Cyber Resilience Act : ce qui change dès le 11 septembre 2026

QU’EN PENSER ?



Le 11 septembre 2026 ne marque donc pas l’application complète du Cyber Resilience Act, mais le début de ses premières obligations concrètes pour les fabricants. L’étape la plus importante arrivera fin 2027, lorsque les exigences de cybersécurité concerneront beaucoup plus largement la conception, la commercialisation et la maintenance des produits numériques. Pour les consommateurs, le changement devrait être relativement discret. Mais derrière une serrure, une caméra, une montre ou un logiciel, la sécurité devra progressivement devenir une obligation réglementaire suivie pendant toute la durée de vie du produit, et non plus seulement un argument mis en avant par certains fabricants.