OpenAI lance ChatGPT for Teens : en quoi consiste cette version spécial ados ?
Par Laurence - Publié le
OpenAI veut mieux encadrer l’utilisation de ChatGPT par les plus jeunes. L’entreprise lance ChatGPT for Teens, une expérience spécifiquement conçue pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Au programme : protections renforcées, filtrage des contenus et outils destinés aux parents. Une évolution qui intervient alors que la protection des mineurs devient un sujet majeur pour l’ensemble des plateformes numériques.
Interdire ou accompagner, là est la question ? OpenAI semble avoir choisi la seconde solution. L’entreprise vient de dévoiler ChatGPT for Teens, une version de son assistant destinée aux adolescents de 13 à 17 ans.
Le mode doit s’activer lorsqu’un utilisateur indique appartenir à cette tranche d’âge, mais également lorsque les systèmes d’OpenAI estiment qu’il pourrait s’agir d’un mineur. L’entreprise ne détaille toutefois pas précisément les techniques utilisées pour cette estimation.
OpenAI présente cette nouvelle expérience avant tout comme un outil pédagogique, c'est-à-dire destiné à apprendre, développer son esprit critique et approfondir certains sujets. Une orientation assez logique alors que ChatGPT est déjà largement utilisé pour les devoirs et les recherches scolaires.
La principale différence avec ChatGPT classique concerne évidemment les garde-fous. Des filtres supplémentaires doivent empêcher ou adapter certaines réponses jugées inappropriées pour les adolescents. Mais une difficulté importante demeure tout de même : un utilisateur de 13 ans et un autre de 17 ans n’ont évidemment pas les mêmes besoins. Quelques mois d'écart peuvent créer une différence énorme et les informations disponibles ne permettent pas encore de connaître précisément le niveau de personnalisation de ces restrictions selon l’âge.
OpenAI mise également sur des contrôles parentaux. Les parents pourront notamment encadrer le temps passé dans ChatGPT et disposer d’informations sur son utilisation. Là encore, il faudra attendre davantage de détails pour connaître précisément jusqu’où pourra aller cette supervision. L’équilibre risque d’être délicat : offrir suffisamment de visibilité aux parents sans transformer ChatGPT en outil de surveillance permanente des conversations de leurs enfants.
Cette annonce intervient surtout dans un contexte où les grandes plateformes sont poussées à mieux identifier et protéger leurs utilisateurs mineurs, comme en France où la question doit être (re)légiféré. Meta a déjà déployé des comptes spécifiques pour les adolescents, tandis que les mécanismes de vérification ou d’estimation de l’âge se multiplient.
Les régulateurs européens et américains travaillent parallèlement sur des règles renforçant les obligations des services numériques envers les mineurs. OpenAI anticipe donc en partie un mouvement réglementaire qui devrait concerner de plus en plus directement les assistants IA.
La stratégie n’est évidemment pas uniquement réglementaire. En proposant une version spécialement adaptée aux adolescents, OpenAI ouvre davantage ChatGPT à une génération susceptible d’utiliser quotidiennement l’intelligence artificielle pour apprendre, créer ou travailler. Bref tous les utilisateurs de demain, à titre personnel comme professionnel !
Habituer ces utilisateurs à ChatGPT dès leur adolescence pourrait également favoriser leur fidélité une fois adultes, dans un secteur où Google, Microsoft, Anthropic et d’autres acteurs se disputent désormais les mêmes usages.
Créer une expérience spécifique semble plus réaliste que de supposer que les adolescents resteront éloignés des chatbots. Tout dépendra néanmoins de l’efficacité des protections mises en place et, surtout, de la manière dont OpenAI déterminera l’âge de ses utilisateurs.
Le véritable défi sera de trouver le bon équilibre : suffisamment de restrictions pour protéger les plus jeunes, sans rendre ChatGPT inutile pour des recherches scolaires légitimes ni imposer une surveillance parentale disproportionnée. Sur ce terrain, la qualité de l’exécution comptera finalement beaucoup plus que l’annonce elle-même.
