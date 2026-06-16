Après son IPO démente, SpaceX s’offre l’une des stars de l’IA

Cursor, la pépite qui séduit les développeurs

Une acquisition stratégique pour Elon Musk

Une bataille féroce autour du code

Qu'en penser ?



Cette acquisition illustre surtout l’évolution spectaculaire de SpaceX. Longtemps perçue comme une société spatiale, l’entreprise tire aujourd’hui une part croissante de sa valeur de ses activités liées à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à Starlink.



Le rachat de Cursor montre qu’Elon Musk ne veut plus seulement construire les infrastructures qui alimenteront l’IA de demain. Il veut aussi contrôler les outils utilisés quotidiennement par les entreprises et les développeurs.



Après avoir conquis l’espace, Musk semble désormais déterminé à s’imposer au cœur même du logiciel professionnel. Et avec 60 milliards de dollars sur la table, il vient de lancer un signal particulièrement clair à OpenAI, Anthropic et Google.

Fondée en 2022, Anysphere s’est imposée en seulement quelques années grâce à, un environnement de développement capable d’écrire, corriger et expliquer du code grâce à l’intelligence artificielle. À l’image de GitHub Copilot, Claude Code ou encore des outils proposés par OpenAI, Cursor permet aux développeurs de gagner un temps considérable en automatisant de nombreuses tâches de programmation.La croissance de l’entreprise a été spectaculaire. Selon les chiffres publiés par. La startup était soutenue par plusieurs grands noms de la Silicon Valley, parmi lesquels Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Nvidia et Google.Le rapprochement n’est pas une surprise totale., soit de conclure un partenariat stratégique évalué à 10 milliards de dollars.Finalement, Elon Musk a choisi la première option. Il entend ainsi r. Malgré des progrès rapides, Grok reste encore en retrait face à OpenAI, Anthropic ou Google dans certains domaines professionnels. Le développement logiciel représente justement l’un des marchés les plus lucratifs de l’IA générative.. Des millions de développeurs utilisent désormais quotidiennement des assistants capables de générer du code, documenter des projets ou corriger des bugs.investissent massivement dans ce secteur. Avec Cursor, Elon Musk récupère non seulement une base importante de clients professionnels, mais également une technologie déjà largement adoptée par les développeurs. L’opération pourrait également permettre à Cursor d’accéder à davantage de puissance de calcul grâce aux infrastructures de SpaceX et de xAI.Les investisseurs ont immédiatement salué l’annonce. Avant l’ouverture des marchés, le titreDepuis son introduction en Bourse à 135 dollars l’action, le titre a déjà gagné plus de 50 %.Avec une capitalisations, SpaceX pourrait même dépasser Amazon et devenir la cinquième entreprise la plus valorisée au monde.