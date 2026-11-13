Nothing tente le boîtier IA sans écran malgré les flops Humane et Rabbit
Par Vincent Lautier - Publié le
Carl Pei a montré un petit boîtier en aluminium, sans écran, que Nothing veut livrer dès décembre. Personne ne connaît encore son nom, son prix ni même sa fonction exacte, mais le patron de la marque y voit son premier appareil pensé pour l'IA. Un terrain où Humane et Rabbit ont laissé beaucoup d'argent et pas mal de crédibilité.
Le teaser publié sur X dure quelques secondes et montre un appareil sombre et mat, tout en aluminium, avec un bouton d'enregistrement en façade et deux LED. L'objet rappelle pas mal la télécommande Siri de l'Apple TV, en plus court. Carl Pei avait préparé le terrain le 4 novembre avec un billet baptisé Toolmakers, qui décrit un outil de travail, pas un compagnon de poche. L'appareil n'a
Ce pari, d'autres l'ont tenté il y a deux ans et l'addition a été salée. Le AI Pin de Humane, vendu 699 dollars avec un abonnement de 24 dollars par mois, a été débranché en quelques mois, avant que ses restes ne finissent chez HP. Le Rabbit R1 à 199 dollars a survécu, mais après un lancement raté et des mois de mises à jour correctives. Les deux se sont heurtés au même problème, un smartphone fait déjà tout ça mieux et plus vite, alors qu'Apple, Google et Samsung glissent leurs assistants dans les téléphones, les montres et les écouteurs qu'on possède déjà. Nothing, petite marque face à ces géants, choisit le seul terrain où personne n'a encore réussi.
Nothing a deux cartes que Humane n'a jamais eues, des téléphones qui se vendent et la possibilité de positionner ce boîtier en accessoire du smartphone plutôt qu'en remplaçant hors de prix avec abonnement. Vendu au tarif d'un bon accessoire, le pari se défend. Mais bon, faire monter la sauce autour d'un objet dont on ignore le nom, le prix et la fonction, c'est quand même risqué avec des flops aussi récents dans toutes les mémoires. Pour le moment, Nothing vend surtout du teasing.
Une allure de télécommande
Le teaser publié sur X dure quelques secondes et montre un appareil sombre et mat, tout en aluminium, avec un bouton d'enregistrement en façade et deux LED. L'objet rappelle pas mal la télécommande Siri de l'Apple TV, en plus court. Carl Pei avait préparé le terrain le 4 novembre avec un billet baptisé Toolmakers, qui décrit un outil de travail, pas un compagnon de poche. L'appareil n'a
pas de nouvel écranet, selon ses mots, ce projet
n'aurait pas pu être une application. La sortie est calée sur décembre, sans jour précis, et Nothing n'a donné ni nom, ni tarif, ni la moindre indication pour l'Europe.
Mais c'est quoi l'idée ?
L'intelligence est déjà là, c'est le contexte qui manque, écrit le dirigeant. Les modèles actuels ignorent tout de votre journée, et un objet dédié peut capter ce que le téléphone ne voit pas. Nothing s'y prépare depuis un moment, la touche Essential de ses téléphones envoie déjà captures d'écran et notes vocales vers Essential Space, le hub IA maison, et la marque a levé 200 millions de dollars en 2025 pour financer ce virage. L'hypothèse qui revient le plus souvent est du coup celle d'un enregistreur vocal dopé à l'IA, appairé au smartphone, mais rien n'est confirmé.
Des précédents douloureux
Ce pari, d'autres l'ont tenté il y a deux ans et l'addition a été salée. Le AI Pin de Humane, vendu 699 dollars avec un abonnement de 24 dollars par mois, a été débranché en quelques mois, avant que ses restes ne finissent chez HP. Le Rabbit R1 à 199 dollars a survécu, mais après un lancement raté et des mois de mises à jour correctives. Les deux se sont heurtés au même problème, un smartphone fait déjà tout ça mieux et plus vite, alors qu'Apple, Google et Samsung glissent leurs assistants dans les téléphones, les montres et les écouteurs qu'on possède déjà. Nothing, petite marque face à ces géants, choisit le seul terrain où personne n'a encore réussi.
On en dit quoi ?
Nothing a deux cartes que Humane n'a jamais eues, des téléphones qui se vendent et la possibilité de positionner ce boîtier en accessoire du smartphone plutôt qu'en remplaçant hors de prix avec abonnement. Vendu au tarif d'un bon accessoire, le pari se défend. Mais bon, faire monter la sauce autour d'un objet dont on ignore le nom, le prix et la fonction, c'est quand même risqué avec des flops aussi récents dans toutes les mémoires. Pour le moment, Nothing vend surtout du teasing.