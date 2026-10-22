IA dans un roman du Goncourt : l'éditeur Boréal lâche Thélyson Orélien
Par Vincent Lautier - Publié le
Les Éditions du Boréal mettent fin à leur collaboration avec Thélyson Orélien. Une analyse externe a confirmé des traces de balises d'IA dans les métadonnées de documents liés à C'était ça ou mourir, le roman qui avait porté l'auteur jusqu'aux sélections du Goncourt. Plus aucune réimpression n'est prévue, et la maison ne publiera plus rien de lui.
L'affaire a éclaté le 21 septembre, quand des analyses du détecteur Pangram, relayées sur X par un compte baptisé Balance ton Claude, ont suggéré qu'une large partie du texte avait été générée par une intelligence artificielle. Le roman, paru au printemps 2026 au Québec puis le 19 août chez Grasset en France, raconte la fuite de Jonas Dorléon, un jeune professeur haïtien qui quitte son pays rongé par les gangs pour le Canada. Le livre s'est très bien vendu, a décroché un prix du roman Fnac et une place dans les sélections du Goncourt et du Renaudot. L'auteur, lui, a toujours nié. Il reconnaissait auprès de Libération avoir utilisé l'IA pour ses recherches historiques, rien de plus, et répétait que le livre avait été écrit par lui. Une défense plausible, puisqu'on sait que les faux positifs peuvent arriver, mais là visiblement, ça ne passait plus.
Le 21 octobre, la maison montréalaise a publié un communiqué qui change la nature du dossier. Une analyse externe approfondie a mis au jour
Dans les faits, C'était ça ou mourir ne sera plus réimprimé, et Boréal ne publiera plus aucun titre de Thélyson Orélien. La maison dit avoir agi avec prudence depuis le 21 septembre, en pesant les aspects juridiques, éthiques et humains du dossier, et elle invite quand même à la retenue face aux attaques personnelles qui visent l'auteur depuis un mois, et qui sont parfois ignobles. Côté France, Grasset ne s'est pas encore exprimé, alors que le roman figurait parmi les livres les plus remarqués de la rentrée. Le Goncourt, lui, avait déjà tourné la page en écartant le titre de sa course dès les premières accusations.
Ce qui change tout ici, ce ne sont pas les détecteurs. Un score Pangram ou GPTZero reste une probabilité, et un auteur peut toujours le contester. Des balises dans les métadonnées, c'est une autre paire de manches, puisque la preuve vient des fichiers eux-mêmes, et elle a suffi à faire plier un éditeur qui défendait son auteur depuis un mois. Pour le monde du livre, le précédent est énorme. On imagine bien que les contrats d'édition vont très vite intégrer des clauses sur l'IA, avec des manuscrits passés au crible avant signature. Pas sûr que les auteurs honnêtes y gagnent au change d'ailleurs, d'autant plus qu'on va probablement devoir, à un moment donné, apprendre avec vivre avec des textes améliorés avec l'IA. Personne n'y échappera, et ça sera de plus en plus difficile à détecter.
Un mois de démentis
L'affaire a éclaté le 21 septembre, quand des analyses du détecteur Pangram, relayées sur X par un compte baptisé Balance ton Claude, ont suggéré qu'une large partie du texte avait été générée par une intelligence artificielle. Le roman, paru au printemps 2026 au Québec puis le 19 août chez Grasset en France, raconte la fuite de Jonas Dorléon, un jeune professeur haïtien qui quitte son pays rongé par les gangs pour le Canada. Le livre s'est très bien vendu, a décroché un prix du roman Fnac et une place dans les sélections du Goncourt et du Renaudot. L'auteur, lui, a toujours nié. Il reconnaissait auprès de Libération avoir utilisé l'IA pour ses recherches historiques, rien de plus, et répétait que le livre avait été écrit par lui. Une défense plausible, puisqu'on sait que les faux positifs peuvent arriver, mais là visiblement, ça ne passait plus.
Ce que Boréal a vraiment trouvé
Le 21 octobre, la maison montréalaise a publié un communiqué qui change la nature du dossier. Une analyse externe approfondie a mis au jour
des traces de balises d'IA dans les métadonnées de certains documents. On ne parle plus d'un score statistique calculé sur le texte final, toujours contestable, mais de marques laissées dans les fichiers au moment de leur création. Boréal reconnaît ne pas connaître l'ampleur réelle de cette utilisation, et c'est la confiance qui a tranché, puisque l'auteur avait assuré à plusieurs reprises ne jamais avoir eu recours à ces outils.
Cette affirmation est aujourd'hui démentie. Nous ne pouvons pas, dans ces circonstances, poursuivre notre collaboration professionnelle, écrit l'éditeur. Une décision qui a dû être bien compliquée à prendre et à trancher, et qui va faire se poser pas mal de questions à d'autres éditeurs.
Un roman sans avenir
Dans les faits, C'était ça ou mourir ne sera plus réimprimé, et Boréal ne publiera plus aucun titre de Thélyson Orélien. La maison dit avoir agi avec prudence depuis le 21 septembre, en pesant les aspects juridiques, éthiques et humains du dossier, et elle invite quand même à la retenue face aux attaques personnelles qui visent l'auteur depuis un mois, et qui sont parfois ignobles. Côté France, Grasset ne s'est pas encore exprimé, alors que le roman figurait parmi les livres les plus remarqués de la rentrée. Le Goncourt, lui, avait déjà tourné la page en écartant le titre de sa course dès les premières accusations.
On en dit quoi ?
Ce qui change tout ici, ce ne sont pas les détecteurs. Un score Pangram ou GPTZero reste une probabilité, et un auteur peut toujours le contester. Des balises dans les métadonnées, c'est une autre paire de manches, puisque la preuve vient des fichiers eux-mêmes, et elle a suffi à faire plier un éditeur qui défendait son auteur depuis un mois. Pour le monde du livre, le précédent est énorme. On imagine bien que les contrats d'édition vont très vite intégrer des clauses sur l'IA, avec des manuscrits passés au crible avant signature. Pas sûr que les auteurs honnêtes y gagnent au change d'ailleurs, d'autant plus qu'on va probablement devoir, à un moment donné, apprendre avec vivre avec des textes améliorés avec l'IA. Personne n'y échappera, et ça sera de plus en plus difficile à détecter.