Claude Code peut désormais tester une application directement dans le simulateur iOS

Claude aux commandes du simulateur iOS

Image Anthropic

Une intégration plus directe

quid des données personnelles ?

Qu’en penser ?



Cette intégration constitue une évolution logique pour Claude Code. Après avoir aidé les développeurs à écrire du code, l’assistant est désormais capable de participer directement aux phases de test et de validation des applications. Cette évolution rapproche encore un peu plus les assistants IA des outils utilisés quotidiennement par les développeurs Apple.



Si cette automatisation pourrait faire gagner un temps précieux lors du développement d’applications iPhone, elle rappelle aussi que les assistants IA manipulent de plus en plus de données visuelles. Les recommandations d’Anthropic concernant l’utilisation de comptes de test plutôt que de comptes personnels semblent donc particulièrement pertinentes.

Jusqu’à présent, Claude Code était principalement utilisé. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’assistant peut désormais compiler, lancer et tester une application directement dans le simulateur iOS.Ainsi, lorsqu’un développeur lui demande de construire un projet ou de vérifier son fonctionnement,dans une fenêtre dédiée, observe son exécution et peut interagir avec son interface.Il est ensuited’identifier un problème, de modifier le code et de relancer un nouveau test jusqu’à ce que le résultat corresponde à la demande. Le développeur conserve toutefois la main sur le simulateur et peut continuer à l’utiliser pendant que Claude travaille en parallèle.. Claude pilote directement le simulateur iOS via une interface dédiée, sans avoir besoin des autorisations d’accessibilité ou d’enregistrement d’écran habituellement nécessaires pour contrôler un Mac comme le ferait un utilisateur. Cette approche devrait rendre les interactions plus rapides et plus fiables, tout en limitant les contraintes de configuration.Elle nécessite également Xcode ainsi que la plateforme iOS installée sur la machine. Pour le moment, l’intégration fonctionne uniquement dans des sessions locales, ce qui signifie que le simulateur doit être exécuté directement sur l’ordinateur du développeur. Anthropic met également à disposition une documentation détaillée expliquant comment configurer cette nouvelle fonctionnalité.L’entreprise attire néanmoins l’attention sur un point important.c et conservées conformément aux paramètres habituels de rétention des conversations.Pour cette raison, Anthropic recommande de ne pas se connecter à des comptes personnels dans le simulateur utilisé par Claude Code. Cette précaution vise à éviter que des informations sensibles apparaissent dans les captures d’écran analysées par l’assistant.