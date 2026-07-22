Claude Code peut désormais tester une application directement dans le simulateur iOS
Par Laurence - Publié le
Anthropic continue de faire évoluer Claude Code, son assistant dédié au développement logiciel. L’entreprise annonce une nouvelle intégration avec le simulateur iOS de Xcode, disponible dès aujourd’hui en bêta publique.
Jusqu’à présent, Claude Code était principalement utilisé pour écrire ou modifier du code. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’assistant peut désormais compiler, lancer et tester une application directement dans le simulateur iOS.
Ainsi, lorsqu’un développeur lui demande de construire un projet ou de vérifier son fonctionnement, Claude ouvre automatiquement l’application dans une fenêtre dédiée, observe son exécution et peut interagir avec son interface.
Il est ensuite capable d’identifier un problème, de modifier le code et de relancer un nouveau test jusqu’à ce que le résultat corresponde à la demande. Le développeur conserve toutefois la main sur le simulateur et peut continuer à l’utiliser pendant que Claude travaille en parallèle.
Anthropic précise que cette nouvelle intégration ne repose pas sur les fonctions classiques de contrôle d’écran de macOS. Claude pilote directement le simulateur iOS via une interface dédiée, sans avoir besoin des autorisations d’accessibilité ou d’enregistrement d’écran habituellement nécessaires pour contrôler un Mac comme le ferait un utilisateur. Cette approche devrait rendre les interactions plus rapides et plus fiables, tout en limitant les contraintes de configuration.
Cette nouvelle fonction est disponible dans Claude Code Desktop pour macOS. Elle nécessite également Xcode ainsi que la plateforme iOS installée sur la machine. Pour le moment, l’intégration fonctionne uniquement dans des sessions locales, ce qui signifie que le simulateur doit être exécuté directement sur l’ordinateur du développeur. Anthropic met également à disposition une documentation détaillée expliquant comment configurer cette nouvelle fonctionnalité.
L’entreprise attire néanmoins l’attention sur un point important. Les captures d’écran réalisées par Claude pendant les tests sont envoyées aux serveurs d’Anthropic et conservées conformément aux paramètres habituels de rétention des conversations.
Pour cette raison, Anthropic recommande de ne pas se connecter à des comptes personnels dans le simulateur utilisé par Claude Code. Cette précaution vise à éviter que des informations sensibles apparaissent dans les captures d’écran analysées par l’assistant.
Cette intégration constitue une évolution logique pour Claude Code. Après avoir aidé les développeurs à écrire du code, l’assistant est désormais capable de participer directement aux phases de test et de validation des applications. Cette évolution rapproche encore un peu plus les assistants IA des outils utilisés quotidiennement par les développeurs Apple.
Si cette automatisation pourrait faire gagner un temps précieux lors du développement d’applications iPhone, elle rappelle aussi que les assistants IA manipulent de plus en plus de données visuelles. Les recommandations d’Anthropic concernant l’utilisation de comptes de test plutôt que de comptes personnels semblent donc particulièrement pertinentes.
Claude aux commandes du simulateur iOS
Jusqu’à présent, Claude Code était principalement utilisé pour écrire ou modifier du code. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’assistant peut désormais compiler, lancer et tester une application directement dans le simulateur iOS.
Ainsi, lorsqu’un développeur lui demande de construire un projet ou de vérifier son fonctionnement, Claude ouvre automatiquement l’application dans une fenêtre dédiée, observe son exécution et peut interagir avec son interface.
Il est ensuite capable d’identifier un problème, de modifier le code et de relancer un nouveau test jusqu’à ce que le résultat corresponde à la demande. Le développeur conserve toutefois la main sur le simulateur et peut continuer à l’utiliser pendant que Claude travaille en parallèle.
Une intégration plus directe
Anthropic précise que cette nouvelle intégration ne repose pas sur les fonctions classiques de contrôle d’écran de macOS. Claude pilote directement le simulateur iOS via une interface dédiée, sans avoir besoin des autorisations d’accessibilité ou d’enregistrement d’écran habituellement nécessaires pour contrôler un Mac comme le ferait un utilisateur. Cette approche devrait rendre les interactions plus rapides et plus fiables, tout en limitant les contraintes de configuration.
Cette nouvelle fonction est disponible dans Claude Code Desktop pour macOS. Elle nécessite également Xcode ainsi que la plateforme iOS installée sur la machine. Pour le moment, l’intégration fonctionne uniquement dans des sessions locales, ce qui signifie que le simulateur doit être exécuté directement sur l’ordinateur du développeur. Anthropic met également à disposition une documentation détaillée expliquant comment configurer cette nouvelle fonctionnalité.
quid des données personnelles ?
L’entreprise attire néanmoins l’attention sur un point important. Les captures d’écran réalisées par Claude pendant les tests sont envoyées aux serveurs d’Anthropic et conservées conformément aux paramètres habituels de rétention des conversations.
Pour cette raison, Anthropic recommande de ne pas se connecter à des comptes personnels dans le simulateur utilisé par Claude Code. Cette précaution vise à éviter que des informations sensibles apparaissent dans les captures d’écran analysées par l’assistant.
Qu’en penser ?
Cette intégration constitue une évolution logique pour Claude Code. Après avoir aidé les développeurs à écrire du code, l’assistant est désormais capable de participer directement aux phases de test et de validation des applications. Cette évolution rapproche encore un peu plus les assistants IA des outils utilisés quotidiennement par les développeurs Apple.
Si cette automatisation pourrait faire gagner un temps précieux lors du développement d’applications iPhone, elle rappelle aussi que les assistants IA manipulent de plus en plus de données visuelles. Les recommandations d’Anthropic concernant l’utilisation de comptes de test plutôt que de comptes personnels semblent donc particulièrement pertinentes.