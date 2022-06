iPadOS 16 : Craig Federighi promet des améliorations pour Stage Manager (réservé aux iPad M1 !)

Sur Mac, il y a tellement de façons de travailler et nous sommes nombreux à utiliser un Mac tous les jours. Aussi, nous voulions vraiment ce genre d'expérience [sur iPad]. Nous [...] pensions que c'était à portée de main, nous voulions que cela se produise. Et du côté de l'iPad, nous y pensions également. Et ces deux équipes indépendantes à force de brainstorming et de conception ont finalement convergé vers une idée presque identique.

si 20 % des utilisateurs sur Mac finissaient par se dire qu'il s'agissait d'un excellent outil pour eux, ce serait vraiment fantastique

Chaque application que vous pouvez toucher doit être en mesure de répondre instantanément

Pour autant, cette fonction boostant le mode multitâche et présentée comme LA nouveauté sur iPadOS a reçu un. Et pour cause, il ne sera(soit les derniers iPad Air et iPad Pro ), ce qui exclut bon nombre de modèles et la majorité des utilisateurs !Cette année, il semble que, pour faire la promotion des annonces, défendre certaines fonctions ou apporter quelques précisions pour cette keynote menée tambour battant.S'il promet des améliorations notables pour les prochaines mises à jour, il n'est toutefois pas question d'une ouverture aux précédentes générations d'iPad. En effet, Cupertino s'est déjà expliquée sur ce point : le système permet d'avoir un vrai bureau étendu sur la tablette, se rapprochant petit à petit de macOS.Revenant sur lade cette fonction, il souligne. Apparemment deux équipes de développement distinctes œuvraient pour rendre les espaces de travail plus évidents et plus conviviaux, avant d'aboutir au même concept.Il finit d'ailleurs parqueCraig Federighi ne peut qu'en ce sens, reprenant les mêmes explications et expliquant que l'un des plus grands défis était de s'assurer que