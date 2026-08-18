105 milliards et 20 ans de location : voici le data center géant d’OpenAI et Nvidia

UN CONTRAT SUR VINGT ANS POUR OPENAI

NVIDIA POURRAIT GARANTIR JUSQU’À 105 MILLIARDS DE DOLLARS

PLUS D’UN MILLION DE GPU

Qu’en penser ?



Avec une capacité pouvant atteindre 8 GW et un engagement financier de Nvidia susceptible de grimper jusqu’à 105 milliards de dollars, le projet de l’Ohio donne une idée assez vertigineuse de l’échelle prise par la course à l’IA. Il souligne également une nouvelle réalité : développer les modèles les plus avancés ne consiste plus seulement à disposer des meilleurs chercheurs ou algorithmes. L’énergie et les infrastructures physiques deviennent désormais presque aussi stratégiques que les puces elles-mêmes.

Difficile de prendre réellement. OpenAI vient de signer un contrat de location de vingt ans pour le PORTS-Pike Technology Campus, un immense complexe situé dans le comté de Pike, dans l’Ohio.À pleine capacité, le campus devrait mettre à sa disposition jusqu’à 8 GW de puissance informatique. Une première tranche de 800 MW doit entrer en service en 2028.Le lieu possède par ailleurs une histoire assez particulière. Une partie du complexe sera installée sur le site d’uLe montage financier est lui aussi spectaculaire.Le fabricant va également investir directement 1,5 milliard de dollars dans SB Energy.Il ne s’agit toutefois pas simplement pour Nvidia de financer son nouveau meilleur client. L’accord lui permet également deassurant potentiellement des commandes considérables pendant plusieurs années. Jensen Huang estime d’ailleurs que les achats de capacités et d’équipements Nvidia par OpenAI pourraient représenter...À terme, l. Les générations de puces se succéderont évidemment au cours de la durée du contrat, ce qui donne une idée de l’ampleur potentielle des commandes.Mais alimenter une telle infrastructure représente également un défi colossal. SoftBank et SB Energy prévoient notammentdans les infrastructures énergétiques régionales, avec l’objectif de disposer d’au moins 10 GW de production. Le chantier devrait mobiliser, tandis qu’environsont annoncés une fois le complexe pleinement opérationnel.Ce projet illustre surtout la transformation rapide du secteur de l’intelligence artificielle. Les performances ne dépendent plus seulement de la conception des modèles ou des puces : l’accès à l’électricité, aux terrains et aux bâtiments capables d’accueillir des centaines de milliers de GPU devient un enjeu stratégique. OpenAI elle-même estime qu’un seul campus de 5 GW pourrait nécessiter environ deux millions de GPU et 100 milliards de dollars d’investissements.