propriétaires accessibles uniquement via leurs services, les entreprises chinoises misent très souvent sur des modèles ouverts et gratuits. Cette stratégie remet progressivement en question le modèle économique adopté par OpenAI, Anthropic ou Google.
Autre avantage mis en avant par plusieurs analystes : le coût. Selon le cabinet Omdia, ces modèles chinois peuvent être déployés à un tarif bien inférieur à celui demandé par les grands fournisseurs américains.
Pour autant, la taille d’un modèle ne fait pas tout. Les paramètres représentent le nombre de variables apprises pendant l’entraînement, mais ils ne garantissent pas automatiquement de meilleures performances. Par ailleurs, Kimi K3 est si imposant que très peu d’entreprises pourront réellement l’exécuter localement. Selon plusieurs spécialistes, faire tourner un modèle de cette taille nécessiterait des infrastructures informatiques coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars.
Moonshot affirme néanmoins avoir profondément revu l’architecture de son IA afin d’améliorer son efficacité, notamment pour les tâches de programmation complexes réalisées avec une intervention humaine minimale. Fondée avec le soutien d’investisseurs parmi lesquels Alibaba et Tencent, Moonshot AI ne cache plus ses ambitions. Selon Bloomberg, l’entreprise chercherait actuellement à lever 2 milliards de dollars supplémentaires, ce qui porterait sa valorisation autour de 30 milliards de dollars, avant une éventuelle introduction en Bourse à Hong Kong.
Le véritable enseignement de Kimi K3 n’est peut-être pas son nombre record de paramètres, mais la vitesse à laquelle les acteurs chinois réduisent l’écart avec les leaders américains. Après DeepSeek, la Chine démontre une nouvelle fois qu’elle est capable de produire des modèles très performants, souvent ouverts et moins coûteux à utiliser.
La domination d’OpenAI ou d’Anthropic n’est donc plus aussi évidente qu’il y a encore un an. La prochaine bataille pourrait désormais se jouer moins sur la puissance brute des modèles que sur leur coût, leur ouverture et leur capacité à être adoptés par les entreprises.
Une IA géante et ouverte
Kimi K3 impressionne d’abord par sa taille. Le modèle repose sur 2 800 milliards de paramètres, soit près du double de DeepSeek V4 Pro, qui détenait jusqu’ici le record en Chine avec environ 1 600 milliards de paramètres.
Contrairement aux modèles fermés d’OpenAI ou d’Anthropic, Kimi K3 est un modèle open-weight. Les développeurs peuvent donc le télécharger, l’exécuter sur leurs propres infrastructures et l’adapter à leurs besoins, une philosophie qui séduit de plus en plus d’entreprises.
Moonshot annonce également une fenêtre de contexte d’un million de tokens, permettant au modèle d’analyser d’immenses volumes d’informations au cours d’une même conversation ou d’un même projet.
Des nerfs dignes des leaders US
Sur son blog, la startup affirme que Kimi K3 rivalise désormais avec les modèles les plus avancés du marché. Selon ses propres mesures, il serait capable de concurrencer Fable 5, le modèle le plus récent d’Anthropic, tout en dépassant Claude Opus 4.8, GPT-5.6 Sol ou encore GPT-5.5 dans certains scénarios liés à l’optimisation du code et à l’exploitation des GPU.
Des évaluations indépendantes vont dans le même sens. Sur certains benchmarks spécialisés dans la création d’interfaces web ou les tâches complexes en plusieurs étapes, Kimi K3 figure désormais parmi les toutes meilleures IA actuellement disponibles.
La Chine accélère encore
L’arrivée de Kimi K3 confirme surtout une tendance observée depuis plusieurs mois. Après DeepSeek, Z.ai, MiniMax ou encore LongCat, les laboratoires chinois enchaînent les nouveaux modèles à un rythme particulièrement soutenu.
Là où les grands acteurs américains privilégient des modèles propriétaires accessibles uniquement via leurs services, les entreprises chinoises misent très souvent sur des modèles ouverts et gratuits. Cette stratégie remet progressivement en question le modèle économique adopté par OpenAI, Anthropic ou Google.
Autre avantage mis en avant par plusieurs analystes : le coût. Selon le cabinet Omdia, ces modèles chinois peuvent être déployés à un tarif bien inférieur à celui demandé par les grands fournisseurs américains.
Une course au delà de la simple puissance
Pour autant, la taille d’un modèle ne fait pas tout. Les paramètres représentent le nombre de variables apprises pendant l’entraînement, mais ils ne garantissent pas automatiquement de meilleures performances. Par ailleurs, Kimi K3 est si imposant que très peu d’entreprises pourront réellement l’exécuter localement. Selon plusieurs spécialistes, faire tourner un modèle de cette taille nécessiterait des infrastructures informatiques coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars.
Moonshot affirme néanmoins avoir profondément revu l’architecture de son IA afin d’améliorer son efficacité, notamment pour les tâches de programmation complexes réalisées avec une intervention humaine minimale. Fondée avec le soutien d’investisseurs parmi lesquels Alibaba et Tencent, Moonshot AI ne cache plus ses ambitions. Selon Bloomberg, l’entreprise chercherait actuellement à lever 2 milliards de dollars supplémentaires, ce qui porterait sa valorisation autour de 30 milliards de dollars, avant une éventuelle introduction en Bourse à Hong Kong.
Qu’en penser ?
Le véritable enseignement de Kimi K3 n’est peut-être pas son nombre record de paramètres, mais la vitesse à laquelle les acteurs chinois réduisent l’écart avec les leaders américains. Après DeepSeek, la Chine démontre une nouvelle fois qu’elle est capable de produire des modèles très performants, souvent ouverts et moins coûteux à utiliser.
La domination d’OpenAI ou d’Anthropic n’est donc plus aussi évidente qu’il y a encore un an. La prochaine bataille pourrait désormais se jouer moins sur la puissance brute des modèles que sur leur coût, leur ouverture et leur capacité à être adoptés par les entreprises.