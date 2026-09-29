Le nouveau patron de la BBC trouve « plutôt bon » un épisode de Doctor Who généré par IA

On en dit quoi ?



Qu'un dirigeant trouve une curiosité technique « plutôt bonne », pourquoi pas. Mais quand ce dirigeant est l'ex-numéro un de Google en Europe, qu'il pilote le service public britannique et que sa phrase tombe pile pendant que des producteurs se battent pour décrocher Doctor Who, le message envoyé est quand même assez terrible. Les scénaristes et les comédiens de la série apprécieront.