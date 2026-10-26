C'est de l'IA : la chanson 100% IA qui affole X et fait applaudir Elon Musk
Par Vincent Lautier - Publié le
Une chanteuse virtuelle qui jure qu'elle est humaine, des paroles écrites par Claude, une mélodie générée par Suno et un clip fabriqué de bout en bout par des outils d'IA. Le morceau s'appelle « C'est de l'IA », il tourne beaucoup sur X depuis début octobre et devient la vitrine d'un genre tout neuf, le slopcore. Même Elon Musk a applaudi.
Derrière le morceau, on trouve Extraltodeus, un créateur français spécialisé dans les clips et les personnages synthétiques. Son interprète s'appelle ClaudiaGI, elle n'existe pas, et c'est justement le sujet de la chanson : pendant 2 minutes 55, cette artiste virtuelle essaie de prouver à son public qu'elle est bien humaine, pendant que chacun de ses gestes est interprété comme une preuve de génération artificielle. Plus elle se défend, plus on la soupçonne. Le clip, publié début octobre sur X puis sous-titré en anglais devant le succès, a reçu un emoji flamme d'Elon Musk, et un deuxième titre, « Demande à l'IA », est déjà sorti.
Le créateur détaille sa recette sans rien cacher. Les paroles et le personnage de Claudia sortent de Claude Opus 5.5, qui a aussi coordonné le projet, la musique vient de Suno, et la partie visuelle fait travailler Krea2 pour les images de référence, Qwen2.1 pour les retouches et MinimaxH3 pour l'animation, avec ComfyUI pour assembler le tout. Pas un accord, pas une image, pas un mot ne sort donc d'un cerveau humain, en dehors des consignes de départ. C'est désormais très classique, certains créateurs du genre laissent Claude travailler une nuit entière sur un simple prompt et récupèrent au matin paroles, storyboard et montage.
L'étiquette est apparue fin septembre sur X, dérivée du « slop », cette bouillie générée qui envahit les réseaux. La différence, c'est que le slopcore ne cache rien : ces clips sont faits par l'IA, parlent de l'IA et l'assument dès le titre. Le premier gros carton du genre, « Escape Velocity », a été repartagé fin septembre par Elon Musk avec un « I really felt the AGI profoundly this time ». Le patron de X en a remis une couche au X Takeover du Giga Texas, en expliquant que la musique générée serait « le genre qui connaît la plus forte croissance » et qu'il faudrait plutôt parler d'« awesomecore ».
La mise en abyme est quand même très réussie : une chanson générée qui raconte la panique d'être prise pour une IA, il fallait y penser. Et le résultat tient la route, la voix est propre, le texte en français se suit sans effort, et sans ce titre très honnête, peu de gens iraient vérifier quoi que ce soit. On a passé l'âge où une main à six doigts trahissait la machine. Maintenant si vous voulez mon avis, c'est quand même assez nul comme chanson.
Une chanteuse qui n'existe pas
Derrière le morceau, on trouve Extraltodeus, un créateur français spécialisé dans les clips et les personnages synthétiques. Son interprète s'appelle ClaudiaGI, elle n'existe pas, et c'est justement le sujet de la chanson : pendant 2 minutes 55, cette artiste virtuelle essaie de prouver à son public qu'elle est bien humaine, pendant que chacun de ses gestes est interprété comme une preuve de génération artificielle. Plus elle se défend, plus on la soupçonne. Le clip, publié début octobre sur X puis sous-titré en anglais devant le succès, a reçu un emoji flamme d'Elon Musk, et un deuxième titre, « Demande à l'IA », est déjà sorti.
Claude aux paroles, Suno à la musique
Le créateur détaille sa recette sans rien cacher. Les paroles et le personnage de Claudia sortent de Claude Opus 5.5, qui a aussi coordonné le projet, la musique vient de Suno, et la partie visuelle fait travailler Krea2 pour les images de référence, Qwen2.1 pour les retouches et MinimaxH3 pour l'animation, avec ComfyUI pour assembler le tout. Pas un accord, pas une image, pas un mot ne sort donc d'un cerveau humain, en dehors des consignes de départ. C'est désormais très classique, certains créateurs du genre laissent Claude travailler une nuit entière sur un simple prompt et récupèrent au matin paroles, storyboard et montage.
Mais c'est quoi, le slopcore ?
L'étiquette est apparue fin septembre sur X, dérivée du « slop », cette bouillie générée qui envahit les réseaux. La différence, c'est que le slopcore ne cache rien : ces clips sont faits par l'IA, parlent de l'IA et l'assument dès le titre. Le premier gros carton du genre, « Escape Velocity », a été repartagé fin septembre par Elon Musk avec un « I really felt the AGI profoundly this time ». Le patron de X en a remis une couche au X Takeover du Giga Texas, en expliquant que la musique générée serait « le genre qui connaît la plus forte croissance » et qu'il faudrait plutôt parler d'« awesomecore ».
On en dit quoi ?
La mise en abyme est quand même très réussie : une chanson générée qui raconte la panique d'être prise pour une IA, il fallait y penser. Et le résultat tient la route, la voix est propre, le texte en français se suit sans effort, et sans ce titre très honnête, peu de gens iraient vérifier quoi que ce soit. On a passé l'âge où une main à six doigts trahissait la machine. Maintenant si vous voulez mon avis, c'est quand même assez nul comme chanson.