UN CHATGPT SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX 13-17 ANS
Interdire ou accompagner, là est la question ? OpenAI semble avoir choisi la seconde solution. L’entreprise vient de dévoiler ChatGPT for Teens, une version de son assistant destinée aux adolescents de 13 à 17 ans.
Le mode doit s’activer lorsqu’un utilisateur indique appartenir à cette tranche d’âge, mais également lorsque les systèmes d’OpenAI estiment qu’il pourrait s’agir d’un mineur. L’entreprise ne détaille toutefois pas précisément les techniques utilisées pour cette estimation.
OpenAI présente cette nouvelle expérience avant tout comme un outil pédagogique, c'est-à-dire destiné à apprendre, développer son esprit critique et approfondir certains sujets. Une orientation assez logique alors que ChatGPT est déjà largement utilisé pour les devoirs et les recherches scolaires.
DES PROTECTIONS RENFORCÉES POUR LES MINEURS
La principale différence avec ChatGPT classique concerne évidemment les garde-fous. Des filtres supplémentaires doivent empêcher ou adapter certaines réponses jugées inappropriées pour les adolescents. Mais une difficulté importante demeure tout de même : un utilisateur de 13 ans et un autre de 17 ans n’ont évidemment pas les mêmes besoins. Quelques mois d'écart peuvent créer une différence énorme et les informations disponibles ne permettent pas encore de connaître précisément le niveau de personnalisation de ces restrictions selon l’âge.
OpenAI mise également sur des contrôles parentaux. Les parents pourront notamment encadrer le temps passé dans ChatGPT et disposer d’informations sur son utilisation. Là encore, il faudra attendre davantage de détails pour connaître précisément jusqu’où pourra aller cette supervision. L’équilibre risque d’être délicat : offrir suffisamment de visibilité aux parents sans transformer ChatGPT en outil de surveillance permanente des conversations de leurs enfants.
LA VÉRIFICATION DE L’ÂGE DEVIENT INCONTOURNABLE
Cette annonce intervient surtout dans un contexte où les grandes plateformes sont poussées à mieux identifier et protéger leurs utilisateurs mineurs, comme en France où la question doit être (re)légiféré. Meta a déjà déployé des comptes spécifiques pour les adolescents, tandis que les mécanismes de vérification ou d’estimation de l’âge se multiplient.
Les régulateurs européens et américains travaillent parallèlement sur des règles renforçant les obligations des services numériques envers les mineurs. OpenAI anticipe donc en partie un mouvement réglementaire qui devrait concerner de plus en plus directement les assistants IA.
UN ENJEU AUSSI COMMERCIAL
La stratégie n’est évidemment pas uniquement réglementaire. En proposant une version spécialement adaptée aux adolescents, OpenAI ouvre davantage ChatGPT à une génération susceptible d’utiliser quotidiennement l’intelligence artificielle pour apprendre, créer ou travailler. Bref tous les utilisateurs de demain, à titre personnel comme professionnel !
Habituer ces utilisateurs à ChatGPT dès leur adolescence pourrait également favoriser leur fidélité une fois adultes, dans un secteur où Google, Microsoft, Anthropic et d’autres acteurs se disputent désormais les mêmes usages.
Qu’en penser ?
Créer une expérience spécifique semble plus réaliste que de supposer que les adolescents resteront éloignés des chatbots. Tout dépendra néanmoins de l’efficacité des protections mises en place et, surtout, de la manière dont OpenAI déterminera l’âge de ses utilisateurs.
Le véritable défi sera de trouver le bon équilibre : suffisamment de restrictions pour protéger les plus jeunes, sans rendre ChatGPT inutile pour des recherches scolaires légitimes ni imposer une surveillance parentale disproportionnée. Sur ce terrain, la qualité de l’exécution comptera finalement beaucoup plus que l’annonce elle-même.