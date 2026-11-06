Claude peut désormais analyser vos comptes bancaires et vos dépenses !

Claude s’intéresse désormais à vos finances personnelles

Une connexion bancaire sécurisée avec Plaid

Anthropic marche sur les traces de ChatGPT

Qu’en penser ?



Avec Personal Finance, Anthropic poursuit la transformation de Claude en assistant personnel capable d’intervenir dans des domaines de plus en plus concrets du quotidien. La possibilité d’analyser plusieurs comptes bancaires depuis une seule interface pourrait séduire les utilisateurs qui souhaitent mieux comprendre leurs dépenses ou suivre leur budget. Mais cette évolution soulève également la question de la confidentialité des données financières confiées aux intelligences artificielles. Et certains d'entre nous pourraient ne pas avoir du tout confiance dans cette solution.

Après les assistants capables de rédiger des textes, de programmer ou d’analyser des documents, les IA s’attaquent désormais à d'autres sujets du quotidien, comme la gestion des finances personnelles. Anthropic vient ainsi d’annoncer le lancement deEt voilà nos banquiers et comptables un peu plus menacés : l'IA entend désormais simplifier, sans avoir à jongler entre plusieurs applications bancaires ou à effectuer soi-même des calculs. Les utilisateurs pourront notamment interroger Claude en langage naturel pour connaître le montant de leurs dépenses, identifier les principaux postes de leur budget ou comprendre l’évolution de leur situation financière.Il sera par exemple possible de lui demander combien ont coûté les restaurants au cours du mois, de comparer certaines dépenses sur plusieurs périodes ou encore d’identifier des abonnements récurrents., afin de faciliter leur compréhension.Pour accéder à ces données, Anthropic s’appuie sur, une. L’utilisateur doit lui-même autoriser l’accès à ses comptes en passant par le service. Anthropic précise que Claude ne demande pas les mots de passe bancaires et n’y a pas accès.Surtout,. L’assistant ne peut donc ni effectuer de virements, ni déplacer de l’argent, ni réaliser des investissements ou modifier la gestion des comptes. Cette restriction vise à limiter les risques associés à l’utilisation d’une intelligence artificielle dans un domaine particulièrement sensible.. Claude peut commettre des erreurs dans ses analyses ou ses calculs. La société recommande donc de vérifier les montants importants directement auprès de sa banque et de demander à l’assistant quelles transactions ont été utilisées pour établir ses réponses. Personal Finance n’est par ailleurs pas conçu pour fournir des conseils en investissement.permettant d’exploiter des données financières personnelles pour obtenir des analyses contextualisées. Les deux entreprises cherchent ainsi à dépasser le simple assistant conversationnel pour proposer des services capables d’exploiter directement les informations personnelles de leurs utilisateurs.L’intérêt repose notamment sur la possibilité de croiser plusieurs sources de données et d’obtenir une vision globale de sa situation financière, sans multiplier les applications.. Anthropic n’a pas encore communiqué de calendrier concernant une éventuelle disponibilité en France ou dans le reste de l’Europe.