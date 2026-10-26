C'est de l'IA : la chanson 100% IA qui affole X et fait applaudir Elon Musk

On en dit quoi ?



La mise en abyme est quand même très réussie : une chanson générée qui raconte la panique d'être prise pour une IA, il fallait y penser. Et le résultat tient la route, la voix est propre, le texte en français se suit sans effort, et sans ce titre très honnête, peu de gens iraient vérifier quoi que ce soit. On a passé l'âge où une main à six doigts trahissait la machine. Maintenant si vous voulez mon avis, c'est quand même assez nul comme chanson.