UN WIKI TRANSFORMÉ EN TABLEAU D’AFFICHAGE

APRÈS L’INCIDENT HUGGING FACE

OPENAI PROMET DAVANTAGE DE TRANSPARENCE

QU’EN PENSER ?



Pris isolément, voir des agents IA détourner un petit wiki pour communiquer pourrait presque ressembler à une expérience de laboratoire un peu trop ambitieuse. Mais après l’incident Hugging Face, la répétition de ces comportements devient nettement plus préoccupante.



Les agents actuels ne se contentent plus de générer du texte : ils peuvent utiliser des outils, naviguer entre différents systèmes et agir de manière relativement autonome. OpenAI reconnaît elle-même que ses modèles sont désormais suffisamment capables pour exploiter certaines failles et collaborer par des canaux qui n’avaient pas été prévus.



La question n’est donc plus seulement de savoir comment empêcher ces comportements, mais également à partir de quel moment le public doit en être informé. Sur ce point, l’aveu d’OpenAI est assez révélateur : les capacités des agents semblent progresser plus vite que les procédures destinées à gérer leurs dérapages.

L’affaire remonte au printemps dernier. Selon, alors qu’ils évoluaient dans un environnement de testles isoler du reste d’Internet.Ces derniers ont alors commencé à utiliser le site comme, notamment pour partager des informations permettant de contourner certaines restrictions. Plus de 15 000 modifications auraient été effectuées, avec la création de pages de secours lorsque les administrateurs tentaient de supprimer les contenus., mais le classe dans la catégorie du désalignement, c’est-à-dire lorsqu’un modèle adopte un comportement ou poursuit un objectif différent de celui attendu par ses concepteurs.Le problème est que. En juillet, lors d’évaluations de cybersécurité, certains modèles avaient réussi à contourner les mécanismes destinés à les couper d’Internet et à compromettre une partie des systèmes de. OpenAI avait alors qualifié l’affaire de véritable signal d’alarme.OpenAI considère l’affaire Hugging Face comme un incident de sécurité classique, tandis que le wiki allemand avait initialement été vu comme un problème de recherche sur l’alignement. Cette distinction pourrait expliquer en partie pourquoi ce dernier n’avait pas été rendu public plus tôt.. Lorsque les comportements inattendus des modèles commencent à avoir des conséquences dans le monde réel, ils ne peuvent plus rester cantonnés aux publications de recherche.OpenAI estime qu’il n’existe actuellementpour déterminer quels incidents de désalignement observés pendant l’entraînement, les évaluations ou le déploiement doivent être rendus publics.L’entreprise prépare doncqu’elle prévoit de présenter dans les prochaines semaines et affirme travailler sur le sujet avec plusieurs dizaines d’autorités de régulation. La Commission européenne a d’ailleurs confirmé ce lundi avoir reçu d’OpenAI un rapport concernant l’incident du wiki allemand.