Google passe à l’IA en France : ce qui change dès aujourd’hui

Une nouvelle expérience

Une interface conversationnelle

La recherche devient aussi visuelle

Une évolution qui inquiète les éditeurs

Mode Web

Qu’en penser ?



Avec AI Overviews et AI Mode, Google ne se contente plus d’orienter les internautes vers des sites web : le moteur commence désormais à produire lui-même les réponses. Cette évolution marque probablement le plus grand changement de la recherche en ligne depuis l’arrivée des smartphones. Si l’expérience utilisateur devrait gagner en simplicité, l’impact sur l’écosystème du Web reste une inconnue majeure. Les prochains mois permettront de mesurer si cette nouvelle manière de rechercher l’information modifie durablement les habitudes des internautes et le trafic des sites qui alimentent ces réponses.

Jusqu’à présent, une recherche Google affichait principalement une liste de liens permettant à l’utilisateur de choisir la page qu’il souhaitait consulter.Pour certaines requêtes jugées suffisamment complexes ou précises, Google affiche désormais en tête de page un résumé généré par Gemini. Celui-ci synthétise directement les principales informations recherchées tout en renvoyant vers plusieurs sources.. Google précise toutefois que cette présentation ne remplacera pas systématiquement les résultats classiques. Les AI Overviews n’apparaîtront que lorsque l’entreprise estimera qu’elles apportent une réelle valeur ajoutée.En cliquant sur ce nouvel onglet ou en poursuivant une recherche après un résumé IA, l’utilisateur bascule dans une interface conversationnelle proche de ChatGPT, Claude ou Gemini.Il devient alors possible d’affiner progressivement sa demande, de poser des questions complémentaires ou de reformuler une requête sans repartir de zéro. Google estime que cette approche correspond davantage à la manière dont les internautes souhaitent désormais interagir avec un moteur de recherche.Cette évolution ne se limite pas au texte.Search Live permet désormais d’interroger Google à partir de ce que filme le smartphone en temps réel, dans la continuité des fonctionnalités déjà proposées par Google Lens. Ces outils renforcent l’idée d’un moteur capable d’analyser aussi bien le texte que les images ou la vidéo.Si ces nouveautés promettent une expérience plus fluide pour les utilisateurs,. En fournissant directement des réponses générées par intelligence artificielle, Google pourrait réduire le nombre de clics vers les sites d’origine, qui dépendent largement du moteur pour attirer leurs visiteurs.. Par ailleurs, les nouvelles fonctions ne pourront pas être désactivées. Les utilisateurs qui souhaitent retrouver une expérience plus traditionnelle devront passer par l’onglet, qui affiche les résultats classiques.