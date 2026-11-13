Nothing tente le boîtier IA sans écran malgré les flops Humane et Rabbit

On en dit quoi ?



Nothing a deux cartes que Humane n'a jamais eues, des téléphones qui se vendent et la possibilité de positionner ce boîtier en accessoire du smartphone plutôt qu'en remplaçant hors de prix avec abonnement. Vendu au tarif d'un bon accessoire, le pari se défend. Mais bon, faire monter la sauce autour d'un objet dont on ignore le nom, le prix et la fonction, c'est quand même risqué avec des flops aussi récents dans toutes les mémoires. Pour le moment, Nothing vend surtout du teasing.