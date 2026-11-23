Qu'en penser ?



L'annonce de Levent Alpöge pourrait marquer un tournant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la recherche scientifique. La combinaison d'un modèle génératif comme Claude et d'un système de vérification formelle comme Lean ouvre des perspectives importantes pour résoudre des problèmes particulièrement complexes. Mais une preuve validée informatiquement ne dispense pas les mathématiciens d'en comprendre les mécanismes et d'en examiner les conséquences. Si les conclusions sont définitivement acceptées, cette découverte pourrait devenir l'une des avancées mathématiques majeures du siècle, avec l'intelligence artificielle comme partenaire de recherche.