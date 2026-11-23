Hypothèse de Riemann : Claude aurait-il résolu l'un des plus grands problèmes mathématiques ?
Par Laurence - Publié le
L'intelligence artificielle vient peut-être de franchir une étape historique dans le domaine des mathématiques. En effet, Levent Alpöge, chercheur chez Anthropic, affirme avoir démontré l'hypothèse de Riemann avec l'aide de Claude, mettant potentiellement fin à une énigme vieille de 167 ans. Dans ce contexte, plusieurs spécialistes ont commencé à vérifier sa démonstration informatique, avec des premiers résultats particulièrement encourageants.
Le 20 novembre, Levent Alpöge, mathématicien turco-américain travaillant chez Anthropic, a annoncé avoir trouvé une démonstration de l'hypothèse de Riemann avec l'aide de Claude. Formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, cette conjecture concerne la répartition des nombres premiers, ces nombres divisibles uniquement par 1 et par eux-mêmes.
Mais elle cache l'un des problèmes les plus importants des mathématiques modernes, dont la résolution pourrait permettre de mieux comprendre la distribution des nombres premiers. L'hypothèse figure d'ailleurs parmi les sept problèmes du millénaire sélectionnés par le Clay Mathematics Institute en 2000. Une récompense d'un million de dollars est promise pour sa résolution.
Le chercheur affirme avoir travaillé pendant environ six semaines avec Claude pour parvenir à ce résultat. Mais la méthode employée est assez inhabituelle. Les travaux auraient produit plus de 250 000 pages de raisonnement mathématique, une quantité pratiquement impossible à examiner directement par des chercheurs. Plutôt que de publier cette gigantesque démonstration, Levent Alpöge a mis en ligne un document explicatif de quatre pages accompagné d'environ... 17 millions de lignes de code.
Celles-ci utilisent Lean, un langage informatique spécialement conçu pour formaliser et vérifier des démonstrations mathématiques. Contrairement à un modèle d'IA générative, qui peut produire des raisonnements convaincants mais incorrects, Lean vérifie que les différentes étapes d'une preuve respectent les règles logiques définies. Cette approche permet donc de soumettre une démonstration particulièrement complexe à une vérification informatique rigoureuse.
L'annonce a rapidement mobilisé plusieurs spécialistes des mathématiques et de la vérification formelle. Le 21 novembre, la Lean Focused Research Organization et la Mathlib Initiative ont indiqué avoir procédé à des contrôles indépendants du code publié. Les deux organisations ont exprimé leur confiance dans la validité de la démonstration formalisée, après avoir notamment vérifié que les propositions mathématiques correspondaient bien à l'hypothèse de Riemann.
D'autres chercheurs, notamment à l'université de Waterloo, ont également entrepris de reproduire les vérifications avec différents outils informatiques. Ces résultats constituent une avancée importante, mais ne signifient pas encore que l'ensemble de la communauté scientifique a étudié et compris les méthodes employées. Le Clay Mathematics Institute n'a pas non plus officiellement reconnu la résolution du problème.
L'histoire comporte également un étonnant rebondissement. Quelques heures après l'annonce de Levent Alpöge, le mathématicien Ravi Vakil, de l'université Stanford, a signalé l'existence d'une autre démonstration proposée par Alessandro Maria Masullo. Contrairement aux travaux d'Anthropic, cette seconde approche aurait été développée sans intelligence artificielle, après près de douze années de recherches. Elle concerne également une version généralisée de l'hypothèse de Riemann. Cette démonstration nécessite toutefois des vérifications supplémentaires, plusieurs difficultés ayant déjà été signalées. La simultanéité de ces annonces illustre l'effervescence actuelle autour de ce problème historique.
L'annonce de Levent Alpöge pourrait marquer un tournant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la recherche scientifique. La combinaison d'un modèle génératif comme Claude et d'un système de vérification formelle comme Lean ouvre des perspectives importantes pour résoudre des problèmes particulièrement complexes. Mais une preuve validée informatiquement ne dispense pas les mathématiciens d'en comprendre les mécanismes et d'en examiner les conséquences. Si les conclusions sont définitivement acceptées, cette découverte pourrait devenir l'une des avancées mathématiques majeures du siècle, avec l'intelligence artificielle comme partenaire de recherche.
