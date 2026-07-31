Combien Apple a dépensé en IA ?
Par Laurence - Publié le
Apple n'investit pas seulement dans de nouveaux produits. Le groupe consacre désormais des sommes records à la recherche et au développement, avec une nette accélération depuis le début de l'année. Si cette stratégie vise en grande partie l'intelligence artificielle, Wall Street commence à s'interroger sur le coût de cette course technologique, y compris pour Cupertino.
À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Apple a indiqué avoir consacré 11,73 milliards de dollars à la recherche et au développement au cours du trimestre. Il s'agit tout simplement du montant le plus élevé jamais investi par l'entreprise sur une période de trois mois. La progression est spectaculaire : les dépenses de R&D bondissent de 32 % sur un an, après une hausse déjà supérieure à 30 % au trimestre précédent.
Depuis le début de l'exercice 2026, Apple totalise désormais 34,04 milliards de dollars d'investissements dans ce domaine. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il se rapproche déjà du total de 34,55 milliards de dollars dépensés sur l'ensemble de l'exercice 2025, alors qu'il reste encore un trimestre avant la clôture de l'année fiscale.
Lors de la conférence avec les analystes, Tim Cook a reconnu que ces dépenses augmentaient désormais plus rapidement que le reste de l'activité du groupe.
Sans surprise, l'intelligence artificielle explique en grande partie cette accélération. Le directeur financier Kevan Parekh a précisé que ces investissements venaient s'ajouter aux budgets habituels consacrés au développement des futurs iPhone, Mac, iPad ou Apple Watch.
Autrement dit, Apple ne remplace pas ses dépenses traditionnelles : la firme ajoute une nouvelle couche d'investissements afin de rattraper son retard et préparer la prochaine génération de services et de fonctionnalités d'Apple Intelligence.
Cette stratégie n'est toutefois pas sans risque auprès des investisseurs. Depuis plusieurs jours, les marchés sanctionnent sévèrement les géants de la tech qui annoncent des dépenses massives dans l'IA sans démontrer de bénéfices immédiats. Alphabet et Meta en ont récemment fait les frais après avoir relevé leurs prévisions d'investissements.
Apple n'échappe pas totalement à cette nervosité. Malgré un trimestre record et des résultats supérieurs aux attentes, le titre reculait d'environ 4 % dans les échanges après la clôture de Wall Street.
Apple n'a probablement plus le choix. Après avoir longtemps privilégié une approche mesurée de l'intelligence artificielle, le groupe accélère désormais très nettement ses investissements. Les montants engagés montrent que Cupertino entend rester dans la course face à OpenAI, Google, Meta ou Microsoft.
La différence est qu'Apple bénéficie encore d'une rentabilité exceptionnelle, qui lui permet de financer cet effort sans remettre en cause ses résultats. Les investisseurs accepteront sans doute ces dépenses... à condition qu'elles débouchent rapidement sur des produits et des usages capables de convaincre. Les prochains mois, avec l'arrivée progressive de Siri IA et des nouvelles fonctions d'Apple Intelligence, seront déterminants.
DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Apple a indiqué avoir consacré 11,73 milliards de dollars à la recherche et au développement au cours du trimestre. Il s'agit tout simplement du montant le plus élevé jamais investi par l'entreprise sur une période de trois mois. La progression est spectaculaire : les dépenses de R&D bondissent de 32 % sur un an, après une hausse déjà supérieure à 30 % au trimestre précédent.
Depuis le début de l'exercice 2026, Apple totalise désormais 34,04 milliards de dollars d'investissements dans ce domaine. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il se rapproche déjà du total de 34,55 milliards de dollars dépensés sur l'ensemble de l'exercice 2025, alors qu'il reste encore un trimestre avant la clôture de l'année fiscale.
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN PREMIÈRE LIGNE
Lors de la conférence avec les analystes, Tim Cook a reconnu que ces dépenses augmentaient désormais plus rapidement que le reste de l'activité du groupe.
Sans surprise, l'intelligence artificielle explique en grande partie cette accélération. Le directeur financier Kevan Parekh a précisé que ces investissements venaient s'ajouter aux budgets habituels consacrés au développement des futurs iPhone, Mac, iPad ou Apple Watch.
Autrement dit, Apple ne remplace pas ses dépenses traditionnelles : la firme ajoute une nouvelle couche d'investissements afin de rattraper son retard et préparer la prochaine génération de services et de fonctionnalités d'Apple Intelligence.
WALL STREET RESTE PRUDENTE
Cette stratégie n'est toutefois pas sans risque auprès des investisseurs. Depuis plusieurs jours, les marchés sanctionnent sévèrement les géants de la tech qui annoncent des dépenses massives dans l'IA sans démontrer de bénéfices immédiats. Alphabet et Meta en ont récemment fait les frais après avoir relevé leurs prévisions d'investissements.
Apple n'échappe pas totalement à cette nervosité. Malgré un trimestre record et des résultats supérieurs aux attentes, le titre reculait d'environ 4 % dans les échanges après la clôture de Wall Street.
Qu'en penser ?
Apple n'a probablement plus le choix. Après avoir longtemps privilégié une approche mesurée de l'intelligence artificielle, le groupe accélère désormais très nettement ses investissements. Les montants engagés montrent que Cupertino entend rester dans la course face à OpenAI, Google, Meta ou Microsoft.
La différence est qu'Apple bénéficie encore d'une rentabilité exceptionnelle, qui lui permet de financer cet effort sans remettre en cause ses résultats. Les investisseurs accepteront sans doute ces dépenses... à condition qu'elles débouchent rapidement sur des produits et des usages capables de convaincre. Les prochains mois, avec l'arrivée progressive de Siri IA et des nouvelles fonctions d'Apple Intelligence, seront déterminants.