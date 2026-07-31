Combien Apple a dépensé en IA ?

DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS PLUS IMPORTANTS

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN PREMIÈRE LIGNE

WALL STREET RESTE PRUDENTE

Qu'en penser ?



Apple n'a probablement plus le choix. Après avoir longtemps privilégié une approche mesurée de l'intelligence artificielle, le groupe accélère désormais très nettement ses investissements. Les montants engagés montrent que Cupertino entend rester dans la course face à OpenAI, Google, Meta ou Microsoft.



La différence est qu'Apple bénéficie encore d'une rentabilité exceptionnelle, qui lui permet de financer cet effort sans remettre en cause ses résultats. Les investisseurs accepteront sans doute ces dépenses... à condition qu'elles débouchent rapidement sur des produits et des usages capables de convaincre. Les prochains mois, avec l'arrivée progressive de Siri IA et des nouvelles fonctions d'Apple Intelligence, seront déterminants.

À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Apple a indiqué avoir consacréà la recherche et au développement au cours du trimestre. Il s'agit tout simplement du montant le plus élevé jamais investi par l'entreprise sur une période de trois mois. La progression est spectaculaire : les dépenses de R&D bondissent desur un an, après une hausse déjà supérieure à 30 % au trimestre précédent.Depuis le début de l'exercice 2026, Apple totalise désormaisdans ce domaine. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il se rapproche déjà du total dedépensés sur l'ensemble de l'exercice 2025, alors qu'il reste encore un trimestre avant la clôture de l'année fiscale.Lors de la conférence avec les analystes,Sans surprise,. Le directeur financier Kevan Parekh a précisé que ces investissements venaient s'ajouter aux budgets habituels consacrés au développement des futurs iPhone, Mac, iPad ou Apple Watch.Autrement dit,: la firme ajoute une nouvelle couche d'investissements afin de rattraper son retard et préparer la prochaine génération de services et de fonctionnalités d'Apple Intelligence.Depuis plusieurs jours, les marchés sanctionnent sévèrement les géants de la tech qui annoncent des dépenses massives dans l'IA sans démontrer de bénéfices immédiats. Alphabet et Meta en ont récemment fait les frais après avoir relevé leurs prévisions d'investissements.Malgré un trimestre record et des résultats supérieurs aux attentes, le titre reculait d'environdans les échanges après la clôture de Wall Street.