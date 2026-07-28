Un nouveau label sur les contenus créés par l’IA : qu'est ce qui change à partir du 2 août

DES ICÔNES POUR SIGNALER LES CONTENUS GÉNÉRÉS PAR L’IA

LES CHATBOTS ET LES AVATARS SONT ÉGALEMENT CONCERNÉS

DES EXCEPTIONS SONT PRÉVUES

LES GRANDES PLATEFORMES ONT DÉJÀ PRIS LES DEVANTS

AI Info

UNE MESURE QUI FAIT DÉBAT

complexité réglementaire

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle obligation de transparence, l’Union européenne cherche à répondre à un défi devenu majeur : distinguer un contenu authentique d’une création générée par l’IA. Si le principe semble difficilement contestable à l’heure où les deepfakes gagnent en réalisme, sa mise en œuvre s’annonce plus délicate.



Entre les usages professionnels, les créations artistiques, les outils d’assistance à l’écriture et les contenus entièrement générés, la frontière est parfois ténue. Les prochains mois permettront de mesurer si ces nouveaux labels renforcent réellement la confiance des internautes ou s’ils finissent, comme les bandeaux sur les cookies, par devenir un simple réflexe ignoré par la plupart des utilisateurs.

qu’il s’agisse d’images, de vidéos, d’enregistrements audio ou même de textes. Les entreprises, les médias, les créateurs de contenus professionnels et, plus largement, les organisations utilisant l’IA devront désormais signaler lorsqu’un contenu a été généré ou modifié par une intelligence artificielle.Pour accompagner cette obligation, la Commission européenne a publié plusieurs modèles de pictogrammes, comme IA, Généré par l’IA ou Modifié par l’IA. Ces labels devront permettre au public d’i. Les systèmes d’IA qui interagissent directement avec le public — chatbots, assistants virtuels, agents conversationnels ou avatars numériques — devront désormais indiquer clairement qu’il s’agit d’une intelligence artificielle.Les fournisseurs devront également intégrerafin de faciliter la détection des contenus générés automatiquement.. L’Union européenne prévoit notamment des exemptions pour les œuvres artistiques, satiriques, de fiction ou plus largement créatives.Les contenus simplement relus, corrigés ou légèrement améliorés grâce à une IA sans être générés par celle-ci ne sont pas non plus concernés. Enfin, les systèmes déjà déployés disposeront d’avant de devoir respecter pleinement ces nouvelles exigences.TikTok indique ainsi avoir déjà labellisé plus de 3 milliards de contenus grâce à ses outils de détection et aux déclarations des créateurs.Meta affiche de son côté une mentionsur Facebook et Instagram lorsque des contenus sont identifiés comme ayant recours à l’intelligence artificielle. Google, qui a signé le code de conduite européen sur l’IA, travaille également avec plusieurs entreprises, dont OpenAI, Nvidia et Apple, sur des technologies de marquage numérique destinées à faciliter cette identification.Si Bruxelles estime que ces règles sont nécessaires pour préserver la confiance du public, elles suscitent déjà plusieurs critiques., notamment à mesure que l’intelligence artificielle s’intègre dans la plupart des outils numériques.Google met notamment en garde contre un risque de, estimant qu’une multiplication des labels et des avertissements pourrait finir par produire l’effet inverse de celui recherché, en brouillant la compréhension des utilisateurs plutôt qu’en l’améliorant. Les contrevenants s’exposent toutefois à des sanctions financières prévues par l’AI Act.