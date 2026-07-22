Google passe à l’IA en France : ce qui change dès aujourd’hui
Par Laurence - Publié le
La recherche Google entre dans une nouvelle ère. À partir de ce mercredi, les internautes français voient arriver plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, dont AI Overviews, AI Mode et Search Live. Après un déploiement progressif dans plusieurs pays, la France devient l’un des derniers grands marchés à adopter cette évolution qui rapproche désormais Google des assistants conversationnels comme ChatGPT ou Gemini.
Jusqu’à présent, une recherche Google affichait principalement une liste de liens permettant à l’utilisateur de choisir la page qu’il souhaitait consulter. Avec AI Overviews (Aperçus IA), le fonctionnement évolue sensiblement. Pour certaines requêtes jugées suffisamment complexes ou précises, Google affiche désormais en tête de page un résumé généré par Gemini. Celui-ci synthétise directement les principales informations recherchées tout en renvoyant vers plusieurs sources.
L’objectif est de donner une réponse immédiate sans obliger l’internaute à ouvrir plusieurs pages pour trouver l’information. Google précise toutefois que cette présentation ne remplacera pas systématiquement les résultats classiques. Les AI Overviews n’apparaîtront que lorsque l’entreprise estimera qu’elles apportent une réelle valeur ajoutée.
L’autre grande nouveauté, c'est l'AI Mode. En cliquant sur ce nouvel onglet ou en poursuivant une recherche après un résumé IA, l’utilisateur bascule dans une interface conversationnelle proche de ChatGPT, Claude ou Gemini.
Il devient alors possible d’affiner progressivement sa demande, de poser des questions complémentaires ou de reformuler une requête sans repartir de zéro. Google estime que cette approche correspond davantage à la manière dont les internautes souhaitent désormais interagir avec un moteur de recherche.
Cette évolution ne se limite pas au texte. Google introduit également la possibilité d’ajouter directement des photos ou des fichiers à une recherche afin d’obtenir une réponse contextualisée.
Search Live permet désormais d’interroger Google à partir de ce que filme le smartphone en temps réel, dans la continuité des fonctionnalités déjà proposées par Google Lens. Ces outils renforcent l’idée d’un moteur capable d’analyser aussi bien le texte que les images ou la vidéo.
Si ces nouveautés promettent une expérience plus fluide pour les utilisateurs, elles suscitent également de nombreuses interrogations chez les éditeurs de sites web. En fournissant directement des réponses générées par intelligence artificielle, Google pourrait réduire le nombre de clics vers les sites d’origine, qui dépendent largement du moteur pour attirer leurs visiteurs.
Le groupe américain assure néanmoins que chaque réponse IA continuera d’afficher des liens vers les sources utilisées, afin d’encourager les internautes à approfondir leurs recherches. Par ailleurs, les nouvelles fonctions ne pourront pas être désactivées. Les utilisateurs qui souhaitent retrouver une expérience plus traditionnelle devront passer par l’onglet
Avec AI Overviews et AI Mode, Google ne se contente plus d’orienter les internautes vers des sites web : le moteur commence désormais à produire lui-même les réponses. Cette évolution marque probablement le plus grand changement de la recherche en ligne depuis l’arrivée des smartphones. Si l’expérience utilisateur devrait gagner en simplicité, l’impact sur l’écosystème du Web reste une inconnue majeure. Les prochains mois permettront de mesurer si cette nouvelle manière de rechercher l’information modifie durablement les habitudes des internautes et le trafic des sites qui alimentent ces réponses.
Une nouvelle expérience
Jusqu’à présent, une recherche Google affichait principalement une liste de liens permettant à l’utilisateur de choisir la page qu’il souhaitait consulter. Avec AI Overviews (Aperçus IA), le fonctionnement évolue sensiblement. Pour certaines requêtes jugées suffisamment complexes ou précises, Google affiche désormais en tête de page un résumé généré par Gemini. Celui-ci synthétise directement les principales informations recherchées tout en renvoyant vers plusieurs sources.
L’objectif est de donner une réponse immédiate sans obliger l’internaute à ouvrir plusieurs pages pour trouver l’information. Google précise toutefois que cette présentation ne remplacera pas systématiquement les résultats classiques. Les AI Overviews n’apparaîtront que lorsque l’entreprise estimera qu’elles apportent une réelle valeur ajoutée.
Une interface conversationnelle
L’autre grande nouveauté, c'est l'AI Mode. En cliquant sur ce nouvel onglet ou en poursuivant une recherche après un résumé IA, l’utilisateur bascule dans une interface conversationnelle proche de ChatGPT, Claude ou Gemini.
Il devient alors possible d’affiner progressivement sa demande, de poser des questions complémentaires ou de reformuler une requête sans repartir de zéro. Google estime que cette approche correspond davantage à la manière dont les internautes souhaitent désormais interagir avec un moteur de recherche.
La recherche devient aussi visuelle
Cette évolution ne se limite pas au texte. Google introduit également la possibilité d’ajouter directement des photos ou des fichiers à une recherche afin d’obtenir une réponse contextualisée.
Search Live permet désormais d’interroger Google à partir de ce que filme le smartphone en temps réel, dans la continuité des fonctionnalités déjà proposées par Google Lens. Ces outils renforcent l’idée d’un moteur capable d’analyser aussi bien le texte que les images ou la vidéo.
Une évolution qui inquiète les éditeurs
Si ces nouveautés promettent une expérience plus fluide pour les utilisateurs, elles suscitent également de nombreuses interrogations chez les éditeurs de sites web. En fournissant directement des réponses générées par intelligence artificielle, Google pourrait réduire le nombre de clics vers les sites d’origine, qui dépendent largement du moteur pour attirer leurs visiteurs.
Le groupe américain assure néanmoins que chaque réponse IA continuera d’afficher des liens vers les sources utilisées, afin d’encourager les internautes à approfondir leurs recherches. Par ailleurs, les nouvelles fonctions ne pourront pas être désactivées. Les utilisateurs qui souhaitent retrouver une expérience plus traditionnelle devront passer par l’onglet
Mode Web, qui affiche les résultats classiques.
Qu’en penser ?
Avec AI Overviews et AI Mode, Google ne se contente plus d’orienter les internautes vers des sites web : le moteur commence désormais à produire lui-même les réponses. Cette évolution marque probablement le plus grand changement de la recherche en ligne depuis l’arrivée des smartphones. Si l’expérience utilisateur devrait gagner en simplicité, l’impact sur l’écosystème du Web reste une inconnue majeure. Les prochains mois permettront de mesurer si cette nouvelle manière de rechercher l’information modifie durablement les habitudes des internautes et le trafic des sites qui alimentent ces réponses.