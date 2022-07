L'OLED permettra d'obtenir des iPad Pro plus fins et plus légers

gravure sèche

Les bruits de couloir évoquent depuis un moment l'arrivée des premiers iPad Pro dotés d'une dalle OLED. Les sources d' ETNews semblent appuyer cette information et ajoutent que les dalles fournies par Samsung et LG sont actuellement utilisées sur des prototypes d'iPad Pro qui profiteraient de la technologie de(oucomparée à lapour les dalles OLED traditionnelles)(ce qui ne sera pas un mal pour la version 12,9 pouces et ses 682 grammes actuellement, pas toujours simple à soutenir sur la durée),(pixels auto-émissifs, donc pas de rétro-éclairage, permettant des noirs profonds et des contrastes élevés). Les premiers iPad Pro dotés de dalles OLED pourraient être présentés dès 2024.