Qu’en penser ?



Mais dans tout cela, une chose est sûre. En quelques jours, OpenAI puis Anthropic viennent de démontrer que les modèles d’IA les plus avancés peuvent désormais interagir avec des systèmes informatiques d’une manière qui dépasse largement le cadre théorique. Les deux affaires sont différentes sur le plan technique, mais elles convergent vers la même conclusion : les environnements de test devront être beaucoup plus hermétiques à mesure que les capacités des modèles progressent.



Le point le plus rassurant est sans doute qu’aucun comportement autonome n’a été identifié. Claude n’a pas décidé de pirater ces organisations ; il a simplement exécuté la tâche demandée avec les moyens qui lui étaient accidentellement laissés à disposition. Cela n’en fait pas moins un avertissement sérieux pour toute l’industrie, qui entre dans une nouvelle phase où la sécurité des évaluations devient presque aussi importante que celle des modèles eux-mêmes.