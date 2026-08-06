En pleine réorganisation de l’IA, Google voit partir le papa de son IA
Par Laurence - Publié le
Google rebat les cartes de son organisation dans l’intelligence artificielle. Alors que Demis Hassabis abandonne la direction opérationnelle de DeepMind pour se consacrer à la recherche sur l’AGI, l’entreprise voit également partir Jeff Dean, un de ses ingénieurs les plus emblématiques. Avec plusieurs autres figures de premier plan, il lance Discovery Loop, une start-up dédiée à la recherche scientifique assistée par IA. Une double annonce qui illustre à la fois la profonde restructuration de Google et l’intensification de la guerre des talents dans l’intelligence artificielle.
Entré chez Google en 1999, Jeff Dean est un grand nom de la Silicon Valley. Au fil des années, il a participé à la création de technologies fondamentales comme MapReduce, Bigtable ou encore Spanner, qui constituent encore aujourd’hui le socle de nombreux services de Google, du moteur de recherche à Google Ads.
Plus récemment, il a joué un rôle central dans le développement de l’infrastructure IA de l’entreprise, en pilotant notamment Google Brain et en contribuant aux travaux autour de l’architecture Transformer, à l’origine des modèles de langage modernes comme Gemini, ChatGPT ou Claude. Après 27 ans passés chez Google, il quitte désormais le groupe pour cofonder Discovery Loop, accompagné de plusieurs autres chercheurs de renom, dont Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals et Quoc Le.
La nouvelle entreprise entend utiliser l’IA pour automatiser et accélérer certaines découvertes scientifiques. Ses premiers domaines de travail seront la recherche pharmaceutique et la conception de semi-conducteurs, deux secteurs où l’IA est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Le choix est loin d’être anodin. Google investit déjà massivement dans ces domaines avec DeepMind, AlphaFold ou encore ses propres puces TPU destinées à l’intelligence artificielle. Jeff Dean va donc désormais évoluer face à son ancien employeur.
Ce départ intervient dans un contexte de profond remaniement chez Google. Le groupe a annoncé que Demis Hassabis, cofondateur de DeepMind et prix Nobel de chimie 2024, abandonnait la direction opérationnelle de Google DeepMind afin de se consacrer davantage à la recherche sur l’intelligence artificielle générale (AGI).
La gestion quotidienne du laboratoire revient désormais à Koray Kavukcuoglu, directement rattaché à Sundar Pichai. Cette réorganisation intervient alors que Google tente d’accélérer face à une concurrence toujours plus agressive. Malgré les progrès de Gemini, OpenAI et Anthropic continuent de multiplier les annonces et les nouveaux modèles.
Le départ de Jeff Dean illustre un phénomène qui s’amplifie depuis plusieurs mois : les meilleurs spécialistes de l’IA quittent les géants de la tech pour créer leur propre entreprise. OpenAI, Anthropic et désormais Discovery Loop attirent des profils parmi les plus expérimentés du secteur, séduits par une plus grande liberté et la possibilité de développer leurs projets sans les contraintes d’un groupe de plusieurs milliers de salariés.
Google précise toutefois qu’il restera lié à Discovery Loop. Le groupe a investi dans la jeune pousse et lui fournira de la puissance de calcul, signe que cette séparation ressemble davantage à un partenariat stratégique qu’à une rupture totale.
Le départ de Jeff Dean est sans doute plus symbolique qu’il n’y paraît. Peu connu du grand public, il est considéré en interne comme l’un des principaux architectes des infrastructures qui ont permis à Google de dominer Internet pendant plus de vingt ans.
Cette annonce confirme aussi la profonde réorganisation de l'IA. Les laboratoires des géants technologiques restent incontournables, mais les start-up attirent désormais une part croissante des talents les plus expérimentés. Pour Google, l’enjeu sera de continuer à innover malgré cette fuite des cerveaux, alors que la concurrence n’a jamais été aussi intense.
UNE FIGURE HISTORIQUE QUITTE GOOGLE
Entré chez Google en 1999, Jeff Dean est un grand nom de la Silicon Valley. Au fil des années, il a participé à la création de technologies fondamentales comme MapReduce, Bigtable ou encore Spanner, qui constituent encore aujourd’hui le socle de nombreux services de Google, du moteur de recherche à Google Ads.
Plus récemment, il a joué un rôle central dans le développement de l’infrastructure IA de l’entreprise, en pilotant notamment Google Brain et en contribuant aux travaux autour de l’architecture Transformer, à l’origine des modèles de langage modernes comme Gemini, ChatGPT ou Claude. Après 27 ans passés chez Google, il quitte désormais le groupe pour cofonder Discovery Loop, accompagné de plusieurs autres chercheurs de renom, dont Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals et Quoc Le.
La nouvelle entreprise entend utiliser l’IA pour automatiser et accélérer certaines découvertes scientifiques. Ses premiers domaines de travail seront la recherche pharmaceutique et la conception de semi-conducteurs, deux secteurs où l’IA est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Le choix est loin d’être anodin. Google investit déjà massivement dans ces domaines avec DeepMind, AlphaFold ou encore ses propres puces TPU destinées à l’intelligence artificielle. Jeff Dean va donc désormais évoluer face à son ancien employeur.
GOOGLE RÉORGANISE SA DIVISION IA
Ce départ intervient dans un contexte de profond remaniement chez Google. Le groupe a annoncé que Demis Hassabis, cofondateur de DeepMind et prix Nobel de chimie 2024, abandonnait la direction opérationnelle de Google DeepMind afin de se consacrer davantage à la recherche sur l’intelligence artificielle générale (AGI).
La gestion quotidienne du laboratoire revient désormais à Koray Kavukcuoglu, directement rattaché à Sundar Pichai. Cette réorganisation intervient alors que Google tente d’accélérer face à une concurrence toujours plus agressive. Malgré les progrès de Gemini, OpenAI et Anthropic continuent de multiplier les annonces et les nouveaux modèles.
Le départ de Jeff Dean illustre un phénomène qui s’amplifie depuis plusieurs mois : les meilleurs spécialistes de l’IA quittent les géants de la tech pour créer leur propre entreprise. OpenAI, Anthropic et désormais Discovery Loop attirent des profils parmi les plus expérimentés du secteur, séduits par une plus grande liberté et la possibilité de développer leurs projets sans les contraintes d’un groupe de plusieurs milliers de salariés.
Google précise toutefois qu’il restera lié à Discovery Loop. Le groupe a investi dans la jeune pousse et lui fournira de la puissance de calcul, signe que cette séparation ressemble davantage à un partenariat stratégique qu’à une rupture totale.
Qu’en penser ?
Le départ de Jeff Dean est sans doute plus symbolique qu’il n’y paraît. Peu connu du grand public, il est considéré en interne comme l’un des principaux architectes des infrastructures qui ont permis à Google de dominer Internet pendant plus de vingt ans.
Cette annonce confirme aussi la profonde réorganisation de l'IA. Les laboratoires des géants technologiques restent incontournables, mais les start-up attirent désormais une part croissante des talents les plus expérimentés. Pour Google, l’enjeu sera de continuer à innover malgré cette fuite des cerveaux, alors que la concurrence n’a jamais été aussi intense.