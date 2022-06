Finalement, l'iPad pourra être un concentrateur HomeKit, mais pas avec Matter

Un concentrateur est nécessaire pour profiter de fonctionnalités telles que la réception de notifications d'accessoires et la possibilité pour d'autres personnes de contrôler votre maison. Vous ne pourrez pas voir les domiciles partagés tant que ces derniers ne seront pas également mises à niveau vers la dernière version de HomeKit. L'iPad ne sera plus pris en charge en tant que hub domestique.

la nouvelle architecture

iOS 16 et iPadOS 16 continueront à prendre en charge l'iPad en tant que hub domestique sans perte de fonctionnalité. Parallèlement à ces versions, l'application Maison introduira une nouvelle architecture pour une expérience encore plus efficace et fiable. Étant donné que l'iPad ne sera pas pris en charge en tant que hub domestique avec la nouvelle architecture, les utilisateurs qui s'appuient sur l'iPad à cette fin pourront ne pas mettre à jour l'architecture et continuer à profiter de toutes les fonctionnalités existantes

nouvelle architecture

Selon les informations disponibles en bas de page sur le site officiel d'Apple ou au sein des bêtas d'iOS/iPadOS 16, l, laissant ce rôle aux Apple TV , HomePod et HomePod mini Alors que certains utilisateurs mécontents se manifestent, Apple a apporté quelques informations supplémentaires en se confiant par le biais de la porte-parole Catherine Franklin à nos confrères de The Verge , indiquant que. Les possesseurs d'iPad pourront alors décider de ne pas mettre à jour vers la nouvelle architecture et continuer d'utiliser leur tablette en tant que concentrateur HomeKit.. Bien que l'iPad puisse donc continuer à jouer le rôle de concentrateur sous iPadOS 16, les utilisateurs comptant profiter de la nouvelle architecture (et donc de la prise en charge de Matter ?), comme le contrôle des périphériques compatibles lorsque l'utilisateur n'est plus au domicile, l'envoi de notifications, les automatisations ou encore le partage de la gestion d'un domicile. Bref, cela reste un peu flou, et il faudra attendre cette fameuse mise à jour pour mieux évaluer la situation.