Twelve South améliore son support pour iPad doté d'une pince

QuickSwitch

La nouvelle itération de l'HoverBar Duo de Twelve South reprend en grande partie les caractéristiques du modèle originel lancé en mars 2021 et profite désormais (en sus d'une nouvelle robe blanche)(entre le format pince et le pied plus traditionnel). Pour rappel, l'HoverBar Duo est réglable et pourra accueillir un iPad (le système ne bloque pas le port de charge, et le pied traditionnel dispose d'un emplacement -sans dispositif de charge- pour l' Apple Pencil ). Le bras flexible pourra être mis à profit afin de placer le périphérique à la bonne hauteur, que ce soit pour un appel en visioconférence, ou pour utiliser un iPad comme moniteur secondaire avec Sidecar ou Universal Control.Le support se démarque en proposant une pince en sus du pied traditionnel, ce qui permettra de fixer le support sur un bord de bureau, ou toute autre surface.