OpenAI lance ChatGPT for Teens : en quoi consiste cette version spécial ados ?

Qu’en penser ?



Créer une expérience spécifique semble plus réaliste que de supposer que les adolescents resteront éloignés des chatbots. Tout dépendra néanmoins de l’efficacité des protections mises en place et, surtout, de la manière dont OpenAI déterminera l’âge de ses utilisateurs.



Le véritable défi sera de trouver le bon équilibre : suffisamment de restrictions pour protéger les plus jeunes, sans rendre ChatGPT inutile pour des recherches scolaires légitimes ni imposer une surveillance parentale disproportionnée. Sur ce terrain, la qualité de l’exécution comptera finalement beaucoup plus que l’annonce elle-même.