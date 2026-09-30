OpenAI lance ses "dots", des agents IA qui travaillent 24h/24, mais il y a comme un problème

On en dit quoi ?



L'objectif est clair : ChatGPT ne veut plus être un chatbot, mais un collègue qui travaille pendant que vous dormez. Les petites mascottes colorées ne sont pas là par hasard, elles rendent l'idée d'un agent autonome branché sur vos outils un peu moins angoissante, et ça fonctionne d'ailleurs assez bien. On aimerait juste pouvoir tester tout ça par chez nous un jour, parce que vendre un collègue virtuel à des clients qui n'y ont pas droit, c'est un peu pénible.