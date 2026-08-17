Pourquoi OpenAI supprime son équipe chargée de la sécurité de l’IA

UNE ÉQUIPE CHARGÉE D’ANTICIPER LES SCÉNARIOS LES PLUS DANGEREUX

Preparedness

PLUSIEURS ÉQUIPES DE SÉCURITÉ ONT DÉJÀ DISPARU

LA SÉCURITÉ SACRIFIÉE AU PROFIT DES PRODUITS ?

Qu’en penser ?



La succession des réorganisations commence forcément à attirer l’attention. Preparedness rejoint plusieurs structures consacrées aux risques avancés de l’IA qui ont disparu sous leur forme initiale chez OpenAI, tandis que plusieurs figures importantes de la sécurité ont quitté l’entreprise. La question est désormais de savoir si cette nouvelle organisation plus décentralisée permettra réellement de renforcer l’évaluation des risques ou si elle réduira, au contraire, le poids de ces sujets au moment où les modèles deviennent toujours plus performants.

D’après le, la firme ason équipeà la fin du mois de juillet. Saconsistait à évaluer les capacités potentiellement dangereuses des modèles développés par l’entreprise et à déterminer les mesures permettant d’en limiter les conséquences. Les scénarios étudiés pouvaient notamment concerner, mais également d’autres domaines considérés comme particulièrementPas de panique car. Plutôt que de conserver une équipe transversale dédiée à l’ensemble des menaces, l’entreprise aurait décidé deentre différentes structures existantes. Les spécialistes des risques biologiques ou cyber devraient ainsi travailler directement au sein des équipes correspondant à leur domaine.Cette décision ne constitue pas un cas isolé. Ces dernières années,L’entreprise a notamment supprimé ses équipes consacrées à l’et. Cette dernière avait été créée pour étudier la manière dePlusieurs responsables importants ont également quitté OpenAI. Le Financial Times cite notamment Chloé Bakalar, qui travaillait sur les questions éthiques, Josh Achiam () ainsi que Johannes Heidecke, responsable de la sécurité.Le responsable de l'équipe visée ne quitte d’ailleurs pas OpenAI. Dylan Scandinaro, recruté chez Anthropic en février dernier, va désormais se concentrer sur une problématique particulièrement sensible :. L’idée est d’étudier des systèmes suffisamment avancés pour participer eux-mêmes à l’amélioration de leurs propres capacités.Jan Leike, ancien responsable du Superalignment ayant quitté OpenAI en 2024, estime toutefois que. Cette nouvelle restructuration intervient également dans une période particulièrement importante pour OpenAI, alors que l’entreprise se prépare à ce qui pourrait devenirla plus importante du moment.