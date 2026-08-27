Voici à quoi ressembleraient les mystérieux serveurs IA d’Apple
Par Laurence - Publié le
À quoi ressemblent les serveurs utilisés par Apple pour faire fonctionner une partie de son intelligence artificielle ? De nouvelles images publiées sur X pourraient apporter un début de réponse. Elles montrent un imposant serveur équipé de dizaines de cartes utilisant des puces Apple, présenté comme un possible système destiné à Private Cloud Compute. Une architecture particulièrement modulaire, mais totalement inutilisable en dehors des infrastructures de Cupertino.
L'intérieur des infrastructures d’Apple sont rarement aussi accessibles. Le compte X @hsuchingpo, déjà à l’origine de plusieurs fuites concernant des prototypes et du matériel Apple, a publié cette semaine une série de photographies simplement accompagnées de la mention
Private Cloud Compute constitue l’un des points essentiels de l’architecture imaginée par Apple pour son intelligence artificielle. Lorsqu’une requête Apple Intelligence est trop complexe pour être exécutée directement sur un iPhone, un iPad ou un Mac, celle-ci peut être transférée vers des serveurs Apple disposant d’une puissance de calcul supérieure. La firme assure avoir conçu son infrastructure afin que les données personnelles traitées à distance ne soient ni conservées ni accessibles par Apple.
Les photos permettent surtout d’observer une architecture assez impressionnante. Le serveur prend la forme d’un châssis destiné à être installé dans une baie et pouvant accueillir jusqu’à 32 cartes.
Chaque module dispose de son propre circuit imprimé installé sur un support et de loquets bleus et rouges permettant vraisemblablement de le retirer rapidement. Les différentes cartes viennent se connecter à un fond de panier grâce à de larges connecteurs.
L’ensemble paraît également avoir été largement pensé autour du refroidissement. On peut voir de volumineux dissipateurs traversant le centre des différentes colonnes, ainsi que des ventilateurs installés aux extrémités afin de faire circuler l’air. Une documentation visible à l’intérieur indique par ailleurs les différents emplacements des cartes, ainsi que plusieurs références de pièces Apple.
Sur un des gros plans, la pâte thermique a été retirée d’un des composants, laissant apparaître un logo Apple directement imprimé sur la puce. Deux modules de mémoire NAND sont également visibles à proximité.
Si l’appellation
Le matériel serait par ailleurs totalement dépendant de l’écosystème d’Apple. Selon @hsuchingpo, le serveur ne pourrait pas gérer seul ses charges de travail et nécessiterait un Mac Studio pour contrôler l'ensemble.
Même en mettant la main sur un exemplaire, il serait donc pratiquement impossible de le transformer en monstrueuse machine personnelle pour faire tourner un LLM : son activation nécessiterait à la fois une machine physique de contrôle et un compte auquel seule Apple aurait accès.
Ces images apparaissent alors qu’Apple développe justement ses capacités de production de serveurs dédiés à l’intelligence artificielle aux États-Unis. La firme produit désormais une partie de ces machines dans son installation de Houston, au Texas, dans le cadre de ses investissements industriels américains.
Cette infrastructure doit notamment permettre à Cupertino de renforcer progressivement Private Cloud Compute à mesure que les fonctions d’Apple Intelligence deviennent plus nombreuses et gourmandes.
Il faudra rester prudent tant qu’Apple n’aura évidemment pas confirmé la nature exacte du matériel photographié. Mais si ces images montrent bien une nouvelle génération de serveurs Private Cloud Compute basée sur les puces M5, elles offrent un aperçu assez rare de la face la moins visible d’Apple Intelligence. Derrière les quelques secondes nécessaires pour obtenir une réponse sur son iPhone se cachent aussi des baies remplies de dizaines de puces Apple.
UN SERVEUR APPLE M5 EN IMAGES ?
L'intérieur des infrastructures d’Apple sont rarement aussi accessibles. Le compte X @hsuchingpo, déjà à l’origine de plusieurs fuites concernant des prototypes et du matériel Apple, a publié cette semaine une série de photographies simplement accompagnées de la mention
Apple M5 Server. Selon l’auteur de la fuite, il s’agirait
très probablementd’un serveur destiné à Private Cloud Compute. Mais cette hypothèse reste donc à confirmer.
Private Cloud Compute constitue l’un des points essentiels de l’architecture imaginée par Apple pour son intelligence artificielle. Lorsqu’une requête Apple Intelligence est trop complexe pour être exécutée directement sur un iPhone, un iPad ou un Mac, celle-ci peut être transférée vers des serveurs Apple disposant d’une puissance de calcul supérieure. La firme assure avoir conçu son infrastructure afin que les données personnelles traitées à distance ne soient ni conservées ni accessibles par Apple.
JUSQU’À 32 CARTES
Les photos permettent surtout d’observer une architecture assez impressionnante. Le serveur prend la forme d’un châssis destiné à être installé dans une baie et pouvant accueillir jusqu’à 32 cartes.
Chaque module dispose de son propre circuit imprimé installé sur un support et de loquets bleus et rouges permettant vraisemblablement de le retirer rapidement. Les différentes cartes viennent se connecter à un fond de panier grâce à de larges connecteurs.
L’ensemble paraît également avoir été largement pensé autour du refroidissement. On peut voir de volumineux dissipateurs traversant le centre des différentes colonnes, ainsi que des ventilateurs installés aux extrémités afin de faire circuler l’air. Une documentation visible à l’intérieur indique par ailleurs les différents emplacements des cartes, ainsi que plusieurs références de pièces Apple.
DES PUCES APPLE AU CŒUR DU SYSTÈME
Sur un des gros plans, la pâte thermique a été retirée d’un des composants, laissant apparaître un logo Apple directement imprimé sur la puce. Deux modules de mémoire NAND sont également visibles à proximité.
Si l’appellation
M5 Serverdonnée par le leaker est correcte, Apple aurait donc conçu cette génération autour de ses propres puces M5. Les images seules ne permettent toutefois pas d’établir précisément la variante utilisée ni les caractéristiques de ces composants.
Le matériel serait par ailleurs totalement dépendant de l’écosystème d’Apple. Selon @hsuchingpo, le serveur ne pourrait pas gérer seul ses charges de travail et nécessiterait un Mac Studio pour contrôler l'ensemble.
Même en mettant la main sur un exemplaire, il serait donc pratiquement impossible de le transformer en monstrueuse machine personnelle pour faire tourner un LLM : son activation nécessiterait à la fois une machine physique de contrôle et un compte auquel seule Apple aurait accès.
DES SERVEURS DÉSORMAIS PRODUITS AU TEXAS
Ces images apparaissent alors qu’Apple développe justement ses capacités de production de serveurs dédiés à l’intelligence artificielle aux États-Unis. La firme produit désormais une partie de ces machines dans son installation de Houston, au Texas, dans le cadre de ses investissements industriels américains.
Cette infrastructure doit notamment permettre à Cupertino de renforcer progressivement Private Cloud Compute à mesure que les fonctions d’Apple Intelligence deviennent plus nombreuses et gourmandes.
QU’EN PENSER ?
Il faudra rester prudent tant qu’Apple n’aura évidemment pas confirmé la nature exacte du matériel photographié. Mais si ces images montrent bien une nouvelle génération de serveurs Private Cloud Compute basée sur les puces M5, elles offrent un aperçu assez rare de la face la moins visible d’Apple Intelligence. Derrière les quelques secondes nécessaires pour obtenir une réponse sur son iPhone se cachent aussi des baies remplies de dizaines de puces Apple.