Perplexity lance Hybrid Compute sur Mac : les données sensibles restent en local

QU’EN PENSER ?



Avec Hybrid Compute, Perplexity propose surtout un compromis intéressant entre la puissance des modèles hébergés dans le cloud et la confidentialité offerte par l’IA locale. L’idée de ne transférer sur le Mac que les étapes nécessitant l’accès à des données sensibles paraît particulièrement pertinente pour un assistant capable de manipuler des documents personnels.



La limite se situe pour l’instant du côté du matériel. Avec 24 Go de mémoire minimum et 32 Go recommandés, cette fonction reste réservée aux Mac plutôt généreusement configurés. Mais elle illustre surtout une tendance qui devrait prendre de l’ampleur : le Mac ne sert plus seulement à accéder aux services d’IA dans le cloud, il devient lui-même une partie de leur infrastructure de calcul.