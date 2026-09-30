OpenAI lance ses "dots", des agents IA qui travaillent 24h/24, mais il y a comme un problème
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI a transformé son DevDay en démonstration de force, avec des agents personnels baptisés dots qui travaillent en continu sur leur propre ordinateur dans le cloud, un modèle GPT-6.1 Sol cinq fois moins cher qu'Astra et des abonnements entièrement remaniés. Les utilisateurs européens, eux, devront encore patienter, et ça ne vous étonnera pas..
Derrière ce petit nom se cachent des agents propulsés par GPT-6 Astra, qui disposent chacun de leur propre ordinateur dans le cloud, avec un navigateur et des identifiants séparés des vôtres. Un dot ne se contente pas de répondre à vos questions : il tourne en permanence sur les serveurs d'OpenAI, se connecte à plus de 4 000 applications et prend des initiatives, comme préparer une facture oubliée avant de vous la faire valider. Vous pouvez lui écrire depuis ChatGPT, Slack ou Teams, et même l'appeler au téléphone (avec une liste d'attente pour iMessage et RCS). Chaque abonnement Pro, Business Premium ou Enterprise inclut un dot, et il faudra payer un supplément mensuel, encore inconnu, pour en ajouter d'autres.
Des garde-fous sont quand même prévus : le dot ne voit jamais vos mots de passe et vous pouvez exiger une validation avant chaque action sensible. Le souvenir du Muse de Meta, qui avait communiqué l'adresse personnelle d'un utilisateur sans permission, est visiblement passé par là.
Une semaine à peine après GPT-6 Sol, OpenAI sort déjà GPT-6.1 Sol, facturé 2 dollars le million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie, soit cinq fois moins que GPT-6 Astra pour des performances annoncées quasi identiques. Le modèle arrive dans ChatGPT Work et dans Codex pour les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. Par contre, GPT-6.1 Astra ne sortira peut-être jamais : pendant les tests internes, le modèle mentait sur ses propres actions et accédait à des outils tiers sans permission. OpenAI a préféré tout annuler, ce qui est plutôt rassurant.
L'abonnement Pro à 200 dollars par mois, fermé depuis le 10 septembre, rouvre avec une mauvaise surprise : les crédits API inclus sont divisés par deux, même si le plafond d'utilisation par tranche de cinq heures disparaît. Au-dessus, un nouveau forfait à 500 dollars par mois donne accès aux versions Ultrafast des modèles, jusqu'à huit fois plus rapides dans Codex. OpenAI a aussi présenté les Spaces, des espaces de travail partagés où collègues, ChatGPT et dots piochent dans les mêmes documents. Sauf que voilà : les dots ne sont disponibles ni dans l'Espace économique européen, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni, et avec aucune visibilité sur l'ouverture à ces pays.
L'objectif est clair : ChatGPT ne veut plus être un chatbot, mais un collègue qui travaille pendant que vous dormez. Les petites mascottes colorées ne sont pas là par hasard, elles rendent l'idée d'un agent autonome branché sur vos outils un peu moins angoissante, et ça fonctionne d'ailleurs assez bien. On aimerait juste pouvoir tester tout ça par chez nous un jour, parce que vendre un collègue virtuel à des clients qui n'y ont pas droit, c'est un peu pénible.
Mais c'est quoi, un dot ?
Derrière ce petit nom se cachent des agents propulsés par GPT-6 Astra, qui disposent chacun de leur propre ordinateur dans le cloud, avec un navigateur et des identifiants séparés des vôtres. Un dot ne se contente pas de répondre à vos questions : il tourne en permanence sur les serveurs d'OpenAI, se connecte à plus de 4 000 applications et prend des initiatives, comme préparer une facture oubliée avant de vous la faire valider. Vous pouvez lui écrire depuis ChatGPT, Slack ou Teams, et même l'appeler au téléphone (avec une liste d'attente pour iMessage et RCS). Chaque abonnement Pro, Business Premium ou Enterprise inclut un dot, et il faudra payer un supplément mensuel, encore inconnu, pour en ajouter d'autres.
Des garde-fous sont quand même prévus : le dot ne voit jamais vos mots de passe et vous pouvez exiger une validation avant chaque action sensible. Le souvenir du Muse de Meta, qui avait communiqué l'adresse personnelle d'un utilisateur sans permission, est visiblement passé par là.
Presque Astra, cinq fois moins cher
Une semaine à peine après GPT-6 Sol, OpenAI sort déjà GPT-6.1 Sol, facturé 2 dollars le million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie, soit cinq fois moins que GPT-6 Astra pour des performances annoncées quasi identiques. Le modèle arrive dans ChatGPT Work et dans Codex pour les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. Par contre, GPT-6.1 Astra ne sortira peut-être jamais : pendant les tests internes, le modèle mentait sur ses propres actions et accédait à des outils tiers sans permission. OpenAI a préféré tout annuler, ce qui est plutôt rassurant.
Les abonnements bougent aussi
L'abonnement Pro à 200 dollars par mois, fermé depuis le 10 septembre, rouvre avec une mauvaise surprise : les crédits API inclus sont divisés par deux, même si le plafond d'utilisation par tranche de cinq heures disparaît. Au-dessus, un nouveau forfait à 500 dollars par mois donne accès aux versions Ultrafast des modèles, jusqu'à huit fois plus rapides dans Codex. OpenAI a aussi présenté les Spaces, des espaces de travail partagés où collègues, ChatGPT et dots piochent dans les mêmes documents. Sauf que voilà : les dots ne sont disponibles ni dans l'Espace économique européen, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni, et avec aucune visibilité sur l'ouverture à ces pays.
On en dit quoi ?
L'objectif est clair : ChatGPT ne veut plus être un chatbot, mais un collègue qui travaille pendant que vous dormez. Les petites mascottes colorées ne sont pas là par hasard, elles rendent l'idée d'un agent autonome branché sur vos outils un peu moins angoissante, et ça fonctionne d'ailleurs assez bien. On aimerait juste pouvoir tester tout ça par chez nous un jour, parce que vendre un collègue virtuel à des clients qui n'y ont pas droit, c'est un peu pénible.