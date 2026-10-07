ChatGPT : vos textes générés par l’IA vont devenir traçables en Europe

Un filigrane invisible dans les réponses de ChatGPT

Une conséquence de l’AI Act européen

Un système loin d’être infaillible

Pas question d’identifier l’utilisateur

QU’EN PENSER ?



OpenAI n’est évidemment pas la seule entreprise concernée par les nouvelles obligations européennes. Les autres grands acteurs de l’IA générative vont également devoir mettre en place des mécanismes permettant d’identifier leurs contenus.



L’Europe pourrait ainsi devenir un terrain d’expérimentation grandeur nature pour ces technologies de traçabilité. Leur efficacité réelle restera toutefois à démontrer, notamment face aux outils capables de reformuler automatiquement un texte.

. L’entreprise va déployer dans les prochaines semaines unproduits par ChatGPT et Codex dans l’Union européenne.Baptisée, cette technologie ne repose pas sur l’ajout de caractères invisibles ou de métadonnées qui pourraient disparaître lors d’un simple copier-coller.Concrètement, le modèle modifie légèrement la manière dont il sélectionne certains mots (plus précisément certains tokens) lorsqu’il génère une réponse. L’accumulation de ces choix va alors créer un motif statistique invisible pour le lecteur, mais qui peut ensuite être. Le texte restera donc parfaitement normal à l’écran, et copier une réponse de ChatGPT dans Pages, Word ou un mail ne supprimera pas automatiquement son filigrane.Ce changement doit permettre à OpenAI de se, qui impose notamment aux fournisseurs d’IA générative de rendre les contenus produits par leurs modèlespar une machine.Le dispositif sera progressivement. OpenAI ne prévoit en revanche pas, pour le moment, de généraliser automatiquement ce marquage au reste du monde.Les développeurs utilisant l’API pourront également choisir de l’activer sur certains modèles. OpenAI assure que ses essais n’ont montréMais il y a bien des moyens pour contrer cela. Il suffit en effet d'apporter suffisamment de modifications au texte générer pour rendre le filigrane beaucoup plus difficile à détecter. Lors d’un test, OpenAI serait ainsi parvenue à reconnaître environ 92 % des textes originaux. Mais après le remplacement de seulement 10 % des mots par des synonymes,Le problème est évident pour les usages réels de ChatGPT.et ainsi passer les filtres statistiques.Les textes très courts, les traductions ou encore certains contenus fortement contraints sont également plus difficiles à identifier. OpenAI insiste donc sur un point important :Il peut simplement avoir été suffisamment modifié pour que le signal ne soit plus détectable.. Selon OpenAI, textGrain permet uniquement de détecter un signal associé à ses modèles. Il ne contient aucune information permettant de retrouver le compte, les prompts ou les conversations ayant servi à produire le contenu.Enfin,OpenAI prévoit de le réserver à des chercheurs et organismes spécialisés préalablement approuvés, notamment pour évaluer son efficacité et limiter les risques de mauvaises interprétations.