Après son IPO démente, SpaceX s’offre l’une des stars de l’IA
Par Laurence - Publié le
À peine quelques jours après son entrée fracassante en Bourse, SpaceX frappe déjà un énorme coup dans l’intelligence artificielle. Le groupe d’Elon Musk a annoncé le rachat d’Anysphere, la société à l’origine de Cursor, l’un des assistants de programmation les plus populaires du moment, souvent présenté comme l’un des concurrents les plus sérieux de GitHub Copilot, et ce, pour 60 milliards de dollars.
L’opération confirme les ambitions grandissantes de Musk dans l’IA professionnelle et pourrait transformer SpaceX en un acteur incontournable du développement logiciel assisté par intelligence artificielle.
Fondée en 2022, Anysphere s’est imposée en seulement quelques années grâce à Cursor, un environnement de développement capable d’écrire, corriger et expliquer du code grâce à l’intelligence artificielle. À l’image de GitHub Copilot, Claude Code ou encore des outils proposés par OpenAI, Cursor permet aux développeurs de gagner un temps considérable en automatisant de nombreuses tâches de programmation.
La croissance de l’entreprise a été spectaculaire. Selon les chiffres publiés par Reuters, Cursor générerait déjà environ 2,6 milliards de dollars de revenus annuels récurrents auprès des entreprises. La startup était soutenue par plusieurs grands noms de la Silicon Valley, parmi lesquels Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Nvidia et Google.
Le rapprochement n’est pas une surprise totale. SpaceX avait déjà sécurisé en avril une option lui permettant soit de racheter Anysphere pour 60 milliards de dollars, soit de conclure un partenariat stratégique évalué à 10 milliards de dollars.
Finalement, Elon Musk a choisi la première option. Il entend ainsi renforcer les capacités de xAI, la société derrière Grok, qui a fusionné avec SpaceX plus tôt cette année. Malgré des progrès rapides, Grok reste encore en retrait face à OpenAI, Anthropic ou Google dans certains domaines professionnels. Le développement logiciel représente justement l’un des marchés les plus lucratifs de l’IA générative.
Le codage est devenu l’un des premiers usages réellement rentables de l’intelligence artificielle. Des millions de développeurs utilisent désormais quotidiennement des assistants capables de générer du code, documenter des projets ou corriger des bugs.
OpenAI, Anthropic, Google et Microsoft investissent massivement dans ce secteur. Avec Cursor, Elon Musk récupère non seulement une base importante de clients professionnels, mais également une technologie déjà largement adoptée par les développeurs. L’opération pourrait également permettre à Cursor d’accéder à davantage de puissance de calcul grâce aux infrastructures de SpaceX et de xAI.
Les investisseurs ont immédiatement salué l’annonce. Avant l’ouverture des marchés, le titre SpaceX progressait d’environ 10 %, ajoutant potentiellement près de 250 milliards de dollars de valorisation à l’entreprise. Depuis son introduction en Bourse à 135 dollars l’action, le titre a déjà gagné plus de 50 %.
Avec une capitalisation dépassant désormais les 2 500 milliards de dollars, SpaceX pourrait même dépasser Amazon et devenir la cinquième entreprise la plus valorisée au monde.
Cette acquisition illustre surtout l’évolution spectaculaire de SpaceX. Longtemps perçue comme une société spatiale, l’entreprise tire aujourd’hui une part croissante de sa valeur de ses activités liées à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à Starlink.
Le rachat de Cursor montre qu’Elon Musk ne veut plus seulement construire les infrastructures qui alimenteront l’IA de demain. Il veut aussi contrôler les outils utilisés quotidiennement par les entreprises et les développeurs.
Après avoir conquis l’espace, Musk semble désormais déterminé à s’imposer au cœur même du logiciel professionnel. Et avec 60 milliards de dollars sur la table, il vient de lancer un signal particulièrement clair à OpenAI, Anthropic et Google.
L’opération confirme les ambitions grandissantes de Musk dans l’IA professionnelle et pourrait transformer SpaceX en un acteur incontournable du développement logiciel assisté par intelligence artificielle.
Cursor, la pépite qui séduit les développeurs
Fondée en 2022, Anysphere s’est imposée en seulement quelques années grâce à Cursor, un environnement de développement capable d’écrire, corriger et expliquer du code grâce à l’intelligence artificielle. À l’image de GitHub Copilot, Claude Code ou encore des outils proposés par OpenAI, Cursor permet aux développeurs de gagner un temps considérable en automatisant de nombreuses tâches de programmation.
La croissance de l’entreprise a été spectaculaire. Selon les chiffres publiés par Reuters, Cursor générerait déjà environ 2,6 milliards de dollars de revenus annuels récurrents auprès des entreprises. La startup était soutenue par plusieurs grands noms de la Silicon Valley, parmi lesquels Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Nvidia et Google.
Une acquisition stratégique pour Elon Musk
Le rapprochement n’est pas une surprise totale. SpaceX avait déjà sécurisé en avril une option lui permettant soit de racheter Anysphere pour 60 milliards de dollars, soit de conclure un partenariat stratégique évalué à 10 milliards de dollars.
Finalement, Elon Musk a choisi la première option. Il entend ainsi renforcer les capacités de xAI, la société derrière Grok, qui a fusionné avec SpaceX plus tôt cette année. Malgré des progrès rapides, Grok reste encore en retrait face à OpenAI, Anthropic ou Google dans certains domaines professionnels. Le développement logiciel représente justement l’un des marchés les plus lucratifs de l’IA générative.
Une bataille féroce autour du code
Le codage est devenu l’un des premiers usages réellement rentables de l’intelligence artificielle. Des millions de développeurs utilisent désormais quotidiennement des assistants capables de générer du code, documenter des projets ou corriger des bugs.
OpenAI, Anthropic, Google et Microsoft investissent massivement dans ce secteur. Avec Cursor, Elon Musk récupère non seulement une base importante de clients professionnels, mais également une technologie déjà largement adoptée par les développeurs. L’opération pourrait également permettre à Cursor d’accéder à davantage de puissance de calcul grâce aux infrastructures de SpaceX et de xAI.
Les investisseurs ont immédiatement salué l’annonce. Avant l’ouverture des marchés, le titre SpaceX progressait d’environ 10 %, ajoutant potentiellement près de 250 milliards de dollars de valorisation à l’entreprise. Depuis son introduction en Bourse à 135 dollars l’action, le titre a déjà gagné plus de 50 %.
Avec une capitalisation dépassant désormais les 2 500 milliards de dollars, SpaceX pourrait même dépasser Amazon et devenir la cinquième entreprise la plus valorisée au monde.
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Cette acquisition illustre surtout l’évolution spectaculaire de SpaceX. Longtemps perçue comme une société spatiale, l’entreprise tire aujourd’hui une part croissante de sa valeur de ses activités liées à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à Starlink.
Le rachat de Cursor montre qu’Elon Musk ne veut plus seulement construire les infrastructures qui alimenteront l’IA de demain. Il veut aussi contrôler les outils utilisés quotidiennement par les entreprises et les développeurs.
Après avoir conquis l’espace, Musk semble désormais déterminé à s’imposer au cœur même du logiciel professionnel. Et avec 60 milliards de dollars sur la table, il vient de lancer un signal particulièrement clair à OpenAI, Anthropic et Google.