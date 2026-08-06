En pleine réorganisation de l’IA, Google voit partir le papa de son IA

UNE FIGURE HISTORIQUE QUITTE GOOGLE

GOOGLE RÉORGANISE SA DIVISION IA

Qu’en penser ?



Le départ de Jeff Dean est sans doute plus symbolique qu’il n’y paraît. Peu connu du grand public, il est considéré en interne comme l’un des principaux architectes des infrastructures qui ont permis à Google de dominer Internet pendant plus de vingt ans.



Cette annonce confirme aussi la profonde réorganisation de l'IA. Les laboratoires des géants technologiques restent incontournables, mais les start-up attirent désormais une part croissante des talents les plus expérimentés. Pour Google, l’enjeu sera de continuer à innover malgré cette fuite des cerveaux, alors que la concurrence n’a jamais été aussi intense.

. Au fil des années, il a participé à la création de technologies fondamentales comme MapReduce, Bigtable ou encore Spanner, qui constituent encore aujourd’hui le socle de nombreux services de Google, du moteur de recherche à Google Ads.Plus récemment, il a joué un rôle central dans leen pilotant notamment Google Brain et en contribuant aux travaux autour de l’architecture Transformer, à l’origine des modèles de langage modernes comme Gemini, ChatGPT ou Claude. Après 27 ans passés chez Google,pour cofonder Discovery Loop, accompagné deLa nouvelle entreprise entend utiliser l’IA pour automatiser et accélérer certaines découvertes scientifiques. Ses premiers domaines de travail seront, deux secteurs où l’IA est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Le choix est loin d’être anodin. Google investit déjà massivement dans ces domaines avec DeepMind, AlphaFold ou encore ses propres puces TPU destinées à l’intelligence artificielle.Le groupe a annoncé que, cofondateur de DeepMind et prix Nobel de chimie 2024, abandonnait la direction opérationnelle de Google DeepMind afin de se consacrer davantage à la recherche sur l’intelligence artificielle générale (AGI).La gestion quotidienne du laboratoire revient désormais à, directement rattaché à Sundar Pichai. Cette réorganisation intervient alors que Google tente d’accélérer face à une. Malgré les progrès de Gemini, OpenAI et Anthropic continuent de multiplier les annonces et les nouveaux modèles.Le départ de Jeff Dean illustre un phénomène qui s’amplifie depuis plusieurs mois :OpenAI, Anthropic et désormais Discovery Loop attirent des profils parmi les plus expérimentés du secteur, séduits par une plus grande liberté et la possibilité de développer leurs projets sans les contraintes d’un groupe de plusieurs milliers de salariés.Le groupe a investi dans la jeune pousse et lui fournira de la puissance de calcul, signe que cette séparation ressemble davantage à un partenariat stratégique qu’à une rupture totale.