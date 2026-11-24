Qu’en penser ?



Avec Claude Ship, Anthropic franchit une nouvelle étape dans l’automatisation du développement informatique. L’IA ne se limite plus à produire du code : elle peut désormais participer à sa vérification, à sa correction et à son approbation. Cette évolution pourrait accélérer le travail des développeurs, mais elle soulève également la question de la fiabilité des contrôles réalisés par des agents IA. La possibilité de conserver une validation humaine pour les modifications sensibles constitue donc un élément essentiel de cette nouvelle approche.