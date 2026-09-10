OpenAI aurait résolu un problème mathématique vieux de 90 ans (avec... 10 000 agents)

QU’EN PENSER ?



L’annonce est impressionnante, mais il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’une résolution totale. La validation indépendante de la démonstration sera déterminante, tout comme les réponses apportées à la controverse entourant la chronologie des recherches. L’expérience montre néanmoins jusqu’où peut aller une autre approche de l’IA : non plus seulement un chatbot répondant à une question, mais des milliers d’agents spécialisés travaillant simultanément sur un même problème scientifique. Avec, en contrepartie, une quantité de calcul et un coût potentiellement considérables. Mais au delà, les conséquences peuvent-être terribles pour ces chercheurs ayant passé des années (leur vie ?) à chercher une réponse que les machines —certes créée par l'homme— peuvent résoudre en quelques jours...