Claude s'attaque à un problème vieux de 167 ans
Le 20 novembre, Levent Alpöge, mathématicien turco-américain travaillant chez Anthropic, a annoncé avoir trouvé une démonstration de l'hypothèse de Riemann avec l'aide de Claude. Formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, cette conjecture concerne la répartition des nombres premiers, ces nombres divisibles uniquement par 1 et par eux-mêmes.
Mais elle cache l'un des problèmes les plus importants des mathématiques modernes, dont la résolution pourrait permettre de mieux comprendre la distribution des nombres premiers. L'hypothèse figure d'ailleurs parmi les sept problèmes du millénaire sélectionnés par le Clay Mathematics Institute en 2000. Une récompense d'un million de dollars est promise pour sa résolution.
Une démonstration de 250 000 pages !
Le chercheur affirme avoir travaillé pendant environ six semaines avec Claude pour parvenir à ce résultat. Mais la méthode employée est assez inhabituelle. Les travaux auraient produit plus de 250 000 pages de raisonnement mathématique, une quantité pratiquement impossible à examiner directement par des chercheurs. Plutôt que de publier cette gigantesque démonstration, Levent Alpöge a mis en ligne un document explicatif de quatre pages accompagné d'environ... 17 millions de lignes de code.
Celles-ci utilisent Lean, un langage informatique spécialement conçu pour formaliser et vérifier des démonstrations mathématiques. Contrairement à un modèle d'IA générative, qui peut produire des raisonnements convaincants mais incorrects, Lean vérifie que les différentes étapes d'une preuve respectent les règles logiques définies. Cette approche permet donc de soumettre une démonstration particulièrement complexe à une vérification informatique rigoureuse.
Des vérifications indépendantes encourageantes
L'annonce a rapidement mobilisé plusieurs spécialistes des mathématiques et de la vérification formelle. Le 21 novembre, la Lean Focused Research Organization et la Mathlib Initiative ont indiqué avoir procédé à des contrôles indépendants du code publié. Les deux organisations ont exprimé leur confiance dans la validité de la démonstration formalisée, après avoir notamment vérifié que les propositions mathématiques correspondaient bien à l'hypothèse de Riemann.
D'autres chercheurs, notamment à l'université de Waterloo, ont également entrepris de reproduire les vérifications avec différents outils informatiques. Ces résultats constituent une avancée importante, mais ne signifient pas encore que l'ensemble de la communauté scientifique a étudié et compris les méthodes employées. Le Clay Mathematics Institute n'a pas non plus officiellement reconnu la résolution du problème.
Une autre démonstration, réalisée sans intelligence artificielle
L'histoire comporte également un étonnant rebondissement. Quelques heures après l'annonce de Levent Alpöge, le mathématicien Ravi Vakil, de l'université Stanford, a signalé l'existence d'une autre démonstration proposée par Alessandro Maria Masullo. Contrairement aux travaux d'Anthropic, cette seconde approche aurait été développée sans intelligence artificielle, après près de douze années de recherches. Elle concerne également une version généralisée de l'hypothèse de Riemann. Cette démonstration nécessite toutefois des vérifications supplémentaires, plusieurs difficultés ayant déjà été signalées. La simultanéité de ces annonces illustre l'effervescence actuelle autour de ce problème historique.
Qu'en penser ?
L'annonce de Levent Alpöge pourrait marquer un tournant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la recherche scientifique. La combinaison d'un modèle génératif comme Claude et d'un système de vérification formelle comme Lean ouvre des perspectives importantes pour résoudre des problèmes particulièrement complexes. Mais une preuve validée informatiquement ne dispense pas les mathématiciens d'en comprendre les mécanismes et d'en examiner les conséquences. Si les conclusions sont définitivement acceptées, cette découverte pourrait devenir l'une des avancées mathématiques majeures du siècle, avec l'intelligence artificielle comme partenaire de recherche.